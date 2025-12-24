Azərbaycan xəbərləri
'Kanal 11' internet televiziyasının rəhbərinin həbs müddəti azaldılıb
"Kanal 11" internet televiziyasının rəhbəri Teymur Kərimovun həbs müddəti daha iki il azaldılıb.
Bu gün, dekabrın 24-də onun barəsində hökmdən verilən kassasiya şikayətinə baxılıb.
Ali Məhkəmədə hakim İlqar Cəfərovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə onun cəzası iki il azaldılıb.
T.Kərimovun həbs müddətini bundan əvvəl Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bir il azaltmışdı.
15 may
Teymur Kərimovun həbs müddəti 1 il azaldıldı
"Kanal 11" internet televiziyasının rəhbəri Teymur Kərimovun həbs müddəti azaldılıb. Mayın 15-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onun vəkilinin verdiyi vəsatəti qismən təmin edib və Kərimovun cəzası 8 ildən 7 ilə endirilib.
T.Kərimov 2023-cü ilin dekabrından həbsdədir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə ona 8 il həbs cəzası kəsilib. Üstəlik, əlavə cəza kimi ona 2 il də jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olmaq yasaqlanıb. T.Kərimovla birlikdə mühakimə edilən reportyor İstək Totiyevaya isə şərti cəza verilib.
Onlar Cinayət Məcəlləsinin 182-ci (hədə-qorxu ilə tələb-etmə) maddəsi ilə - saytdan materialın silinməsi üçün Fərrux Ələkbərov adlı şəxsdən 10 min manat tələb edib sonda min manat almaqda təqsirli biliniblər. T.Kərimov bunu yalan sayır, F.Ələkbərovdan pul tələb edib almadığını deyir. O, etiraz aksiyalarını, vətəndaş hüquqlarının pozulması hallarını, özəlliklə polislərin Qarabağ müharibəsi veteranlarını döyməsini çəkib yaydığına görə sifarişlə həbs edildiyini vurğulayır. Jurnalist işgəncəyə məruz qaldığını, hətta zorlanmaqla hədələndiyini də məhkəmədə dilə gətirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti T.Kərimovun hədələnməsi, işgəncəyə məruz qalması haqda iddiaları rədd edib.
Xatırlatma
2023-cü ilin noyabrından başlayaraq Azərbaycanda qruplar halında 30-dan çox jurnalist, ictimai fəal qaçaqmalçılıq və başqa ittihamlarla həbs edilib. Onlar ittihamla razılaşmır, bunu peşə fəaliyyətləri və siyasi sifarişlə izah edirlər.
Yerli hüquq-müdafiə təşkilatlarının yaxın günlərə qədər hazırladığı siyahılara görə, Azərbaycan həbsxanalarında 400-ə yaxın siyasi məhbus olub. Rəsmilərsə, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə heç kim peşə fəaliyyəti ilə bağlı, siyasi əsaslarla həbs edilmir.
Hazırda Azərbaycanda Amnistiya Aktı icra edilir. İlkin siyahıya əsasən, 5 minə yaxın şəxsin azadlıqdan məhrumetmə cəzasından azad edilməsi nəzərdə tutulur. İndiyə qədər siyasi məhbus siyahlarında yer alan 20 civarında şəxsin azadlığa buraxıldığı bildirilir. Onların, əsasən, dindar kəsimdən narkotik ittihamı ilə həbs edilən şəxslər olduğu vurğulanır.
Bütün xəbərləri izləyin
AXCP NTK sədrinin həbs müddəti azaldıldı
Bu gün, dekabrın 24-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Nəzarət Təftiş Komissiyasının (AXCP NTK) sədri Murad Sultanın inzibati həbs müddətini 30-dan 25 sutkaya endirib.
Bu barədə AXCP-dən məlumat veriblər.
Partiyadan vurğulanıb ki, Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olan Murad Sultanın səhhətində problemlər var.
18 dekabr
AXCP: Murad Sultana 30 sutka verilib
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Nəzarət Təftiş Komissiyasının (AXCP NTK) sədri Murad Sultan 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib.
Bu barədə həmin partiyadan məlumat verilib.
AXCP-də onun həbsini onlara qarşı "repressiya siyasətinin bir epizodu" kimi dəyərləndirirlər.
AXCP-nin bu açıqlamasına rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
17 dekabr
AXCP NTK sədrini 'gördüm' deyən yoxdur
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) Nəzarət Təftiş Komissiyasının (NTK) sədri Murad Sultanla dünən, dekabrın 16-sı günortadan əlaqə saxlamaq mümkün olmur.
Bu barədə məlumat yayan həmin partiyadan vurğulandığına görə, "belə hallarda şəxslərin hansısa strukturun əlində olduğu sonradan bəlli olur".
Məlumata Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Müxalifətdə olan AXCP-nin, sədr Əli Kərimli də daxil, 20-yə qədər fəalı hazırda həbsdədir. Partiya müxtəlif ittihamlarla üzləşən bu şəxslərin həbsini siyasi sayır. Amma rəsmilər ölkədə siyasi həbslərin olması ilə bağlı fikirləri "əsassız" adlandırırlar. Onların vurğulamasına görə, siyasi məhbus siyahılarında yer alan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
Yerli hüquq müdafiəçilərinə görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 400-ə yaxın siyasi məhbus var.
Azərbaycanın ixracında qeyri-neft-qaz mallarının çəkisi 14 faizdir
2025-ci ilin 11 ayında (yanvar-noyabr) Azərbaycanın 23 milyard 401 milyon 211 min dollarlıq ixracının 85.83 faizini neft-qaz məhsulları təşkil edib. 14.17 faizi neft-qaz sektoruna daxil olmayan malların payına düşür.
Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, bu il neft-qaz məhsullarının ixracda xüsusi çəkisi 1.47 faiz azalıb.
Amma son bir ildə ixracda 3.8 faiz azalma var. Qeyri-neft-qaz ixracında isə artım qeydə alınıb. Bu da, əsasən, qızılın payına düşür. Bu il qızıl kəskin bahalaşıb.
Hələ 2015-ci ildə dünyada neft ucuzlaşanda hökumət qarşısına iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi məsələsini qoyduğunu açıqlamışdı. Hökumət rəsmilərinin açıqlamalarına görə, qarşıdakı illərdə ixracda qeyri-neft sektorunun çəkisi ciddi şəkildə artmalı idi. Amma ekspertlər düşünür ki, bu sahədə bəzi illər cüzi inkişaf olsa da, hökumət qarşısına qoyduğu məqsədə çata bilməyib. Onların xatırlatmalarına görə, elə 10 il əvvəl də ölkə ixracının 90 faizə yaxını neft və qaz məhsullarının payına düşürdü.
12 dekabr
'Qara qızıl' azalmaqda davam edir və qiymətdən düşür
Neftin qiyməti düşməkdə davam edir. Bu ilin büdcəsində neftin bir barelinin ixrac qiyməti 70, gələn ilin büdcəsində isə 65 dollar götürülüb.
Qiymətlə yanaşı, hasilatda da düşüş davam edir.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 23 milyon 43 min ton xam neft (qaz kondensatı daxil olmaqla) hasil edilib. Bu göstərici əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1.1 milyon ton və ya 4.6 faiz azdır.
Ölkədə neft hasilatının pik dövrü 2009-cu ildə olub - 50.9 milyon ton.
Aparılan hesablamalara görə, ötən il ərzində Azərbaycan neftinin orta qiyməti 82.87 ABŞ dollarına bərabər olub. Bu il isə bu rəqəm, hələlik, 70 dollardan cüzi artıqdır.
Azərbaycanın ixracının 90 faizi neft və qazın payına düşür. İqtisadçıların fikrincə, nə qədər ki Azərbaycanda qeyri-neft sektoru real şəkildə inkişaf etməyib, "qara qızıl"ın hasilatının azalması və dəyərinin düşməsi ciddi böhrana yol aça bilər.
Gömrükdə və Sərhəd Xidmətində vəzifə tutanlardan həbs edilənlər var
Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti dekabrın 23-də bildirib ki, aksizsiz tütün məmulatlarının qaçaqmalçılığına qarşı genişmiqyaslı cinayət işinin istintaqı aparılır.
Rəsmi açıqlamada "Bakı Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanı" ASC-nin faktiki rəhbəri Ruslan Eyyubov, ASC-nin baş direktoru Rəşad Daşdəmirov, liman xidmətinin rəisi Zaur Haşımov və limanın briqadiri Fərrux Haqverdiyevdən bəhs edilir.
Habelə Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) Bakı Hövsan Ticarət Dəniz Limanı Gömrük postunun rəisi Fərid Usubov, həmin Gömrük postunun inspektorları Heydər Eyvazlı, Tamerlan Axundzadə və digərləri də eyni açıqlamada yer alırlar.
Vurğulanır ki, onların "mütəşəkkil dəstə halında cinayət əlaqəsinə girməklə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və İrandan ümumilikdə 5.4 milyon manatdan artıq dəyərdə... tütün məmulatlarını aksiz markası olmadan gəmi ilə Hövsan limandan qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə keçirmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib".
Həmin şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 206.4 (mütəşəkkil dəstə tərkibində külli miqdarda qaçaqmalçılıq), 213-1.2.1, 213-1.2.2, 213-1.2.3 (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən təkrarən külli miqdarda aksiz markası ilə markalanmalı olan malları belə marka olmadan satış məqsədi ilə saxlama) və 308.2-ci (ağır nəticələrə səbəb olmaqla vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə) maddələri ilə təqsirləndirilirlər.
İş üzrə R.Eyyubov, R.Daşdəmirov, F.Usubov, H.Eyvazlı, T.Axundzadə, F.Haqverdiyev və digərlərinin həbs edildiyi bildirilir. Bu iş üzrə bəzi şəxslər barəsində də həbslə bağlı olmayan qətimkan tədbirinin seçildiyi, bir sıra şəxslərin də beynəlxalq axtarışa verildiyi vurğulanır.
Açıqlamada iddia edilir ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməllər törətməsinə də şübhə var. Onların isə Xidmətin Sahil Mühafizəsinin 3-cü Sahil nəzarəti şöbəsinin 14-cü sahil nəzarəti bölməsinin rəisi Vüsal Sadıqov, həmin bölmənin nəzarətçisi Valeh Səmədov olduqları açıqlanıb. Həmin şəxslər də CM-in 206.3.2 (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən və vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə edilməklə qaçaqmalçılıq), 213-1.2.1, 213-1.2.3 (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən külli miqdarda aksiz markası ilə markalanmalı olan malları belə marka olmadan satış məqsədi ilə saxlama), 341.2.1 və 341.2.3 (bir qrup şəxs tərəfindən və ağır nəticələrə səbəb olmaqla vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə) maddələri ilə təqsirləndirilir.
V.Sadıqov həbs edilib, V.Səmədov barəsində isə ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib. Onların işi ilə də bağlı başqa həbs edilənlərin və axtarışa verilənlərin olduğu qeyd olunur.
Rəsmi açıqlamaya sözügedən şəxslərdən və onların vəkillərindən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Xatırlatma
Azərbaycanda bundan öncə də Dövlət Gömrük Komitəsinin bir sıra əməkdaşları qanunsuz əməllərdə ittiham olunaraq həbs ediliblər.
Amma bir sıra ekspertlər də vurğulayırlar ki, məsuliyyətə cəlb edilənlərin çoxu kiçik vəzifəli əməkdaşlar olurlar. Üstəlik, onların fikrincə, bir çox hallarda verilən cəzalar da ağır ittihamlara adekvat olmur.
Ruslan Eyyubov Azərbaycan prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəisi, general-polkovnik Bəylər Eyyubovun qardaşı oğludur.
Fərid Usubov isə Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti rəisinin müavini olmuş general-leytenant Cəbrayıl Usubovun oğludur.
Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi pullu olacaq
"Ümumi təhsil haqqında" Qanuna dəyişiklik edilir.
Qanun layihəsi parlamentin bu gün, dekabrın 23-də keçirilən iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Sənəd layihəsinə əsasən, "Ümumi təhsil haqqında" Qanuna yeni məzmunda 27.4-cü maddə əlavə edilir. Həmin maddə belədir: "27.4. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu və yerdəyişməsi... müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı müsabiqədə iştirak ödənişlidir. (ilk dəfə müsabiqədə iştirak edənlər, əlilliyi olan şəxslər, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvləri, şəhid ailəsinin üzvləri və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etdiyinə görə "Müharibə veteranı" adı almış şəxslər istisna olmaqla)".
Ödənişin məbləğini müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum açıqlayacaq.
Xatırlatma
Müəllimlərin müsabiqəsi bu vaxta qədər ödənişli olmayıb. Müsabiqə dörd mərhələdən ibarətdir: elektron ərizədəki göstəricilərin yoxlanılması, test imtahanı, vakant yerlərin seçilməsi və müsahibə mərhələsi.
Gələn il Azərbaycanda bir sıra sahələrdə vergilər də artırılacaq. Müstəqil təhlilçilər bunu ölkədə neft hasilatının ildən-ilə azalması və son bir ildə "qara qızıl"ın qiymətinin düşməsi ilə izah edirlər. Ölkə iqtisadiyyatında ixracın 90 faizə yaxını neft və qazın payına düşür.
Azərbaycana yağ, ət idxalı azalıb, taxıl artıb
2025-ci ilin ilk 11 ayında (yanvar-noyabr) Azərbaycana 159 milyon 536 min dollar dəyərində 23 min 53 ton kərə yağı və süddən hazırlanmış digər yağlar idxal olunub.
Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) statistik məlumatlarında bildirilir.
Bu, bir il əvvələ nisbətən dəyər ifadəsi ilə 5.3 faiz çox, miqdar ifadəsi ilə 12.7 faiz azdır.
Hesabat dövründə ölkəyə gətirilən ətin çəkisində də azalma var. Son bir ildə 53 min 337 tondan 43 min 55 tona düşüb. (-19.3 faiz) Dəyərdə isə göstərici 116 milyon 989 mindən 103 milyon 15 min dollara qədər azalıb. (-12 faiz)
Buğda idxalında isə, az da olsa, əks proses gedib. Bu məhsulun idxalı 1.117 milyondan 1.132 milyon tona yüksəlib. (+1.3 faiz) İdxal edilən məhsulun dəyəri isə 241 milyondan 244 milyona qədər artıb. (+1.5 faiz)
Son bir ildə ölkədə kərə yağının qiyməti təqribən üç, mal və qoyun ətinin qiyməti də bir o qədər artıb, unda isə nisbətən az bahalaşma var. Bir il əvvəl 50 kiloqramlıq unun kisəsi 27 manat 50 qəpiyə idisə, indi 29-30 manata təklif edilir.
Prokuror Karen Avanesyana 18 il həbs istəyib
Xankəndidə terrorçuluq və digər ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən Karen Avanesyanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib.
Yerli saytların məlumatına görə, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim İlkin İbişovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Karen Avanesyana cəza istənilib. Prokuror onun 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib.
Məhkəmə dekabrın 25-də davam etdiriləcək.
Amma prosesdən verilən xəbərlərdə təqsirləndirilən şəxsin ittihamlara münasibəti açıqlanmayıb. Hələlik, ittihama onun və vəkilinin münasibəti bəlli deyil.
28 noyabr
Bu il sentyabrın 14-də Xankəndi şəhərində saxlanan 1967-ci il təvəllüdlü Karen Avanesyanla bağlı iş məhkəməyə göndərilib.
Bu barədə Azərbaycan Baş Prokurorluğu noyabrın 28-də məlumat yayıb.
O, terrorçuluq və üç polisə xəsarət yetirməkdə günahlandırılır. "Karen Avanesyan hakimiyyət nümayəndələrinin qanuni tələblərinə tabe olmaqdan boyun qaçırdığı üçün polis əməkdaşları tərəfindən odlu silah tətbiq olunmaqla saxlanılıb, ardınca isə zəruri tibbi yardımlar göstərilməklə xəstəxanada müalicə edilib", - rəsmi açıqlamada bildirilir.
K.Avanesyan Cinayət Məcəlləsinin 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11 (ümumi təhlükəli üsulla iki və daha çox şəxsi terrorçuluqla əlaqədar qəsdən öldürməyə cəhd), 214.2.3 (odlu silahdan... istifadə - terrorçuluq törədildikdə), 228.1 (qanunsuz olaraq odlu silah,... saxlama və daşıma) və 315-ci (hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və zor tətbiq etmə) maddələri ilə təqsirləndirilir.
Cinayət işi üzrə ibtidai istintaq tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.
İttihama K.Avanesyan və ya onun vəkilinin münasibəti bəlli deyil.
14 sentyabr
Xankəndində atışma olub, saxlanan və yaralananlar var
Sentyabrın 14-də Xankəndi şəhərində 1967-ci il təvəllüdlü Karen Avanesyan saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.
Məlumatda vurğulandığına görə, o, yaşadığı yerdən şəhərin yaxınlığındakı meşə massivinə gedərək qabaqcadan orada gizlətdiyi "Kalaşnikov" avtomatını və ona aid patronla dolu dörd sandıqcanı, eləcə də beş qumbaranı götürüb Xankəndi şəhərində keçirilən tədbir yerinə yaxınlaşmaq istəyərkən saxlanıb. "Bu zaman K.Avanesyan üç əl qumbarası atmaqla və avtomatdan atəş açmaqla polisə silahlı müqavimət göstərib", - DİN qeyd edib.
Nazirliyin əlavə etməsinə görə, cavab atəşi nəticəsində güllə yarası almış K.Avanesyan tutulub.
Rəsmi məlumata tutulan şəxsin özündən və ya yaxınlarından münasibət almaq mümkün olmayıb. Üstəlik, məlumatda sözügedən tədbir haqqında da detallı açıqlama verilmir.
Hazırda prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə səfərdə olduğu bildirilir.
Xankəndi şəhəri Qarabağ bölgəsinin mərkəzi şəhəridir. Həmin şəhər Azərbaycan SSR dönəmi Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin mərkəzi olub.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf 7 rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Yerevan 2023-cü ildə keçirilən birgünlük əməliyyatı "etnik təmizlənmə" və "təcavüz" kimi dəyərləndirib. Bakı isə onu "antiterror tədbiri" kimi təqdim edib. Həmin ilin sentyabrın 20-də Qarabağ separatçıları Bakının tərkisilah haqqında şərtlərinə razılaşdıqlarını bildiriblər. Daha sonra Qarabağdan Ermənistana əhali köçü başlayıb. Rəsmi Bakı bildirib ki, Qarabağda erməni əhalisinə reinteqrasiya planı təqdim edib və onlar könüllü Azərbaycanı tərk ediblər. Rəsmi Bakının vurğulamasına görə, Xankəndində az sayda erməni əsilli şəxslər könüllü şəkildə qalıb yaşamaqdadır.
Son illər iki ölkə arasında müxtəlif formatlarda danışıqlar aparılıb. Nəhayət, bu il sentyabrın 8-də iki ölkənin xarici işlər nazirləri ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə sülh sazişi sənədini paraflayıblar.
ÜSY alanlara birdəfəlik 200 manat veriləcək
Aztəminatlı ailələrə birdəfəlik maddi yardım veriləcək.
Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı münasibətilə "Aztəminatlı ailələrə birdəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında" Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, 2025-ci il dekabrın 30-u tarixinə ünvanlı sosial yardımı (ÜSY) alan ailələrin hər birinə 200 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardım veriləcək.
ÜSY Azərbaycanda 2006-cı ildən, uşaqlara aylıq müavinətlərin kəsilməsindən sonra verilir.
Son illər Azərbaycanda ÜSY alanların sayında azalma var. 2025-ci ilin III rübünə dair rəsmi statistikaya əsasən, respublika üzrə 75 min 312 ailə ünvanlı dövlət sosial yardımı alıb. Ötən ilin analoji dövründə isə bu rəqəm 78 min 892 olub.
2024-cü ildə ünvanlı yardımın orta aylıq məbləği 473 manat təşkil edib.
Azərbaycanda karantin gəlin il aprelin 1-nə kimi uzadılıb
Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti yenə uzadılıb.
Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı dekabrın 19-da qərar imzalayıb.
"Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2026-cı il 1 aprel saat 06:00-dək uzadılıb", - qərarda yazılıb.
Bundan əvvəl xüsusi karantin rejimi 2026-cı il yanvarın 1-i saat 6:00-a qədər uzadılmışdı.
Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ilə bağlı 2020-ci ilin martından karantin rejimidir. Yoluxma sayından asılı olaraq rejim arada sərtləşdirilsə də, sonra yenə yumşaldılıb. Onun müddəti dəfələrlə uzadılıb.
Bu karantin çərçivəsində Azərbaycanın quru sərhədində xarici ölkələrə gediş-gəlişdə hələ də məhdudlaşdırmalar saxlanıb. Bir sıra müxalifət təmsilçiləri pandemiyanın başa çatmasına baxmayaraq, bəzi məhdudiyyətin saxlanmasını hakimiyyətin siyasi, iqtisadi maraqları ilə izah edir. Hakimiyyət rəsmiləri isə son vaxtlar çıxışlarında sərhədlərdə məhdudiyyətin saxlanılmasını, əsasən, təhlükəsizlik amili ilə yozurdular.
Xatırlatma
2019-cu ilin sonlarında dünyada yeni koronavirus aşkar edilib. 2020-ci il martın 11-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) koronavirusu pandemiya elan edib. Dünyada sürətlə yayılan bu virusdan 7 milyon civarında şəxsin vəfat etdiyi bildirilir. Azərbaycanda isə indiyə kimi 830 mindən çox şəxsin bu virusa yoluxduğu, onlardan 10 min 400-nün vəfat etdiyi bildirilib. Amma son illər bu virusa yoluxamanın kəskin şəkildə azaldığı vurğulanır. ÜST 2023-cü il mayın 5-də koronavirus pandemiyasının başa çatdığını açıqlayıb.
Ali Məhkəmə 'faizdən faiz' tutulmasına 'yox' deyib
Ali Məhkəmənin Mülki kollegiyası borca görə gecikdirmə faizlərinin hesablanması ilə bağlı vahid məhkəmə təcrübəsini formalaşdıran qərar qəbul edib. Bu barədə AZƏRTAC Ali Məhkəməyə istinadla məlumat yayıb
Məhkəmə mübahisəsi iddiaçının cavabdehdən pul borcunun vaxtında qaytarılmaması səbəbindən əlavə gecikdirmə faizlərinin tutulması tələbi ilə bağlı olub. İddiaçı daha əvvəl məhkəmə qərarları ilə tutulmuş əsas borc və faiz məbləğlərini birləşdirərək həmin ümumi məbləğ üzərindən yenidən gecikdirmə faizi hesablanmasını tələb edib.
Birinci instansiya məhkəməsi iddianı rədd edib, apellyasiya məhkəməsi də həmin mövqe ilə razılaşıb.
Ali Məhkəmə qərarında vurğulayıb ki, Mülki Məcəllənin məzmununa görə, gecikdirmə faizləri yalnız ödənilməmiş əsas borc məbləği üzrə və borcun qaytarıldığı günədək hesablanmalıdır. Daha əvvəl məhkəmə qərarı ilə tutulmuş faiz borcunun əsas borca əlavə edilərək həmin ümumi məbləğ üzərindən yenidən gecikdirmə faizinin hesablanması "faizdən faiz" tutulması ilə nəticələnir, bu da qanunvericiliklə qadağandır.
Nəticə etibarilə, Ali Məhkəmə kassasiya şikayətlərini təmin etməyərək apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsini dəyişdirilmədən qüvvədə saxlayıb.
Xatırlatma
Son vaxtlar ölkədə problemli kreditlərin həcmi artır. 2025-ci il noyabrın 1-nə Azərbaycanda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 544.8 milyon manat təşkil edib.
Mərkəzi Bankın açıqladığı son hesabatda bildirilir ki, bu göstərici cari ilin əvvəli ilə müqayisədə 21.3 faiz və ya 95.7 milyon manat çoxdur.
'Bibiheybət' Gəmi Təmiri Zavodu bağlanır?
"Bibiheybət" Gəmi Təmiri Zavodunun (GTZ) işçilərinin fəaliyyətdə olan digər zavodlara köçürülməsi nəzərdə tutulur.
Bu barədə Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin (ASCO) dekabrın 17-də yaydığı məlumatda deyilir.
Qurum bildirir ki, aparılan qiymətləndirməyə uyğun olaraq, köhnə gəmilərin istismardan çıxarılması səbəbi ilə balansda olan gəmi sayının əvvəlki illərə nisbətən aşağı düşəcəyi gözlənilir: "Optimal gəmi sayı üçün tələb olunan təmir işlərinin həcmi ASCO-nun strukturunda olan gəmi təmiri zavodlarının da optimallaşdırılmasını zəruri edir... Təhlil və qiymətləndirmələr nəticəsində gəmi təmiri tələbatının qarşılanması üçün iki zavodun kifayət edəcəyi müəyyən olunub".
Açıqlamaya görə, "Bibiheybət" GTZ-nin təmir portfelinin Bakı Gəmiqayırma Zavoduna (BGZ) köçürülməsi qərara alınıb.
Fəaliyyəti davam edəcək digər bir müəssisə isə "Zığ" Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodudur.
"Bibiheybət" GTZ işçilərinin sayı açıqlanmır. Məsələyə müəssisənin rəhbərliyindən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Zavodda işlədiklərini bildirən, amma adının çəkilməsini istəməyən bəzi şəxslər isə narahatlıqlarını gizlətmirlər. Onların vurğulamasına görə, zavodun bağlanması nəticəsində iş yerlərini itirəcəklərindən narahatdırlar. "Burada işləyənlərin bir çoxunun üstündə kredit borcu var. İşimizi itirsək, krediti kim qaytaracaq", - onlardan biri sual edib.
Aylıq 106 manatlıq məhsul istehsalı ilə necə dolanasan?
Hökumət və parlament təmsilçilərinin açıqlamasına görə, kənd təsərrüfatında 1.8 milyon nəfərə yaxın və ya ölkə üzrə məşğul əhalinin 35 faizindən çoxu çalışır.
"Aqrar sahənin Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payı cəmi 6 faiz ətrafındadır. Belə ki, keçən il kənd təsərrüfatında adambaşına 1271 manatlıq, aylıq hesabla isə adambaşına 106 manatlıq məhsul istehsal olunub. Bunlar aqrar sahədə əmək məhsuldarlığının çox aşağı olduğunu göstərir", - bunu Milli Məclisin dekabrın 16-da keçirilən iclasında deputat Əli Məsimli deyib.
Ekspertlər də hesab edir ki, adına pay torpağı olanların məşğul əhali kimi göstərilməsi düz deyil. Onların fikrincə, əgər bu göstərilməsə, onda ölkədə işsizlərin sayının rəsmi elan edildiyindən (239.3 min nəfər ) çox olduğu üzə çıxacaq.
Ötən il kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun faktiki qiymətlərlə dəyəri 12 milyard 995.2 milyon manat təşkil edib.
2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ümumi məhsul 1.1 faiz, o cümlədən heyvandarlıq məhsulları istehsalı 0.4 , bitkiçilik məhsulları istehsalı 1.9 faiz artıb.
Rəsmi işsizlərin sayı 24 mindən çox artıb
2025-ci il dekabrın 1-nə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata alınan işsiz şəxslərin sayı 239.3 min nəfər olub. Onların 51.5 faizini qadınlar təşkil edib. İşsizlikdən sığorta ödənişinin orta aylıq məbləği 494.3 manat olub.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) aylıq hesabatında bildirilir.
DSK-nın aylıq hesabatlarının təhlili göstərir ki, son bir ildə Azərbaycanda rəsmi işsizlərin sayı 24 min nəfərdən çox artıb.
2024-cü il dekabrın 1-də ölkədə qeydiyyata alınmış işsizlərin sayı 215.1 min nəfər olub. Onda isə onların 47.5 faizini qadınlar təşkil edirdi.
Amma müstəqil iqtisadçılar deyir ki, bu rəqəmlər ölkədə real işsizlər ordusunu əhatə etmir. Onların fikrincə, Azərbaycanda işsiz kimi qeydiyyata düşmək iş tapmaqdan daha çətindir.
Elə DSK əlavə edir ki, 2025-ci il dekabrın 1-də ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı 5 milyon 383.2 min nəfər olub, onlardan 5 milyon 104.5 min nəfərini məşğul əhali təşkil edib.
Cari il noyabrın 1-i vəziyyətinə muzdla çalışan işçilərin sayı 1 milyon 782.4 min nəfər olub. Həm rəsmilər, həm də ekspertlər vurğulayır ki, yerdə qalan 3 milyon insandan bir qismi qeyri-formal çalışır. Amma gələn ildən dövlət qeyri-formal çalışanların icbari tibbi sığorta ödənişlərini qarsalamayacaq.
AXCP üzvünün 3 aylıq həbs edildiyi bildirilir
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) İmişli rayon şöbəsinin dekabrın 12-də saxlanan fəalı, ikinci qrup əlil (Qarabağ müharibəsində xəsarət alıb) Vüqar Qədirlinin həbs edildiyi deyilir.
AXCP-dən verilən məlumata görə, qanunsuz silah saxlamada ittiham edilən V.Qədirli barəsində dekabrın 13-də Nərimanov rayon Məhkəməsində 3 aylıq həbs-qətimkan tədbiri seçilib.
Partiyadan hesab edirlər ki, "bu hadisə də AXCP-yə qarşı aparılan repressiya siyasətində növbəti qanunsuzluqdur".
Məsələyə Nərimanov rayon Məhkəməsi və başqa aidiyyəti rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
+++
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) İmişli rayon şöbəsinin fəalı, ikinci qrup əlil (Qarabağ müharibəsində xəsarət alıb) Vüqar Qədirlinin bu gün, dekabrın 12-də rayon ərazisində işlədiyi kafedə, sonradan yaşadığı evində polisin axtarış apardığı bildirilir.
Partiyadan yayılan məlumata görə, axtarış başa çatdıqdan sonra V.Qədirlini onlar özləri ilə aparıblar.
Məlumata Daxili İşlər Nazirliyi və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Müxalifətdə olan AXCP-nin sədr Əli Kərimli də daxil 20-yə qədər fəalı hazırda həbsdədir. Partiya müxtəlif ittihamlarla üzləşən bu şəxslərin həbsini siyasi sayır. Amma rəsmilər ölkədə siyasi həbslərin olması ilə bağlı fikirləri əsassız sayırlar. Onların vurğulamasına görə, siyasi məhbus siyahılarında yer alan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
Yerli hüquq müdafiəçilərinə görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 400-ə yaxın siyasi məhbus var.
DTX həbs edilən başçı ilə bağlı açıqlama yaydı
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) bu il oktyabrın 30-da həbs edilən keçmiş Balakən rayon İcra Hakimiyyəti başçısı İslam Rzayev ilə bağlı açıqlama yayıb.
Açıqlamaya görə, İ.Rzayevin icra başçısı çalışdığı dövrdə (2011-2025) dövlət büdcəsindən işsiz, aztəminatlı şəxslərə, habelə rayon ərazisində təmir-tikinti, abadlıq-quruculuq işlərinə ayrılmış maliyyə vəsaitlərini mənimsəməsinə, vəzifəli şəxslərdən və iş adamlarından rüşvət almasına şübhə yaranıb: "İslam Rzayev saxlanılaraq Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 (külli miqdarda mənimsəmə) və 311.3.2-ci (təkrar rüşvət alma) maddələri ilə məsuliyyətə cəlb olunub, məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs-qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir".
Bu açıqlamaya İ.Rzayevdən və ya onun vəkilindən münasibət almaq mümkün olmayıb. Həmin ittihamlarla şəxsə 12 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər.
Xatırlatma
Azərbaycanda icra başçılarının həbs dalğası, əsasən, 2019-cu ilin dekabrından başlayıb. Həmin vaxt Yevlax və Ağstafa rayonlarında DTX oxşar əməliyyatlar keçirmişdi. Ardınca bu proses Neftçala, Biləsuvar, İmişli, Kürdəmir, Cəlilabad və Şəmkir rayonlarında davam edib. Onlar mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətini aşma və başqa ittihamlarla həbs ediliblər. Bəziləri tam, bəziləri də qismən ittihamları rədd edib.