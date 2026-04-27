Yaxın Şərqdəki gərginlik Azərbaycanda turizm mövsümünü 'vurdu': 60 faizlik azalma
"Granit AS Travel" turizm şirkətinin təmsilçisi Kamran Vəlizadənin sözlərinə görə, ötən illə müqayisədə müştəri sayında təxminən 60 faizlik azalma qeydə alınıb. O bildirib ki, şirkətin iki ildir onlayn fəaliyyətə keçməsi hazırkı çətin vəziyyətlə ayaqlaşmağa imkan verir. Bununla belə, K.Vəlizadə bir çox yerli turizm şirkətinin müflis olduğunu, bəzilərinin isə işçilərini ödənişsiz məzuniyyətə göndərmək məcburiyyətində qaldığını vurğulayıb.