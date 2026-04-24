2026, 25 Aprel, şənbə, Bakı vaxtı 00:07

Sıra ailələrə çatdı? Politoloq Azər Qasımlının xanımı məhkəməyə çəkildi

Həbsdə olan politoloq Azər Qasımlının xanımı Samirə Qasımlıya qarşı məhkəmə prosesi başlayıb. İddia Azər Qasımlının cinayət işi üzrə zərərçəkmiş şəxs tərəfindən qaldırılıb. Hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədov bu məhkəmə çəkişməsini bütün siyasi məhbus ailələrinə yönəlmiş bir "xəbərdarlıq" kimi qiymətləndirib: "Demokratik düşərgədən fərqli olaraq, hakimiyyət çox sistemli və ardıcıl hərəkət edir. Onlar başladıqları işi yarımçıq qoymur, planlı şəkildə və addım-addım sona çatdırırlar".

