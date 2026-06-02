Əliyev '907'ni niyə tam ləğv etdirə bilmir?
ABŞ prezidenti Donald Tramp "907-ci düzəliş"in tətbiqini növbəti dəfə bir il müddətinə dayandırıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev buna görə ona təşəkkür edib. Halbuki bir müddət əvvəl Əliyev ümidvar olduğunu bildirmişdi ki, Tramp Konqresə nəzarət edən partiya yoldaşlarını bu düzəlişin tamamilə ləğv edilməsinin vacibliyinə inandıra bilər. ABŞ-nin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Riçard Kozlariç hesab edir ki, Bakı ilə Yerevan arasında əldə olunan irəliləyişlər və TRIPP layihəsi fonunda hazırkı dövrü düzəlişin ləğvi üçün əlverişli saymaq olar. Lakin o əlavə edib ki, əsas təşəbbüs Konqresdən gəlməlidir və ABŞ-də keçiriləcək növbəti Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl bu maddənin ləğvinə dəstək verilməsi ehtimalı olduqca azdır.