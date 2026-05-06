Ukraynada bir gündə Rusiyanın zərbələrindən azı 26 nəfər həlak olub

Mayın 5-də Rusiya qüvvələri Ukraynanın azı üç şəhərinə aviabombalar və dronlarla zərbələr endirib. Nəticədə azı 26 nəfər həlak olub, onlarla insan yaralanıb. Bu, son aylarda Ukraynaya qarşı ən qanlı hücumlardan biri hesab olunur.
Ukrayna isə sərhəddən təxminən 1200 kilometr uzaqlıqda yerləşən Rusiya vilayətinə yeni uzaqmənzilli qanadlı raket və çoxsaylı dron göndərib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski "Flaminqo" raketlərinin Rusiyada bir silah zavodunu hədəfə aldığını bildirib.
Bu qarşılıqlı hücumlar Rusiya və Ukraynada İkinci Dünya müharibəsində Nasist Almaniyasının məğlub edilməsinin ildönümü tədbirlərindən bir neçə gün əvvəl baş verib.
8-9 mayda tədbirlər planlaşdırılır
Ukraynada 2023-cü ildən etibarən mayın 8-də "Nasizm üzərində Qələbə və Anım Günü" tədbirləri keçirilir. Bu tədbirlərdə müharibə veteranları diqqət mərkəzində olur.
Rusiya isə 9 May Qələbə Gününü Sovet hərbi tarixinin təntənəli nümayişinə çevirib. Artıq beşinci ildir davam edən Ukraynaya qarşı müharibə də həmin gün təriflənir.
Bu il Kremlə yaxın Qırmızı meydanda keçiriləcək illik hərbi parad kiçik miqyasda, hərbi texnikasız təşkil olunacaq. Kremlin rəsmiləri bunu Ukrayna dronlarının yaratdığı təhlükə ilə izah ediblər. Bu həftə Ukraynanın atdığı güman edilən dron Kremlin bir neçə kilometrliyindəki çoxmərtəbəli binaya dəyib.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin 9 May tədbirləri ilə əlaqədar atəşkəs elan edib. Zelenski isə mayın 5-dən etibarən atəşkəs elan olunduğunu açıqlayıb.
Zelenski: "Flaminqo" raketləri silah zavodunu vurdu
Son illər Ukrayna dron və raket arsenalını genişləndirərək Rusiyanın dərinliklərinə zərbələr endirir. Zelenski bildirib ki, Çeboksarıya hücumda Ukraynanın sürətlə hazırladığı "Flaminqo" raketlərindən istifadə olunub. Hədəf Rusiya ordusunu naviqasiya komponentləri ilə təmin edən zavod olub. Region qubernatoru hücum nəticəsində azı iki nəfərin öldüyünü, 30-dan çox insanın yaralandığını bildirib.
Xilasediciləri də vurdular
Rusiya qüvvələri Ukraynanın azı üç bölgəsini aviabombalarla hədəfə alıb. Bu bombalar təyyarələrdən atılır və böyük həcmdə partlayıcı daşıyır.
Zaporojyedə bombardman nəticəsində azı 12 nəfər ölüb, 10-dan çox insan yaralanıb. Rusiyanın dronları isə şimaldakı Çerniqov şəhərində yaşayış binalarına zərbə endirərək azı 17 nəfəri yaralayıb.
Dövlətə məxsus "Naftoqaz" şirkəti Poltava yaxınlığındakı qaz obyektinə Rusiyanın zərbəsi nəticəsində üç əməkdaşının öldüyünü açıqlayıb. "İkiqat zərbə" taktikası ilə həyata keçirilən hücumda daha iki xilasedici də həlak olub. Bu taktika birinci hücumdan sonra hadisə yerinə gələn xilasedicilərin ikinci zərbə ilə vurulmasını nəzərdə tutur.
Donbas vilayətində cəbhə xəttinə yaxın Kramatorsk şəhərinə Rusiyanın hava zərbəsi nəticəsində azı beş nəfər ölüb, doqquz nəfər yaralanıb. Rəsmilərin sözlərinə görə, mərkəzi Dnepr şəhəri də Rusiya dron və raketlərinin hücumuna məruz qalıb, nəticədə azı dörd nəfər həlak olub.
Rusiya ötən gecə Ukraynaya üç raket və 108 dron buraxıb
Rusiya ordusu mayın 6-na keçən gecə Ukraynaya iki "İsgəndər-M" ballistik raketi, bir X-31 idarəolunan raketi və 108 zərbə dronu ilə hücum edib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin yaydığı məlumata görə, dronlardan 89-u zərərsizləşdirilib.
Hücumlar gecəyarıdan, yəni Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin elan etdiyi atəşkəs qüvvəyə mindikdən sonra baş verib. Xarkov, Sumı, Donetsk, Zaporojye və Dnepropetrovsk vilayətlərinə aviabombalar atılıb, dronlarla hücumlar həyata keçirilib.
Döyüş meydanında isə, demək olar ki, çıxılmaz vəziyyət yaranıb. Rusiya bölmələri ağır itkilər bahasına ləng irəliləyiş əldə edir. Bəzi yerlərdə isə onların mövqelərini itirdiyi bildirilir.