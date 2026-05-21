Tramp: Danışıqlar yekun mərhələyə çatıb

ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İranla danışıqlar yekun mərhələyə yaxınlaşır, ancaq Tehran razılığa gəlməsə, hərbi addımlar bərpa oluna bilər.
“İran məsələsində son mərhələdəyik. Görək nə olacaq. Ya razılaşma olacaq, ya da bəzi bir az xoşagəlməz addımlar atacağıq. Amma ümid edirəm ki, buna ehtiyac qalmayacaq”, – Tramp mayın 20-də jurnalistlərə deyib.
Trampın altı həftə əvvəl atəşkəs elan olunanda “Epik Qəzəb” əməliyyatını dayandırmışdı. O vaxtdan bəri müharibənin dayandırılması ilə bağlı danışıqlarda ciddi irəliləyiş əldə olunmayıb.
Tramp bildirib ki, bu həftə zərbələrin bərpasına çox yaxın olub, lakin diplomatiyaya daha çox vaxt vermək üçün bundan imtina edib. O, mayın 19-da deyib ki, Körfəz ölkələrinin müraciətindən sonra planlaşdırılan hücumlara cəmi bir saat qalmış onları dayandırıb.
“Buna şans verəcəyik. Mən tələsmirəm. İdealda az insanın ölməsini istəyərdim, çox yox. Bunu hər iki yolla edə bilərik”, – Tramp söyləyb.
Qalibaf: “Düşmən hərbi məqsədlərindən əl çəkməyib”
İran isə Trampın danışıqlarla bağlı dediklərini rədd edib.
İran parlamentinin sədri və Tehranın danışıqlarda baş təmsilçisi Məhəmməd Baqir Qalibaf sosial şəbəkələrdə yayımlanan audio müraciətində bildirib ki, “düşmənin açıq və gizli addımları” ABŞ-nin yeni zərbələrə hazırlaşdığını göstərir.
“Düşmənin açıq və gizli hərəkətləri göstərir ki, düşmən iqtisadi və siyasi təzyiqlərlə paralel şəkildə hərbi məqsədlərindən əl çəkməyib, yeni müharibə mərhələsi, yeni avantüralar axtarır”, – müraciətdə deyilir.
Ötən ay İslamabadda danışıqlarda Tehran nümayəndə heyətinə rəhbərlik etmiş Qalibaf bildirib ki, İran ordusu atəşkəs dövründə “hərbi gücünü bərpa etmək üçün maksimum səylər göstərib”, hücumlar yenidən başlasa, “düşməni təəccübləndirəcək və İrana yenidən hücum etdiyinə görə mütləq peşman olacaq”.
O, “düşməni yanlış hesablamalardan qurtarmaq, İranı təslim olmağa məcbur etmək cəhdlərini puça çıxsarmaq üçün iqtisadi dayanıqlığı artırmağa” çağırıb. Qalibafın sözlərinə görə, beləliklə, düşmən danışıqlarda İran xalqının qanuni tələblərini qəbul etməyə məcbur olacaq”.
Bundan əlavə, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) xəbərdarlıq edib ki, İrana hücumların yenidən başlamasına Yaxın Şərqdən kənara çıxmaqla cavab veriləcək.
İran bu həftə Vaşinqtona yeni təklif göndərib. Tehrandan verilən açıqlamalara görə, Trampın daha əvvəl rədd etdiyi şərtlər təkrarlanıb. Bunlara İranın Hörmüz boğazına nəzarət tələbi, müharibənin vurduğu ziyana görə kompensasiya, sanksiyaların aradan qaldırılması, dondurulmuş aktivlərin azad edilməsi və ABŞ hərbi qüvvələrinin regiondan çıxarılması daxildir.
Pakistanın daxili işlər naziri dörd gündən sonra Tehrana qayıdıb
Pakistanın daxili işlər naziri Möhsin Nəqvi mayın 20-də Tehrana səfər edib. Nəqvi cəmi dörd gün əvvəl, mayın 16-da da Tehrana gedərək yüksəkvəzifəli İran rəsmiləri ilə görüşmüşdü.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqai İran dövlət televiziyasına deyib ki, tərəflər arasında mesaj mübadiləsi “İranın 14 maddəlik mətninə əsasən” davam edir. O, Tehranın əsas tələblərinin “Livan daxil olmaqla bütün cəbhələrdə” müharibənin dayandırılması, İranın dondurulmuş aktivlərinin azad edilməsi və İran gəmiçiliyinə qarşı “pozucu tədbirlərin” dayandırılması olduğunu deyib.
“SEPAH”a bağlı “Tasnim” xəbər agentliyi İranın danışıqlar qrupuna yaxın mənbəyə istinadla bildirib ki, ABŞ üç gün əvvəl İranın 14 maddəlik təklifini aldıqdan sonra Pakistan vasitəsilə Tehrana öz mətnini göndərib.
Mənbənin sözlərinə görə, İran hazırda həmin mətni nəzərdən keçirir və hələlik, cavab verməyib.
İslamabad indiyədək keçirilmiş yeganə rəsmi sülh danışıqlarına ev sahibliyi edib və tərəflər arasında əsas vasitəçi rolunu oynayıb.