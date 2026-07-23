Ursula fon der Lyayenə məktubun bədəli? – 'Vəkilinə zəng etmək istəyir, deyirlər, olmaz!'
Ailəsi həbsdə olan ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin saxlanma şəraitinin sərtləşdirildiyini bildirir: "Deyirlər ki, "Səs" və "Xalq" qəzetlərini oxu. Ursula fon der Lyayen Bakıya gələndə ona yazmışdı ki, insan haqları ilə bağlı məsələni də qaldırsın. Ondan sonra buna qarşı təzyiqlər artdı — həm buna, həm də başqalarına. Vəkilinə zəng etmək istəyir, deyirlər, olmaz! Ombudsmana zəng etmək istəyir, deyirlər, olmaz! Penitensiar Xidmətə məktub yazmaq istəyir, əlindən alırlar ki, olmaz".