Əliyev Zelenskini Putinlə Azərbaycanda görüşdürə biləcəkmi?
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin Qəbələyə səfəri zamanı Rusiya ilə sülh danışıqlarını Azərbaycanda aparmaq təklifinə rəsmi reaksiya hələlik gecikir. Lakin Rusiya Dövlət Dumasının MDB məsələləri üzrə komitə sədrinin müavini Konstantin Zatulin lenta.ru-ya açıqlamasında bu təklifə skeptik yanaşıb. Zatulinin fikrincə, Zelenskinin bu təşəbbüsü daha çox İlham Əliyevə yönəlmiş bir jest xarakteri daşıyır. O, Bakının danışıqlar üçün Rusiya tərəfinə uyğun məkan olmadığını bildirərək, Azərbaycanı "etibarsız tərəfdaş" adlandırıb: "Azərbaycanın davranışlarında ikili standartlar var".
Aprel 23, 2026
