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Hindistana 'Yeni Kaledoniya dərsi': Bakı etnik kartı yenidən işə salır

Hindistana 'Yeni Kaledoniya dərsi': Bakı etnik kartı yenidən işə salır
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Hindistana 'Yeni Kaledoniya dərsi': Bakı etnik kartı yenidən işə salır

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Bakı Təşəbbüs Qrupu (BTQ) Hindistanda yaşayan etnik azlıqlarla əməkdaşlığa başladığını elan edib. Siyasi şərhçi Araz Əliyev düşünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu təşəbbüsü xarici siyasətində mesaj aləti kimi görür: "Bu kartdan bugünədək Niderland və Fransaya qarşı istifadə olunub. Xüsusilə, Yeni Kaledoniya məsələsi burada önəmli rol oynayırdı. İndi isə bənzər addım Hindistana qarşı atılır". Ekspert vurğulayır ki, BTQ-nin Fransaya yönəlik fəallığı Paris-Yerevan yaxınlaşması ilə bağlı idisə, hazırkı addımın əsas səbəbi Hindistan-Ermənistan münasibətləridir.

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