'Siyasi şərləmələrin etalonu': 'Müdafiə Xətti' rəhbərinə 9 il tələbi
"Müdafiə Xətti" hüquq-müdafiə təşkilatının icraçı direktoru Rüfət Səfərovun məhkəməsində prokuror ona 9 il azadlıqdan məhrumetmə cəzası istəyib. O, xuliqanlıq, sağlamlığa qəsdən zərər vurma və dələduzluqda ittiham olunur. Hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədov isə bildirir ki, istintaq əslində ittihamların heç birini sübuta yetirməyib. Onun sözlərinə görə, ortada heç bir mötəbər sübut və etibarlı şahid ifadəsi yoxdur: "Elə bil müstəntiqlər işi əvvəldən elə qurublar ki, sonradan onun saxta olduğu dərhal bilinsin. Yəni "Rüfət Səfərov keysi" son vaxtlar baş verən şərləmə və siyasi motivli işlər arasında bir etalondur. Elə bu işə baxıb qalan bütün siyasi məhbus işləri haqqında da konkret fikir yürütmək olar".