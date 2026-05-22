'MeydanTV işi': 'Uşaqpulu vermirlər, amma öz uşaqları üçün milyonları xaricə daşıyırlar'

“Meydan TV”nin həbsdə olan əməkdaşlarından Xəyalə Ağayeva məhkəmədə ifadəsində Əliyevlər ailəsinin xaricdəki əmlakları və hökumətdəki korrupsiya haqda danışanda məhkəmə prosesi yarımçıq dayandırılıb. Hakimlər qəfildən qalxaraq, məhkəmə zalını tərk ediblər. Bu, mayın 22-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində yaşanıb.
“Meydan TV” işi üzrə təqsirləndirilən 12 nəfərin işinə Aytən Əliyevanın sədrlik etdiyi hakimlər kollegiyası baxır.
Mayın 22-də məhkəmədə jurnalistlərdən yalnız Xəyalə Ağayeva ifadə veriib.
Hazırda Azərbaycanda Ümumdünya Şəhərsalma Forumu keçirildiyini yada salan X.Ağayeva deyir ki, Prezident İlham Əliyev gələn qonaqlara Bakının tarixinin və memarlıq irsinin qorunmasından danışır: “Lakin paytaxtın xatirələrinin dağıdılmasından, tarixi binaların yerlə-yeksan edilməsindən danışmır. Həbsimizdən əvvəl çəkdiyim, amma hakimiyyətin yayımlamağa imkan vermədiyi son süjetimiz də Bayırşəhərin məhv edilməsilə bağlı idi. Foruma gələn xarici qonaqlar Ağ Şəhərdə gəzdirildiyi vaxt Bayırşəhərdə tarix artıq dağıntılar altındadır”.
Özü də daxil olmaqla, “Meydan TV” əməkdaşlarının siyasi sifarişlə həbs olunduğunu deyən jurnalist vurğulayıb ki, onların məqsədi rəsmilərin yalanlarını ifşa etmək, insanlara doğru xəbəri çatdırmaq olub.
X.Ağayeva “Meydan TV” əməkdaşlarına qarşı baş verənləri Azərbaycan hökumətinin ölkədə tənqidi səsləri susdurmaq, müstəqil medianı boğmaq yolunda növbəti addımı kimi qiymətləndirib. O, “Meydan TV”dən öncə “Toplum TV”, “AbzasMedia” əməkdaşlarının başına gələnləri yada salıb.
Jurnalist ona verilən qaçaqmalçılıq ittihamı haqda danışarkən deyib ki, həbs olunanadək nə vaxt xarici ölkəyə gedib-gəlibsə, həmişə sərhəd-keçid məntəqəsində yoxlanılıb. Heç bir pozuntu da aşkarlanmayıb.
“Gəlin, sizə orada heç yoxlanılmamış bir şəxsdən danışım. Mənimlə həmyaşıd balaca Heydər hələ 9 yaşında ikən adına 75 milyon dollarlıq Dubay mülkləri alınmışdı. Bu həmin 2006-cı ildə baş verib ki, hökumətimiz ölkədə uşaqpulunun verilməsini dayandırıb. Bəs eyni vaxtda öz uşaqları üçün milyonlarla pulu xaricə necə çıxarmışdılar?”, - jurnalist ifadəsində belə deyib.
X.Ağayeva ifadəsində Azərbaycan hökumətinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı (AŞPA) deputatları ələ almaqdan ötrü rüşvət verməsilə bağlı qalnaqala da toxunub:
“Cinayətkar məqsədlər üçün hökumət təribən 3 milyon dollar rüşvət verib. Nəticədə ləyaqətini satışa çıxaran həmin deputatlar Azərbaycan hökumətilə eyni mövqedən çıxış ediblər…”
X.Ağayevanın çıxışı zamanı hakimlər bir neçə dəfə ona xəbərdarlıq ediblər. Bu yerdə isə onlar qəfildən məhkəmə zalını tərk edərək, məhkəmə prosesini yarımçıq dayandırıblar.
Xatırlatma
MeydanTV-nin baş redaktoru Aynur Elgünəş, əməkdaşları Aysel Umudova, Natiq Cavadlı, Aytac Tapdıq, Xəyalə Ağayeva və Ramin Deko 2024-cü il dekabrın 6-dan həbsdədirlər. Həmin gün onlarla yanaşı, Bakı Jurnalistika Məktəbinin direktor müavini Ülvi Tahirov da həbs olunub.
Bu cinayət işi üzrə fevralda daha üç jurnalist saxlanılıb - Şəmşad Ağayev, Nurlan Libre və Fatimə Mövlamlı.
Mayda jurnalist Ülviyyə Əli, avqustda fotojurnalist Əhməd Muxtar da MeydanTV ilə bağlı cinayət işi üzrə həbs ediliblər.
Onlara Cinayət Məcəlləsinin 192-ci (qanunsuz sahibkarlıq), 193-1-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması), 213-cü (vergidən yayınma), 206-cı (qaçaqmalçılıq) və başqa maddələriylə ittihamlar verilib. Jurnalistlər qaçaqmalçılıq yolu ilə xaricdən valyuta gətirməkdə suçlanırlar. Bu maddələrdə 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub.
2023-cü ilin noyabrından bəri Azərbaycanda qruplar halında 30-dan çox jurnalist, ictimai fəal qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib. Onların arasında "AbzasMedia" və ToplumTV-nin xeyli əməkdaşı da var.
"AbzasMedia işi" üzrə təqsirləndirilən 7 jurnalistə 9 ildən 7 il 6 ayadək həbs cəzası verilib. AzadlıqRadiosunun jurnalisti Fərid Mehralızadə də onların arasındadır. O, 9 il azadlıqdan məhrum edilib.
"ToplumTV işi" üzrə məhkəmə davam edir.
Jurnalistlər bu ittihamların heç birini qəbul etmir, prezident də daxil, hökumət təmsilçilərinin korrupsiya əməllərini ifşa etdiklərinə, məmur özbaşınalıqlarını ictimailəşdirdiklərinə görə cəzalandırıldıqlarını bildirirlər.
Rəsmilər, bir qayda olaraq, ölkədə heç kimin peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmadığını vurğulayır və iddia edirlər ki, jurnalistlər törətdikləri əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar.