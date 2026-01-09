Tehranda etirazlar genişlənir, internet məhdudlaşdırılır [Video]

Yanvarın 8-də AzadlıqRadiosunun fars xidmətinə göndərilən videolar İranın paytaxtının bir çox yerlərində kütləvi etirazların baş verdiyini göstərir. Müşahidəçilər ölkə üzrə internetin kəsildiyini, vətəndaşların davam edən iğtişaşlar barədə məlumat paylaşmasına əngəllər yarandığını bildiriblər.
Hökumətə qarşı etirazların 12-ci gecəsi etirazçılar Tehran küçələrinə çıxıblar. Şahidlərin "Radio Fərda"ya dediyinə görə, polis Tehranın Yusifabad qəsəbəsində kütləyə qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib.
ABŞ prezidenti Donald Tramp isə Tehran hakimiyyətinə xəbərdarlığını bir daha dilə gətirib. O, yanvarın 8-də mühafizəkar siyasi şərhçi Hyu Hyuittə müsahibəsində deyib ki, İran hakimiyyətinə mesajını verib – "insanları öldürməyə başlasalar, — bunu adətən iğtişaşlarda edirlər, onlarda iğtişaşlar çox olur, — bunu etsələr, onlara çox sərt zərbə vuracağıq".
ABŞ prezidenti daha öncə də İran hökumətini etirazçılara qarşı zorakılıq etməməklə bağlı xəbərdarlıq edib.
8 yanvar
İranın kürd şəhərlərində ticarətçilər tətil edirlər
Yanvarın 8-də İranın kürdlər yaşayan şəhərlərindən gələn foto və videolarda bazarların, mağazaların qapalı olduğu görünür.
İlam, Kirmanşah, Sənəndəc, Saqqız, bir sıra digər şəhərlərdə ticarətçilərin tətil etdiyi bildirilir.
Tətili İran Kürdüstanındakı siyasi partiyalar və vətəndaş cəmiyyəti qurumları elan edib. Yeddi siyasi partiyanın ümumi tətilə çağırdığı bəyanatda ümummilli etirazlara dəstək bildirilir, "rejimin Kirmanşah, İlam və Luristanda cinayətləri" pislənir.
İrandan gələn xəbərlərdə ölkənin müxtəlif yerlərində internet əlaqəsinin zəiflədiyi, qeyri-sabit olduğu bildirilir.
Öncəki etirazlarda, İsraillə 12-günlük müharibə vaxtı hökumətin vətəndaşların qlobal internetə çıxışı kəsilib, həftələrlə normal tempə qayıtmayıb.
ABŞ Dövlət Departamenti isə X hesabında yazıb ki, dünya İrandakı etirazlara göz yummamalıdır.
"İran xalqı tək deyil, onların mübarizəsinin hamımıza aidiyyəti var", – qurum postların birində yazıb.
Ötən həftə ABŞ prezidenti Donald Tramp deyib ki, etirazçılara qarşı zorakılıq edilərsə, onlar köməyə gələcəklər.