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FED 4 mərtəbədə, Mərkəzi Bank göydələndə – 770 milyonluq sual

FED 4 mərtəbədə, Mərkəzi Bank göydələndə – 770 milyonluq sual
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FED 4 mərtəbədə, Mərkəzi Bank göydələndə – 770 milyonluq sual

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Prezident Mərkəzi Bankın 770 milyon manata başa gələn yeni inzibati binasının açılışını edib. Binanın mebel və avadanlıqla təminatına 130 milyon manat xərclənib. 35-mərtəbəli yeni binada 1300 əməkdaş çalışacaq ki, bu da hər mərtəbəyə orta hesabla 37 işçinin düşməsi deməkdir. İqtisadçı-ekspert Zöhrab İsmayıl belə dəbdəbəli inzibati binaların inşasını dövlət büdcəsinin israfı kimi dəyərləndirib: "Qlobal maliyyə sistemində mühüm rol oynayan ABŞ Federal Rezerv Sisteminin (FED) baş qərargahı 4-mərtəbəli bir binada yerləşir".

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