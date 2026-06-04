'Adı var, özü yox' – Loukosterlər AZAL-dan da bahadır
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda rəsmən 15 loukoster fəaliyyət göstərsə də, səyahətsevərlər onların əlçatanlığına şübhə edirlər. Səyahət bloqeri Gülər Mehdizadənin sözlərinə görə, ölkədə aşağıbüdcəli aviasiya real mahiyyətini itirib: "Azərbaycanda loukosterlərin yalnız adı var. Onlar bazardakı dominant daşıyıcı ilə rəqabət apara bilmirlər. Nəticədə, sadə xidmət təqdim etmələrinə baxmayaraq, biletləri AZAL-ın onsuz da baha olan tariflərindən də baha satılır".
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