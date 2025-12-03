'Milyarderlər ittifaqı' 12 il sonra
Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov yada salır ki, "Milyarderlər ittifaqı"nda adı çəkilənlərin Azərbaycanda iqtisadi maraqları var idi və indi də var: "Necə olur ki, on illərlə həmin iş adamlarına, milyarderlərə Azərbaycanda sağına-soluna pul qazanmağa imkan verilib və indi də verilir. Amma Milli Şura üzvlərinin Rüstəm İbrahimbəyovla əlaqəsi cinayət tərkibi kimi bizə təqdim olunur. Çox absurddur".
Arxiv
-
-
Dekabr 03, 2025
Eyni maddə - Kərimliyə həbs, Mehdiyevə ev dustaqlığı
-
Dekabr 02, 2025
AXCP-nin qeydiyyatı ləğv ediləcəkmi?
-
-
Dekabr 02, 2025
Əli Kərimli kimdir?
-
Dekabr 01, 2025
Əli Kərimlini niyə həbs etdilər?