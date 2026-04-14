Tibbi sığorta məhkumlara da aid ediləcək - Nə dəyişəcək
Hökumət bildirir ki, bu ildən etibarən məhkumlar da icbari tibbi sığorta xidmətlərindən istifadə edə biləcək. Hətta ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş şəxslərə də bu imkan yaradılacağı qeyd olunur. Lakin məhbusların sayına limit qoyulacaq – sığorta hər il cəmi 1500 nəfəri əhatə edəcək: "Bu sistem "hamıya eyni xidmət" prinsipi ilə deyil, "ehtiyaca uyğun xidmət" prinsipi ilə işləyəcək. Bu baxımdan, effektivlik məhz resursların düzgün yönləndirilməsindən və şəffaf idarəetmədən asılı olacaq".
