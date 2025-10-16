Nardaran məhbusunun durumundan narahatlıq var: 'İçdiyi suyu da qaytarır'

Nardaran hadisələri zamanı – 2015-ci ilin noyabrında 18 yaşındaykən güllə yarası alan və o durumda həbs edilən Cahad Babakişizadənin durumunun ağır olduğu, içdiyi suyu belə qaytardığı bildirilir. Müsəlman Birliyi Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Əbülfəz Bünyadov AzadlıqRadiosuna belə deyib.
Onun sözlərinə görə, C.Babakişizadə oktyabrın 7-dən aclıq edir və daha öncə - sentyabrın 29-da da özünə xəsarət yetirib.
C.Babakişizadəyə Nardaran hadisələrinə görə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmüylə 14 il 6 ay həbs cəzası kəsilib. Hökmdə cəzasının ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkilməsi də göstərilib. Bu il iyulun 2-də onun "daxili intizam qaydalarını pozması" əsas gətirilərək 3 il həbsxana rejiminə köçürülməsinə qərar verilib. O, avqustun 30-da Umbakı qəsəbəsində yerləşən Penitensiar Kompleksə göndərilib.
"Hər an ölümlə üz-üzədir"
Yaxınlarının bildirdiyinə görə, son dəfə ailəsiylə sentyabrın 18-də əlaqə saxlayaraq ona qarşı həbsxanada iki aylıq xüsusi rejim tətbiq edildiyini söyləyib. Bu müddətdə nə ailə üzvləriylə görüşə, nə sovqat qəbul edə, nə də telefonla əlaqə saxlaya biləcək.
"Cahadın aclıq etməsini, vəziyyətinin həddindən artıq ağır olmasını müəssisədəki başqa məhbuslardan öyrəndik. Dedilər ki, son üç gündə vəziyyəti lap pisləşib, içdiyi suyu da qaytarır. Kamerada baxımsız vəziyyətdə, hər an ölümlə üz-üzədir. Zəruri addımlar atılmasa, bu, həyatına son qoya bilər", – Ə.Bünyadovun sözləridir.
Müsəlman Birliyi Hərəkatının həbsdə olan sədri Taleh Bağırov Nardaran məhbusu C.Babakişizadənin durumu ilə bağlı Penitensiar Xidmətin rəhbərliyinə üz tutub. Onun başına gələnləri "qəbuledilməz özbaşınalıq" adlandıran ilahiyyatçı C.Babakişizadəylə əlaqədar tədbir görməyə çağırıb: "Əks halda, biz də baş verən zorakılığa etiraz olaraq aclıq aksiyasına qoşulacağıq".
C.Babakişizadənin aclıq etməsi və durumunun ağır olması barədə deyilənlərə Penitensiar Xidmətdən şərh almaq mümkün olmayıb.
Penitensiar Xidmət daha öncəki açıqlamalarında məhkumların qanunda nəzərdə tutulan bütün hüquqlarının təmin olunduğunu bildirib.
C.Babakişizadə 2018-ci ildə də 12 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsi rəisinin təqdimatı əsasında Qaradağ rayon Məhkəməsinin qərarıyla 3 il müddətinə Qobustan həbsxanasına köçürülmüşdü.
Xatırlatma
Cahad Babakişizadə ilahiyyatçı Taleh Bağırov və digərləri ilə birlikdə həbs olunub. O, Nardaranda polisin 2015-ci il noyabrın 26-da əməliyyat keçirdiyi evin qonşuluğunda yaşayır.
Babakişizadə məhkəmədə bildirib ki, əməliyyat keçiriləndə həyətdə yaşayan yaşlı qohumuna şəkər dərmanı aparıb. Səs-küyü eşidib və həyətə çıxanda polislərin atdığı güllələrdən biri ona dəyib. Həmin vaxt polislər T.Bağırov və digərləri ilə birlikdə onu da tutub aparıblar. Terrorçuluq, qanunsuz silah saxlama, dövlət çevrilişinə cəhd və s. ittihamlarla 14 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Ancaq o özünü təqsirli bilmir, bu ittihamların hamısının yalan olduğunu deyir.
Babakişizadə, eləcə də Nardaran əməliyyatında həbs olunan digər şəxslər həm saxlanılarkən, həm də sonrakı günlərdə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində işgəncələrə məruz qaldıqlarını bildiriblər. Daxili İşlər Nazirliyi işgəncə iddialarını rədd edir.