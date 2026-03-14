Paşinyan Naxçıvana alternativ yol təklif edir
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Naxçıvana alternativ yol təklif edir. Bu yol Laçından Ermənistana keçir. Ermənistanın ərazisi ilə Yerasxa, oradan isə Naxçıvana uzanır. Açıq Azərbaycan Təşəbbüsünün təsisçisi Zöhrab İsmayıl deyir ki, Azərbaycan Paşinyanın təklifini dəyərləndirə bilər. Çünki TRIPP layihəsi üzrə Naxçıvana nəzərdə tutulan yol hələ hazır deyil. İkincisi də, regiondakı durum, ABŞ və İsrailin İrandakı əməliyyatı yolun tikintisini yubada bilər.