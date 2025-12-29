Azərbaycan xəbərləri
Neft Fondunun gələn il üçün büdcəsi azalır
Bu gün, dekabrın 29-da prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ADNF) 2026-cı il büdcəsini təsdiqləyib.
Fondun büdcəsinin gəlirləri 13 milyard 32 milyon, xərcləri isə 13 milyard 16 milyon manat təşkil edib. Həm gəlirdə, həm də xərcdə azalma var – müvafiq olaraq, 9.8 faiz və 11 faiz.
Gələnilki xərclərin 12 milyard 835 milyon manatı Azərbaycanın 2026-cı il dövlət büdcəsinə transfertin payına düşür.
Xatırlatma
Hazırda ADNF aktivlərinin 70 milyard ABŞ dollarından çox olduğu bildirilir.
ADNF 1999-cu ildə yaradılıb, ora vəsaitlər, əsasən, 2001-ci ildən köçürülməyə başlayıb. Onun yaradıldığı vaxtdan ümumi gəlirlərinin 210 milyard ABŞ dollarından çox olduğu deyilir.
Fondun hesabatlarında ona daxil olan vəsaitlərin böyük bir hissəsinin dövlət büdcəsinə, beynəlxalq və yerli layihələrin maliyyələşməsinə ayrıldığı açıqlanıb. Amma müxalifət partiyaları iddia edirlər ki, həmin vəsaitlərin bir hissəsi korrupsiyanın yemi olub. Rəsmilər belə iddiaları qərəzli sayırlar.
Samir Aşurovun həbsdə döyüldüyü bildirilir
Almaniyadan Azərbaycana readmissiya olunduqdan (qaytarıldıqdan) sonra həbs edilən Samir Aşurovun saxlandığı 2 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində zorakılığa məruz qaldığı bildirilir.
Bu barədə məlumatı onun xanımı Nura Aşurova Facebook səhifəsində paylaşıb.
Aşurovanın sözlərinə görə, əri döyülüb və əməkdaşlarla mübahisə edəcəyi halda, cərimə kamerasına salınacağı ilə hədələnib.
S.Aşurovun həmin davranışlara etiraz olaraq aclıq aksiyasına başladığı bildirilir. Xanımı vurğulayır ki, dekabrın 27-də telefon danışığı zamanı Aşurov baş verənləri danışmağa çalışarkən əlaqə qəfil kəsilib.
N.Aşurova həmçinin S.Aşurovun səhhətində problemlərin olduğunu, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini qeyd edib.
İddialara sözügedən müəssisənin rəhbərliyi və Penitensiar Xidmətdən münasibət almaq mümkün olmayıb. Qurum adətən bu tipli şikayətləri təkzib edir və müəssisələrin yalnız qanunlar çərçivəsində idarə olunduğunu vurğulayır.
2023-cü il martın 29-da Almaniyadan deportasiya olunan S.Aşurov 20 gün sonra saxlanılıb. O, Elşən Nəbiyev adlı şəxsə bıçaqla xəsarət yetirməkdə ittiham edilib. Aşurov əvvəlcə Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4 (ümumi təhlükəli üsulla, xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma) maddəsi ilə həbsdə saxlanıb. Bir neçə ay sonra ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin daha bir maddəsi - 221.3 (silahdan və ya silah qismində istifadə olunan əşyalardan istifadə etməklə xuliqanlıq törətmək) ilə ittiham irəli sürülüb. 2023-cü il dekabrın 18-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu təqsirli bilərək 6 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib.
Hüquq müdafiəçiləri S.Aşurovu siyasi məhbus kimi tanıyıblar. O, ittihamı qurama sayır.
Amma rəsmilər ölkədə siyasi məhbusların olması ilə bağlı fikirləri qəbul etmirlər. Onlar deyirlər ki, siyasi məhbus siyahılarına daxil edilənlər sırf törətdikləri əmələ görə məsuliyyətə cəlb olunublar.
Xatırlatma
Son üç il ərzində Avropa ölkələrindən (əsasən, Almaniyadan) Azərbaycana readmissiya edilən şəxslərdən, azı, beş nəfərin narkotik və başqa ittihamlarla həbsi diqqət çəkib. Onlar həbslərini mühacirətdə olarkən Azərbaycanla bağlı etiraz aksiyalarında fəallıqları ilə izah ediblər. Amma rəsmilər, bir qayda olaraq, insanların tənqidi mövqelərinə görə əsassız yerə təqib olunmaları ilə bağlı deyilənləri qəbul etmirlər.
Prokurorluq Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirakla bağlı xəbərdarlıq edib
Azərbaycan Baş Prokurorluğu bu gün, dekabrın 29-da Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirakla bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib.
Vurğulanır ki, son dövrlər hüquq-mühafizə orqanlarının apardığı araşdırmalar və mediada yayılan məlumatlara əsasən, Rusiya ilə Ukrayna arasında hərbi əməliyyatlarda, eləcə də digər silahlı münaqişələrdə Azərbaycanın bəzi vətəndaşlarının da iştirak etməsi halları müşahidə olunur: "Təəssüflə qeyd edirik ki, bu döyüşlər nəticəsində həlak olan, ağır yaralanan, habelə əsir düşən vətəndaşlarımız var".
Qurum əlavə edir ki, xarici dövlətlərin ərazisindəki silahlı münaqişələrdə iştirak bəzi hallarda xüsusilə ağır cinayətdir: "...Bu əməllərə görə müəyyən müddətə (8 ildən 20 ilədək) və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzaları nəzərdə tutulur".
Bildirilir ki, artıq bu növ fəaliyyətlərlə məşğul olan bir neçə vətəndaş barəsində Azərbaycanın aidiyyəti hüquq-mühafizə orqanları cinayət işləri başlayıblar. "Bəzi işlər üzrə ibtidai istintaq tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilib və həmin şəxslər uzunmüddətli azadlıqdan məhrumetmə cəzalarına məhkum olunublar. Bu kateqoriyadan olan digər cinayət işləri üzrə isə hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir", - məlumatda əlavə edilir.
Xatırlatma
Azərbaycanın və keçmiş SSRİ-nin müttəfiq respublikalarının daxil olduğu Müstəqil Dövlətlər Birliyinə (MDB) üzv bir çox ölkələrdə də Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirak edən vətəndaşları ilə bağlı cinayət işləri açılır. Azərbaycanda bəzi təhlilçilər Qazaxıstan kimi ölkələrdə ötən il Ukraynada Rusiyanın tərəfində döyüşməkdə şübhəli bilinən ölkə vətəndaşları ilə bağlı çoxlu sayda cinayət işlərinin açılmasına diqqət çəkərək Azərbaycan hüquq-mühafizə qurumlarını da eyni addımları atmağa səsləyirdilər.
Rusiya 2022-ciil fevralın 24-də Ukraynaya geniş miqyaslı təcavüzə başlayıb. Hər iki tərəfdən bir neçə yüz min insanın həlak olduğu, təkcə Ukraynadan bir neçə milyon insanın didərgin düşdüyü bildirilir.
Azərbaycan Türkiyə ilə ticarəti azaldıb, Rusiya ilə artırıb
Bu ilin 11 ayında Azərbaycan Türkiyə ilə ticarət dövriyyəsini azaldıb, Rusiya ilə artırıb.
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarət əməliyyatlarının həcmi 5.2 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) məlumatında bildirilir. Məlumata əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni aylarındakı göstərici ilə müqayisədə 424.3 milyon ABŞ dolları və ya 7.5 faiz azdır.
Hesabat dövründə Türkiyə ilə ticarət dövriyyəsi Azərbaycanın ümumi ticarət dövriyyəsinin 11.66 faizi həcmində olub. Bununla da sözügedən ölkə Azərbaycanın ən çox ticarət əməliyyatları apardığı ölkələr sırasında ikinci pillədə qərarlaşıb.
Cari ilin yanvar-noyabrında Azərbaycandan Türkiyəyə 3 milyard dollarlıq məhsul ixracı qeydə alınıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 440 milyon ABŞ dolları və ya 12.5 faiz azdır.
Hesabat dövründə Türkiyədən Azərbaycana isə 2.125 milyard ABŞ dolları dəyərində ixrac əməliyyatları icra olunub. Bu isə 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15.7 milyon ABŞ dolları və ya 0.7 faiz artım deməkdir.
Əvəzində isə Azərbaycanın başqa bir qonşusu -Rusiya ilə ticarət dövriyyəsi bir qədər də güclənib. Bu ilin 11 ayında Azərbaycan Rusiyaya 1 milyard 87 milyon dollar dəyərində (+0.3 faiz) məhsul ixrac edib. İdxal isə 3 milyard 420 milyon dollar (+3.8 faiz) təşkil edib.
Bununla belə, Rusiya Azərbaycanın ticarət dövriyyəsində 10.11 faizlə üçüncü yeri tutur.
Son bir ildə Azərbaycanla Rusiyanın münasibətlərində siyasi baxımdan müəyyən gərginlik olduğu iddia edilirdi. Xüsusilə də ötən il dekabrın 25-də Bakıdan Qroznıya uçan təyyarənin Qazaxıstanda qəzaya uğraması və 38 nəfərin həlak olmasının münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olduğu vurğulanırdı. Bəzi ekspertlər deyir ki, əslində Qərb ölkələri və onun dəyərlərinə sözügedən hər iki ölkənin rəhbərliyində eyni münasibət bəsləndiyindən onların arasında reallıqda dərin böhran hökm sürmür.
Azərbaycanda şifer qadağan olunur
Asbest və tərkibində asbest olan materialların dövriyyəsi qadağan ediləcək. Bu, Milli Məclisdə bu gün, dekabrın 26-da müzakirəyə çıxarılan "Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.
Qanun qəbul ediləcəyi halda, 2027-ci il iyulun 1-də qüvvəyə minəcək.
Layihə səsverməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib.
Statistika
Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) məlumatına əsasən, son illər qeyd edilən məhsulların ölkəyə idxalı artıb. Azərbaycana 2024-cü ildə 1 min 45 ton asbest (+76.8 faiz) və 27 min 634 ton tərkibində asbest olan təbəqələr (-8.6 faiz) idxal edilib.
Asbest tərkibli dam örtükləri (şifer) ölkədə ümumi dam örtüyü fondunun 29 faizini təşkil edir.
Avropa təcrübəsi
Elmi araşdırmalardan onun insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaratdığı açıqlandıqdan sonra bir sıra ölkələrdə (əsasən ABŞ və Avropa ölkələrində) asbest və asbest tərkibli məhsulların istifadəsi qadağan edilib. Asbest liflərinin havaya qarışaraq nəfəs yollarına daxil olması müxtəlif xəstəliklərin, o cümlədən ağciyər xəstəliklərinin yaranma riskini artırdığı vurğulanır.
Azərbaycanda bundan öncə…
Azərbaycanda bundan öncə, 2000-ci illərin əvvəlində də asbest və tərkibində asbest olan materialların dövriyyəsinin qadağan edilməsi gündəmə gəlmişdi. Hətta belə iddialar var idi ki, evləri və başqa tikililəri şiferlə örtülən vətəndaşlara bunun dəyişdirilməsi üçün dövlət kompensasiya da verəcək. Amma sonradan bu deyilənlər gerçəkləşməmişdi.
Azərbaycanda evlərin şiferlə örtülməsi daha çox Aran rayonlarında yayılıb. Bu onların evləri sərin saxlaması ilə izah edilirdi.
Körpü uçub, kombayn sürücüsü həlak olub [Video]
Bu gün, dekabrın 25-də Sabirabad rayonu Sarxanbəyli kəndində körpü uçub, kombayn sürücüsü həlak olub.
Yerli saytların məlumatına görə, pambıqyığan kombayn üzərində hərəkət edərkən körpü uçub. Kombayn aşaraq kanala düşüb.
İlkin ehtimala görə, səbəb körpünün qəzalı vəziyyətdə olmasıdır.
Hadisəyə rəsmi qurumlar və həlak olan sürücünün yaxınlarından münasibət almaq mümkün olmayıb.
Xatırlatma
Azərbaycanın kəndlərində bir sıra körpülərin qəzalı olması ilə bağlı tez-tez şikayətlər eşidilir. Amma rəsmi qurumlar bununla bağlı statistik rəqəmlər açıqlamırlar.
Bununla belə, dekabrın əvvəlində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) bildirilib ki, Ələt-Astara avtomagistralı üzərində yerləşən qəzalı körpülər yenilənir.
AXCP NTK sədrinin həbs müddəti azaldıldı
Bu gün, dekabrın 24-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Nəzarət Təftiş Komissiyasının (AXCP NTK) sədri Murad Sultanın inzibati həbs müddətini 30-dan 25 sutkaya endirib.
Bu barədə AXCP-dən məlumat veriblər.
Partiyadan vurğulanıb ki, Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olan Murad Sultanın səhhətində problemlər var.
18 dekabr
AXCP: Murad Sultana 30 sutka verilib
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Nəzarət Təftiş Komissiyasının (AXCP NTK) sədri Murad Sultan 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib.
Bu barədə həmin partiyadan məlumat verilib.
AXCP-də onun həbsini onlara qarşı "repressiya siyasətinin bir epizodu" kimi dəyərləndirirlər.
AXCP-nin bu açıqlamasına rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
17 dekabr
AXCP NTK sədrini 'gördüm' deyən yoxdur
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) Nəzarət Təftiş Komissiyasının (NTK) sədri Murad Sultanla dünən, dekabrın 16-sı günortadan əlaqə saxlamaq mümkün olmur.
Bu barədə məlumat yayan həmin partiyadan vurğulandığına görə, "belə hallarda şəxslərin hansısa strukturun əlində olduğu sonradan bəlli olur".
Məlumata Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Müxalifətdə olan AXCP-nin, sədr Əli Kərimli də daxil, 20-yə qədər fəalı hazırda həbsdədir. Partiya müxtəlif ittihamlarla üzləşən bu şəxslərin həbsini siyasi sayır. Amma rəsmilər ölkədə siyasi həbslərin olması ilə bağlı fikirləri "əsassız" adlandırırlar. Onların vurğulamasına görə, siyasi məhbus siyahılarında yer alan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
Yerli hüquq müdafiəçilərinə görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 400-ə yaxın siyasi məhbus var.
Azərbaycanın ixracında qeyri-neft-qaz mallarının çəkisi 14 faizdir
2025-ci ilin 11 ayında (yanvar-noyabr) Azərbaycanın 23 milyard 401 milyon 211 min dollarlıq ixracının 85.83 faizini neft-qaz məhsulları təşkil edib. 14.17 faizi neft-qaz sektoruna daxil olmayan malların payına düşür.
Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, bu il neft-qaz məhsullarının ixracda xüsusi çəkisi 1.47 faiz azalıb.
Amma son bir ildə ixracda 3.8 faiz azalma var. Qeyri-neft-qaz ixracında isə artım qeydə alınıb. Bu da, əsasən, qızılın payına düşür. Bu il qızıl kəskin bahalaşıb.
Hələ 2015-ci ildə dünyada neft ucuzlaşanda hökumət qarşısına iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi məsələsini qoyduğunu açıqlamışdı. Hökumət rəsmilərinin açıqlamalarına görə, qarşıdakı illərdə ixracda qeyri-neft sektorunun çəkisi ciddi şəkildə artmalı idi. Amma ekspertlər düşünür ki, bu sahədə bəzi illər cüzi inkişaf olsa da, hökumət qarşısına qoyduğu məqsədə çata bilməyib. Onların xatırlatmalarına görə, elə 10 il əvvəl də ölkə ixracının 90 faizə yaxını neft və qaz məhsullarının payına düşürdü.
12 dekabr
'Qara qızıl' azalmaqda davam edir və qiymətdən düşür
Neftin qiyməti düşməkdə davam edir. Bu ilin büdcəsində neftin bir barelinin ixrac qiyməti 70, gələn ilin büdcəsində isə 65 dollar götürülüb.
Qiymətlə yanaşı, hasilatda da düşüş davam edir.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 23 milyon 43 min ton xam neft (qaz kondensatı daxil olmaqla) hasil edilib. Bu göstərici əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1.1 milyon ton və ya 4.6 faiz azdır.
Ölkədə neft hasilatının pik dövrü 2009-cu ildə olub - 50.9 milyon ton.
Aparılan hesablamalara görə, ötən il ərzində Azərbaycan neftinin orta qiyməti 82.87 ABŞ dollarına bərabər olub. Bu il isə bu rəqəm, hələlik, 70 dollardan cüzi artıqdır.
Azərbaycanın ixracının 90 faizi neft və qazın payına düşür. İqtisadçıların fikrincə, nə qədər ki Azərbaycanda qeyri-neft sektoru real şəkildə inkişaf etməyib, "qara qızıl"ın hasilatının azalması və dəyərinin düşməsi ciddi böhrana yol aça bilər.
Gömrükdə və Sərhəd Xidmətində vəzifə tutanlardan həbs edilənlər var
Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti dekabrın 23-də bildirib ki, aksizsiz tütün məmulatlarının qaçaqmalçılığına qarşı genişmiqyaslı cinayət işinin istintaqı aparılır.
Rəsmi açıqlamada "Bakı Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanı" ASC-nin faktiki rəhbəri Ruslan Eyyubov, ASC-nin baş direktoru Rəşad Daşdəmirov, liman xidmətinin rəisi Zaur Haşımov və limanın briqadiri Fərrux Haqverdiyevdən bəhs edilir.
Habelə Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) Bakı Hövsan Ticarət Dəniz Limanı Gömrük postunun rəisi Fərid Usubov, həmin Gömrük postunun inspektorları Heydər Eyvazlı, Tamerlan Axundzadə və digərləri də eyni açıqlamada yer alırlar.
Vurğulanır ki, onların "mütəşəkkil dəstə halında cinayət əlaqəsinə girməklə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və İrandan ümumilikdə 5.4 milyon manatdan artıq dəyərdə... tütün məmulatlarını aksiz markası olmadan gəmi ilə Hövsan limandan qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə keçirmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib".
Həmin şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 206.4 (mütəşəkkil dəstə tərkibində külli miqdarda qaçaqmalçılıq), 213-1.2.1, 213-1.2.2, 213-1.2.3 (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən təkrarən külli miqdarda aksiz markası ilə markalanmalı olan malları belə marka olmadan satış məqsədi ilə saxlama) və 308.2-ci (ağır nəticələrə səbəb olmaqla vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə) maddələri ilə təqsirləndirilirlər.
İş üzrə R.Eyyubov, R.Daşdəmirov, F.Usubov, H.Eyvazlı, T.Axundzadə, F.Haqverdiyev və digərlərinin həbs edildiyi bildirilir. Bu iş üzrə bəzi şəxslər barəsində də həbslə bağlı olmayan qətimkan tədbirinin seçildiyi, bir sıra şəxslərin də beynəlxalq axtarışa verildiyi vurğulanır.
Açıqlamada iddia edilir ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməllər törətməsinə də şübhə var. Onların isə Xidmətin Sahil Mühafizəsinin 3-cü Sahil nəzarəti şöbəsinin 14-cü sahil nəzarəti bölməsinin rəisi Vüsal Sadıqov, həmin bölmənin nəzarətçisi Valeh Səmədov olduqları açıqlanıb. Həmin şəxslər də CM-in 206.3.2 (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən və vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə edilməklə qaçaqmalçılıq), 213-1.2.1, 213-1.2.3 (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən külli miqdarda aksiz markası ilə markalanmalı olan malları belə marka olmadan satış məqsədi ilə saxlama), 341.2.1 və 341.2.3 (bir qrup şəxs tərəfindən və ağır nəticələrə səbəb olmaqla vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə) maddələri ilə təqsirləndirilir.
V.Sadıqov həbs edilib, V.Səmədov barəsində isə ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib. Onların işi ilə də bağlı başqa həbs edilənlərin və axtarışa verilənlərin olduğu qeyd olunur.
Rəsmi açıqlamaya sözügedən şəxslərdən və onların vəkillərindən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Xatırlatma
Azərbaycanda bundan öncə də Dövlət Gömrük Komitəsinin bir sıra əməkdaşları qanunsuz əməllərdə ittiham olunaraq həbs ediliblər.
Amma bir sıra ekspertlər də vurğulayırlar ki, məsuliyyətə cəlb edilənlərin çoxu kiçik vəzifəli əməkdaşlar olurlar. Üstəlik, onların fikrincə, bir çox hallarda verilən cəzalar da ağır ittihamlara adekvat olmur.
Ruslan Eyyubov Azərbaycan prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəisi, general-polkovnik Bəylər Eyyubovun qardaşı oğludur.
Fərid Usubov isə Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti rəisinin müavini olmuş general-leytenant Cəbrayıl Usubovun oğludur.
Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi pullu olacaq
"Ümumi təhsil haqqında" Qanuna dəyişiklik edilir.
Qanun layihəsi parlamentin bu gün, dekabrın 23-də keçirilən iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Sənəd layihəsinə əsasən, "Ümumi təhsil haqqında" Qanuna yeni məzmunda 27.4-cü maddə əlavə edilir. Həmin maddə belədir: "27.4. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu və yerdəyişməsi... müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı müsabiqədə iştirak ödənişlidir. (ilk dəfə müsabiqədə iştirak edənlər, əlilliyi olan şəxslər, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvləri, şəhid ailəsinin üzvləri və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etdiyinə görə "Müharibə veteranı" adı almış şəxslər istisna olmaqla)".
Ödənişin məbləğini müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum açıqlayacaq.
Xatırlatma
Müəllimlərin müsabiqəsi bu vaxta qədər ödənişli olmayıb. Müsabiqə dörd mərhələdən ibarətdir: elektron ərizədəki göstəricilərin yoxlanılması, test imtahanı, vakant yerlərin seçilməsi və müsahibə mərhələsi.
Gələn il Azərbaycanda bir sıra sahələrdə vergilər də artırılacaq. Müstəqil təhlilçilər bunu ölkədə neft hasilatının ildən-ilə azalması və son bir ildə "qara qızıl"ın qiymətinin düşməsi ilə izah edirlər. Ölkə iqtisadiyyatında ixracın 90 faizə yaxını neft və qazın payına düşür.
Azərbaycana yağ, ət idxalı azalıb, taxıl artıb
2025-ci ilin ilk 11 ayında (yanvar-noyabr) Azərbaycana 159 milyon 536 min dollar dəyərində 23 min 53 ton kərə yağı və süddən hazırlanmış digər yağlar idxal olunub.
Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) statistik məlumatlarında bildirilir.
Bu, bir il əvvələ nisbətən dəyər ifadəsi ilə 5.3 faiz çox, miqdar ifadəsi ilə 12.7 faiz azdır.
Hesabat dövründə ölkəyə gətirilən ətin çəkisində də azalma var. Son bir ildə 53 min 337 tondan 43 min 55 tona düşüb. (-19.3 faiz) Dəyərdə isə göstərici 116 milyon 989 mindən 103 milyon 15 min dollara qədər azalıb. (-12 faiz)
Buğda idxalında isə, az da olsa, əks proses gedib. Bu məhsulun idxalı 1.117 milyondan 1.132 milyon tona yüksəlib. (+1.3 faiz) İdxal edilən məhsulun dəyəri isə 241 milyondan 244 milyona qədər artıb. (+1.5 faiz)
Son bir ildə ölkədə kərə yağının qiyməti təqribən üç, mal və qoyun ətinin qiyməti də bir o qədər artıb, unda isə nisbətən az bahalaşma var. Bir il əvvəl 50 kiloqramlıq unun kisəsi 27 manat 50 qəpiyə idisə, indi 29-30 manata təklif edilir.
ÜSY alanlara birdəfəlik 200 manat veriləcək
Aztəminatlı ailələrə birdəfəlik maddi yardım veriləcək.
Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı münasibətilə "Aztəminatlı ailələrə birdəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında" Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, 2025-ci il dekabrın 30-u tarixinə ünvanlı sosial yardımı (ÜSY) alan ailələrin hər birinə 200 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardım veriləcək.
ÜSY Azərbaycanda 2006-cı ildən, uşaqlara aylıq müavinətlərin kəsilməsindən sonra verilir.
Son illər Azərbaycanda ÜSY alanların sayında azalma var. 2025-ci ilin III rübünə dair rəsmi statistikaya əsasən, respublika üzrə 75 min 312 ailə ünvanlı dövlət sosial yardımı alıb. Ötən ilin analoji dövründə isə bu rəqəm 78 min 892 olub.
2024-cü ildə ünvanlı yardımın orta aylıq məbləği 473 manat təşkil edib.
Azərbaycanda karantin gəlin il aprelin 1-nə kimi uzadılıb
Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti yenə uzadılıb.
Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı dekabrın 19-da qərar imzalayıb.
"Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2026-cı il 1 aprel saat 06:00-dək uzadılıb", - qərarda yazılıb.
Bundan əvvəl xüsusi karantin rejimi 2026-cı il yanvarın 1-i saat 6:00-a qədər uzadılmışdı.
Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ilə bağlı 2020-ci ilin martından karantin rejimidir. Yoluxma sayından asılı olaraq rejim arada sərtləşdirilsə də, sonra yenə yumşaldılıb. Onun müddəti dəfələrlə uzadılıb.
Bu karantin çərçivəsində Azərbaycanın quru sərhədində xarici ölkələrə gediş-gəlişdə hələ də məhdudlaşdırmalar saxlanıb. Bir sıra müxalifət təmsilçiləri pandemiyanın başa çatmasına baxmayaraq, bəzi məhdudiyyətin saxlanmasını hakimiyyətin siyasi, iqtisadi maraqları ilə izah edir. Hakimiyyət rəsmiləri isə son vaxtlar çıxışlarında sərhədlərdə məhdudiyyətin saxlanılmasını, əsasən, təhlükəsizlik amili ilə yozurdular.
Xatırlatma
2019-cu ilin sonlarında dünyada yeni koronavirus aşkar edilib. 2020-ci il martın 11-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) koronavirusu pandemiya elan edib. Dünyada sürətlə yayılan bu virusdan 7 milyon civarında şəxsin vəfat etdiyi bildirilir. Azərbaycanda isə indiyə kimi 830 mindən çox şəxsin bu virusa yoluxduğu, onlardan 10 min 400-nün vəfat etdiyi bildirilib. Amma son illər bu virusa yoluxamanın kəskin şəkildə azaldığı vurğulanır. ÜST 2023-cü il mayın 5-də koronavirus pandemiyasının başa çatdığını açıqlayıb.
Ali Məhkəmə 'faizdən faiz' tutulmasına 'yox' deyib
Ali Məhkəmənin Mülki kollegiyası borca görə gecikdirmə faizlərinin hesablanması ilə bağlı vahid məhkəmə təcrübəsini formalaşdıran qərar qəbul edib. Bu barədə AZƏRTAC Ali Məhkəməyə istinadla məlumat yayıb
Məhkəmə mübahisəsi iddiaçının cavabdehdən pul borcunun vaxtında qaytarılmaması səbəbindən əlavə gecikdirmə faizlərinin tutulması tələbi ilə bağlı olub. İddiaçı daha əvvəl məhkəmə qərarları ilə tutulmuş əsas borc və faiz məbləğlərini birləşdirərək həmin ümumi məbləğ üzərindən yenidən gecikdirmə faizi hesablanmasını tələb edib.
Birinci instansiya məhkəməsi iddianı rədd edib, apellyasiya məhkəməsi də həmin mövqe ilə razılaşıb.
Ali Məhkəmə qərarında vurğulayıb ki, Mülki Məcəllənin məzmununa görə, gecikdirmə faizləri yalnız ödənilməmiş əsas borc məbləği üzrə və borcun qaytarıldığı günədək hesablanmalıdır. Daha əvvəl məhkəmə qərarı ilə tutulmuş faiz borcunun əsas borca əlavə edilərək həmin ümumi məbləğ üzərindən yenidən gecikdirmə faizinin hesablanması "faizdən faiz" tutulması ilə nəticələnir, bu da qanunvericiliklə qadağandır.
Nəticə etibarilə, Ali Məhkəmə kassasiya şikayətlərini təmin etməyərək apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsini dəyişdirilmədən qüvvədə saxlayıb.
Xatırlatma
Son vaxtlar ölkədə problemli kreditlərin həcmi artır. 2025-ci il noyabrın 1-nə Azərbaycanda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 544.8 milyon manat təşkil edib.
Mərkəzi Bankın açıqladığı son hesabatda bildirilir ki, bu göstərici cari ilin əvvəli ilə müqayisədə 21.3 faiz və ya 95.7 milyon manat çoxdur.
'Bibiheybət' Gəmi Təmiri Zavodu bağlanır?
"Bibiheybət" Gəmi Təmiri Zavodunun (GTZ) işçilərinin fəaliyyətdə olan digər zavodlara köçürülməsi nəzərdə tutulur.
Bu barədə Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin (ASCO) dekabrın 17-də yaydığı məlumatda deyilir.
Qurum bildirir ki, aparılan qiymətləndirməyə uyğun olaraq, köhnə gəmilərin istismardan çıxarılması səbəbi ilə balansda olan gəmi sayının əvvəlki illərə nisbətən aşağı düşəcəyi gözlənilir: "Optimal gəmi sayı üçün tələb olunan təmir işlərinin həcmi ASCO-nun strukturunda olan gəmi təmiri zavodlarının da optimallaşdırılmasını zəruri edir... Təhlil və qiymətləndirmələr nəticəsində gəmi təmiri tələbatının qarşılanması üçün iki zavodun kifayət edəcəyi müəyyən olunub".
Açıqlamaya görə, "Bibiheybət" GTZ-nin təmir portfelinin Bakı Gəmiqayırma Zavoduna (BGZ) köçürülməsi qərara alınıb.
Fəaliyyəti davam edəcək digər bir müəssisə isə "Zığ" Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodudur.
"Bibiheybət" GTZ işçilərinin sayı açıqlanmır. Məsələyə müəssisənin rəhbərliyindən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Zavodda işlədiklərini bildirən, amma adının çəkilməsini istəməyən bəzi şəxslər isə narahatlıqlarını gizlətmirlər. Onların vurğulamasına görə, zavodun bağlanması nəticəsində iş yerlərini itirəcəklərindən narahatdırlar. "Burada işləyənlərin bir çoxunun üstündə kredit borcu var. İşimizi itirsək, krediti kim qaytaracaq", - onlardan biri sual edib.