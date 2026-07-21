'Bu, Avropanı Əliyevlə sövdələşməyə vadar edir' – İnsan haqları yada düşmür
Almaniyanın sabiq kansleri Angela Merkel İlham Əliyevlə görüşlərində insan hüquqları mövzusunu gündəmə gətirən lider kimi tanınırdı. Məsələn, 2018-ci ildə Bakıya səfəri zamanı o, bu sahədə tərəflərin fərqli mövqelərdə olduğunu bildirmişdi. İndiki kansler Fridrix Merts isə hələlik bu mövzuya toxunmur, bunun əvəzinə iqtisadi əlaqələr ön plana keçib. Siyasi şərhçi Araz Əliyevin fikrincə, son illərdə geosiyasi reallıqların dəyişməsi Almaniyanın, eləcə də digər Avropa dövlətlərinin xarici siyasət prioritetlərinə təsir edib və artıq danışıqlar masasında insan haqları mövzusu yer almır.