Hafiz Babalı: 'Əlillik pensiyam bir ildən artıqdır bloklanıb'

“Abzas Media işi” çərçivəsində 9 il azadlıqdan məhrum edilən araşdırmaçı jurnalist Hafiz Babalı bildirir ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun təqdim etdiyi əlillik pensiyasına blok qoyulub.
Hazırda həbsdə olan jurnalistin “Facebook” hesabında bu barədə məlumat paylaşılıb. Hafiz Babalının adından yayılan paylaşımda qeyd edilib ki, həbs olunduğu zaman onun bütün bank hesablarına, o cümlədən pensiya hesabına da həbs qoyulub:
“Halbuki qanunvericiliyə görə pensiya hesablarına həbs qoymaq yolverilməzdir, çünki bu vəsaitlər yalnız Dövlət Sosial Müdafiə Fondu vasitəsilə idarə olunur və şəxsin minimum yaşayışını təmin edən mənbə hesab olunur”.
Babalının sözlərinə görə, məhkəmə qərarında bu istisna nəzərə alınmadığı üçün pensiya hesabı bir ildən artıqdır ki, bloklanmış vəziyyətdə qalır:
“Oktyabrın 14-də vəkilim vasitəsilə həm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə, həm də Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə hesabın açılması ilə bağlı rəsmi ərizə təqdim olunub. Lakin bu günə qədər heç bir cavab və ya addım atılmayıb”.
O bildirir ki, əlillik pensiyası yalnız sosial müdafiə məqsədilə təyin olunur və hazırda onun yeganə yaşayış mənbəyidir: “Qanunvericiliyə əsasən, əlillik pensiyası yalnız sosial müdafiə məqsədilə təyin olunur və həmin vəsait mənim bu gün üçün yeganə yaşayış mənbəyim sayılır. Bu səbəbdən pensiya hesabım üzərindəki həbsi aradan qaldırmaq üçün məhkəmələrdən və aidiyyəti qurumlardan qanuna uyğun qərar verilməsini gözləyirəm”.
Bu açıqlamaya, hələlik, sözügedən məhkəmələr və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Hafiz Babalı 2023-cü ilin dekabrında “Abzas Media işi” çərçivəsində həbs olunub.
Bu il iyunun 20-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində "AbzasMedia işi" üzrə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub. Hakimin qərarı ilə "AbzasMedia"nın direktoru Ülvi Həsənli, baş redaktor Sevinc Vaqifqızı, araşdırmaçı jurnalist Hafiz Babalı və Azadlıq Radiosunun jurnalisti, iqtisadçı Fərid Mehralızadə 9 il, jurnalistlər Nərgiz Absalamova və Elnarə Qasımova 8 il, "AbzasMedia"nın koordinatoru Məhəmməd Kekalov isə 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib.
Onlar qaçaqmalçılıq da daxil olmaqla bir neçə maddədə ittiham ediliblər. Lakin jurnalistlər və müdafiəçiləri istintaqın ortaya tutarlı sübutlar qoymadığını bildirib.
Xatırlatma
2023-cü ilin noyabrından başlayaraq Azərbaycanda qruplar halında 30-dan çox jurnalist, ictimai fəal qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib. Yerli hüquq-müdafiə təşkilatlarının hazırladığı siyahılara görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 390-dən çox siyasi məhbus var. Rəsmilərsə, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə heç kim peşə fəaliyyəti ilə bağlı, siyasi əsaslarla həbs edilmir. Onlar iddia edirlər ki, həmin siyahılarda adları yer alanlar törətdikləri əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Amma beynəlxalq insan haqları qurumları da hökuməti haqsız tutulanları azad etməyə çağırıb.