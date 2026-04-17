Putinlə Əliyev barışdımı?
Rusiyanın siyasi ekspert dairələri rəsmi Bakı ilə Moskva arasındakı münasibətlərin qısa zamanda tam istiləşəcəyinə ehtiyatla yanaşırlar. Bununla belə, ümumi rəyə görə, yeni geosiyasi vəziyyətdə logistik xətlərin üzərində dayanan Azərbaycana Kremlin ehtiyacı var: "Müharibədən əvvəl "Rusiya Dəmir Yolları" "Şimal-Cənub" dəhlizi çərçivəsində İranın dəmir yollarını modernləşdirməyə başlamışdı. İndi isə, yəqin ki, bu işi bərpa etməli və Azərbaycanla İran, eləcə də İranın Xəzər limanları arasında nəqliyyat əlaqələrini fəal şəkildə inkişaf etdirməliyik".