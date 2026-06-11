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Taksilər bahalaşır, amma 'sürücü yox, xarici şirkətlər qazanır'

Taksilər bahalaşır, amma 'sürücü yox, xarici şirkətlər qazanır'
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Taksilər bahalaşır, amma 'sürücü yox, xarici şirkətlər qazanır'

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Yerli media Bakıda fəaliyyət göstərən taksi şirkətlərinin qiymətləri 40-50 faiz artırdığını bildirir. Amma taksi sürücüsü Əziz Məmiyevin sözlərinə görə, gediş haqları yüksəlsə də, sürücülərin qazancında artım hiss olunmur. Oxşar narazılıq bir neçə gün öncə Gəncədə də qeydə alınıb; orada yüzlərlə sürücü "Bolt" şirkətinin təklif etdiyi aşağı tariflərə etiraz olaraq fəaliyyətini dayandırıb. Nəqliyyat eksperti Aslan Əsədov qeyd edir ki, mövcud qiymətlər sərnişinlər üçün baha görünsə də, sürücülərin xərclərini çətinliklə ödəyir: "Təəssüf ki, hələlik qazanan sürücülər deyil, xarici şirkətlərdir".

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