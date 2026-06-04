Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 05 İyun, cümə, Bakı vaxtı 00:11
Aktual

Rusiyanın 'kölgə donanması'nda Azərbaycan izi tapıldı!

Rusiyanın 'kölgə donanması'nda Azərbaycan izi tapıldı!
Embed
Rusiyanın 'kölgə donanması'nda Azərbaycan izi tapıldı!

No media source currently available

0:00 0:02:16 0:00

Azərbaycanda qeydiyyatdan keçən 31 şirkətin Rusiyanın sanksiyalı neft tankerlərinə xidmət göstərdiyi məlum olub. Jurnalist araşdırmasına görə, Ukrayna müharibəsindən sonra – 2023-2025-ci illərdə yaradılan bu şirkətlərin qanuni təmsilçiləri əsasən Gürcüstan vətəndaşlarıdır. İqtisadçı Zöhrab İsmayılın fikrincə, proses rəsmi Bakının icazəsi ilə baş tutub: "Azərbaycan buna şərait yaradır. Nəzəri olaraq şirkətlər hökumətin razılığı olmadan da qurula bilərdi. Amma məsələnin dərinliyinə getsək, görərik ki, rəsmi razılıq olmasa, həmin şəxslər bu işi görə bilməzlər".

Bölmələr

TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG