'Toplum TV' işində hakimə etiraz: 'Özünüzü hakim yox, prokuror kimi aparırsınız'

“Toplum TV” internet televiziyasıyla bağlı həbsdə olan jurnalist və fəallar Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bu işə baxan hakimdən narazıdılar. Onlar məhkəmə prosesinə sədrlik edən hakim Azər Tağıyevin obyektiv və ədalətli olmadığını, şahidlərə təzyiq göstərdiyini deyirlər. Bu əsasla da noyabrın 3-dəki məhkəmədə hakim A.Tağıyevə etiraz verərək, işə onun baxmasını istəmədiklərini açıqlayıblar.
“Siz özünüzü hakim yox, prokuror kimi aparırsınız. Ötən məhkəmə iclasında da bunu gördük. Şahidlərə təzyiq göstərirsiniz, onları yönləndirməyə çalışırsınız”, - təqsirləndirilən şəxslərdən III Respublika Platformasının Qurucu Heyət üzvü Ruslan İzzətli etirazını belə əsaslandırıb.
Digər təqsirləndirilənlər də onun etirazını müdafiə ediblər. “Toplum TV”nin təsisçisi, media hüquqçusu Ələsgər Məmmədli hakim A.Tağıyevin davranışının qanunlara zidd olduğunu vurğulayıb:
“Şahidlərin sözlərini təhrif edirsiniz. Demədikləri sözləri onların ifadəsi kimi təqdim edirsiniz”.
Hakimlər kollegiyasına daxil olan Elnur Nuriyev və Roman Ələkbərli həmkarları A.Tağıyevə verilən etirazı müzakirə edərək, baxılmamış saxlanmasına qərar veriblər.
Ardından məhkəmədə şahidlər dindirilib. Onların arasında tarixçi, siyasi fəal Yadigar Sadıqlı, jurnalist Nailə Yaqublu və başqaları vardı.
Şahidlərdən N.Yaqublu dindirilərkən təqsirləndirilən şəxslər hakim A.Tağıyevin davranışına etiraz ediblər. Bu zaman hakim təqsirləndirilən jurnalistlərdən Əli Zeynalovu məhkəmə zalından çıxarıb, növbəti iclasları onun iştirakı olmadan keçirməklə hədələyib.
“Toplum TV” işi üzrə məhkəmə prosesi noyabrın 24-də davam edəcək.
Xatırlatma
“ToplumTV” işi üzrə həbslər ötən ilin martından başlanıb. O vaxt bu işlə bağlı 7 nəfər, o sıradan “Toplum TV”nin qurucusu, media hüquqçusu Ələsgər Məmmədli, III Respublika Platformasının spikeri Akif Qurbanov qaçaqmalçılıq ittihamıyla həbs olunublar. Jurnalist Fərid İsmayılov və Elmir Abbasov haqqında alternativ qətimkan tədbiri seçilsə də, 2025-ci ilin yanvarında onlardan biri – F. İsmayılov həbs edilib.
Fevral ayında “Toplum TV” işi üzrə daha bir jurnalist - Şahnaz Bəylərqızı da həbs olunub, ancaq fevralın sonunda ev dustaqlığına buraxılıb və haqqındakı cinayət işi ayrılıb.
Təqsirləndirilənlərə istintaqın sonunda qaçaqmalçılıqla yanaşı, cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda əmlakı leqallaşdırma, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, əmək müqaviləsi olmadan işçiləri cəlb etmə və başqa ittihamlar da elan edildi. Onlara ittiham verilən maddələrdə 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub.
Onların heç biri ittihamları qəbul etmir, peşə fəaliyyətlərinə görə siyasi sifarişlə həbs olunduqlarını deyirlər.
2023-cü ilin noyabrından bəri Azərbaycanda qruplar halında 30 nəfərdən çox jurnalist, ictimai fəal qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib.
Yerli hüquq-müdafiə təşkilatlarının hazırladığı siyahılara görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 400-ə yaxın siyasi məhbus var.
Rəsmilər, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə heç kim sırf peşə fəaliyyətinə görə, siyasi səbəblərlə həbs edilmir. Onların iddiasına görə, adları həmin siyahılarda yer alanlar törətdikləri əmələ görə məsuliyyətə cəlb olunublar.