Məcəllədə yoxdur, sərhəddə var – Avropa Məhkəməsi şahidləri haqlı saydı
İstintaqa şahid qismində cəlb olunanlar niyə ölkədən buraxılmır? Avropa Məhkəməsinin son qərarına əsasən, hökumət ölkədən buraxılmayan iki şahidə ümumilikdə 7 min avro ödəməlidir – vətəndaşların hərəkət azadlığını pozduğuna görə. Hüquqşünas Yalçın İmanov deyir ki, belə bir qadağa heç bir halda tətbiq edilə bilməz. O, bu halların davamlı təkrarlanmasını cinayət təqibi aparan qurumların qanunçuluq prinsipinə riayət etməməsi kimi dəyərləndirir: "Ümumiyyətlə, ölkədən getmək hüququ məhdudlaşdırılan şəxslərin siyahısı Miqrasiya Məcəlləsinin 9-cu maddəsində müəyyən olunub və həmin maddədə göstərilən şəxslər arasında şahid qeyd edilməyib".