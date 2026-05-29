Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 30 May, şənbə, Bakı vaxtı 00:23
Aktual

Paşinyan İran və Çindən silah alır: 'Vəziyyət dəyişə bilər'

Paşinyan İran və Çindən silah alır: 'Vəziyyət dəyişə bilər'
Embed
Paşinyan İran və Çindən silah alır: 'Vəziyyət dəyişə bilər'

No media source currently available

0:00 0:02:45 0:00

Ermənistan mayın 28-də keçirdiyi hərbi paradda yeni və modernləşdirilmiş hərbi arsenalını nümayiş etdirib. Təqdim olunan silahlar arasında İrandan alınan qısamənzilli "Məcid" hava hücumundan müdafiə sistemi, Çin istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatları (PUA) və tank əleyhinə sistemlər də var. Hərbi ekspert Səxavət Məmmədin fikrincə, Ermənistanın yeni silahları regionda balansı dərhal dəyişəcək gücə malik olmasa da, ordunun belə sürətlə yenilənməsi gələcəkdə vəziyyəti dəyişə bilər: "Azərbaycan ordusu 44-günlük müharibədə dronlardan kütləvi şəkildə istifadə etdiyi üçün Ermənistan tərəfi əsas diqqəti məhz antidron sistemlərinin gücləndirilməsinə yönəldib".

Bölmələr

TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG