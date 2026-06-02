'Siyahıda 300-dən çox şəxs var' — Jurnalistlər 18 noyabrı Siyasi Məhbus Günü elan etməyə çağırır
Azərbaycanda 18 noyabrın Siyasi Məhbus Günü kimi qeyd edilməsi təklif olunub. Bu təşəbbüslə hazırda həbsdə olan jurnalistlər çıxış ediblər. 18 noyabr - 2007-ci ildə həbsinə etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirən fəal Faina Kunqurovanın anım günüdür. Hazırda hüquq müdafiəçilərinin siyahılarında 300-dən çox şəxsin adı siyasi məhbus kimi qeyd edilir.
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