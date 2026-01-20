Azərbaycan xəbərləri
Son bir ildə 160-dan çox məktəb bağlanıb?
Son bir ildə Azərbaycandakı dövlət təhsil müəssisələrinin sayında 161 azalma var. Bu, Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) aylıq hesabatlarında "Təhsil" bölməsindəki məlumatların təhlili nəticəsində bəlli olub.
DSK-nın yeni açıqlanan hesabatında deyilir ki, 2025/2026-cı tədris ilinin əvvəlinə ölkənin 4 min 160 dövlət və 35 qeyri-dövlət ümumi təhsil müəssisələrində (məktəbəhazırlıq qruplarında təhsilalanlar da daxil olmaqla) 1.7 milyon nəfər təhsil alıb.
Bir il əvvəl 4 min 321 dövlət və 33 qeyri-dövlət məktəblərində 1.7 milyon şagirdin təhsil aldığı bildirilirdi.
Xatırlatma
Elə rəsmilər də son dövrlər ölkədə şagird sayı çox az olan bəzi kənd məktəblərinin fəaliyyətinin dayandırılacağından bəhs ediblər. Onların vurğulamasına görə, bu, təkcə bağlama deyil, həm də birləşmələri əhatə edəcək. Rəsmilər bu prosesi "optimallaşdırma" adlandırırlar.
Son illər Azərbaycanda doğuşun azalması məktəblilərin sayında da azalma ilə müşahidə edilir. Amma bəzi ekspertlər də deyirlər ki, hökumətin bu addımları təkcə şagird sayının azalması ilə bağlı deyil. Onların fikrincə, məhz ölkəyə neft pullarının gəlişində azalma baş verdikdən sonra belə addımlar atmağa başlayıblar.
Son vaxtlar ölkənin ucqar kəndlərində bəzi məktəblərin bağlanması valideynlər arasında da müəyyən narazılıqlara səbəb olub. Onlar mediaya açıqlamalarında əlavə yol və vaxt itkisindən şikayətlənirlər.
Bütün xəbərləri izləyin
20 Yanvar faciəsindən 36 il keçir [Video]
Bu gün Azərbaycanda 1990-cı il 20 Yanvar hadisələrinin 36-cı ildönümü qeyd edilir.
Hər il olduğu kimi, paytaxt sakinləri, o cümlədən dövlət, hökumət rəsmiləri, siyasi partiyaların təmsilçiləri Bakıda Şəhidlər Xiyabanına gedərək faciədə həlak olanların qəbirlərinə gül dəstələri qoyurlar.
36 il öncə, 1990-ci il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə ozamankı SSRİ rəhbərliyinin göstərişi ilə Bakıya ordu yeridilib. 35 minlik ordu korpusunun apardığı əməliyyat "Zərbə" adlanırdı. Azərbaycanın rəsmi qurumları həmin günlərdə Bakıda və respublikanın bir sıra bölgələrində SSRİ ordusunun 130-dan çox dinc sakini öldürdüyünü, 700-dən çox adama isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər yetirdiyini açıqlayıblar. Üstəlik, həmin vaxt 841 nəfər fəalın həbs olunduğu bildirilir.
Azərbaycanda həmin prosesin iştirakçıları hesab edirlər ki, SSRİ rəhbərliyinin məqsədi müstəqilliyə can atan xalqı qorxutmaq idi. SSRİ rəhbərliyi isə ordu yeridilməsini respublikada asayişin pozulması ilə izah edirdi.
Azərbaycan həmin hadisələrdən bir il sonra öz müstəqilliyini bərpa edib.
Ceyhun Bayramov Marko Rubio ilə danışıb
Yanvarın 19-da Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio arasında telefon danışığı olub.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) məlumatına görə, telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, eləcə də regional vəziyyət və Bakı ilə Yerevanın normallaşma prosesi müzakirə edilib.
Açıqlamaya görə, ötən il avqustun 8-də Vaşinqton Sülh Sammitindən sonra Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması istiqamətində ikitərəfli təmaslar, müzakirələr yüksək qiymətləndirilib və tərəflər layihənin qısa müddət ərzində razılaşdırılaraq imzalanacağına ümidvar olduqlarını bildiriblər. "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutunun (TRIPP) icrası üzrə görülən işlərin əhəmiyyəti vurğulanıb", - məlumatda əlavə edilib.
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın 20 faiz ərazisi işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Ötən il avqustun 8-də 30 ildən çox münaqişədə olmuş Azərbaycan və Ermənistanın rəsmiləri Vaşinqtonda sülh müqaviləsinin mətnini paraflayıblar. Oval ofisdə ABŞ prezidentinin iştirakı ilə tərəflər görüşün nəticələri haqda bəyannamə də imzalayıblar. Bəyannaməyə əsasən, Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə (TRIPP) yaranacaq. Paraflanan mətində də tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, habelə qarşılıqlı iddiaların geri çəkiləcəyi vurğulanır.
Həmin vaxt ABŞ və Azərbaycan arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması üçün Strateji İşçi Qrupun yaradılması ilə bağlı anlaşma memorandumu da imzalanmışdı.
Xatırlatma
Rəsmi Bakının 2024-cü ilin noyabrında Donald Tramp ABŞ prezidenti seçilənə qədər Vaşinqtonla münasibətlərində müəyyən soyuqluq müşahidə edilib. ABŞ rəsmiləri, bir qayda olaraq, Azərbaycanda fundamental azadlıqlar və tənqidçilərin həbsi ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə ediblər. Azərbaycan rəsmiləri isə belə çağırışları ölkənin daxili işlərinə qarışmaq kimi dəyərləndiriblər.
İndi artıq yüksəksəviyyəli təmaslarda hərtərəfli əməkdaşlıq perspektivlərindən bəhs olunduğu açıqlanır.
Azərbaycanda mənzillər 12 faizdən çox bahalaşıb
Azərbaycanda mənzillər 12 faizdən çox bahalaşıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) məlumat yayıb.
2025-ci ilin IV rübündə mənzil bazarında qiymətlər 2025-ci ilin III rübü ilə müqayisədə 3.1 faiz, o cümlədən ilkin mənzil bazarı üzrə 4.3 faiz, təkrar mənzil bazarı üzrə 3 faiz artıb.
2025-ci ilin yanvar-dekabr aylarında isə 2024-cü ilin analoji dövrünə nisbətən 12.2 faiz qiymət artımı qeydə alınıb.
Səbəblər...
Son bir ildə ölkədə iqtisadi artım 1, inflyasiya isə 5 faiz civarında olub.
Ekspertlər iqtisadi artımın çox zəif olmasına baxmayaraq, mənzil bazarında bahalaşmanı bir çox amillərlə izah edirlər. Onlar deyir ki, paytaxt Bakıda tikintilərin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə kəskin azalıb. Habelə, digər tərəfdən vurğulanır ki, Bakıda söküntü işləri davam edir və bu zaman əhaliyə ödənilən kompensasiyalar da mənzil bazarına təsir göstərən amillərdəndir.
Ekspertlər hesab edir ki, Rusiyaya sanksiyalar və bəzi Azərbaycan vətəndaşlarının orada əmlaklarını sataraq Bakıya gəlib daşınmaz əmlak almaları da qiymətləri müəyyən qədər bahalaşdırır. Onların fikrincə, ən nəhayət, Azərbaycanda biznes mühiti əlverişli olmadığından insanlar pullarını daha çox daşınmaz əmlaka qoymağa üstünlük verirlər.
Ekspertlər düşünür ki, bir çox məmurların qanunsuz yollarla həddən çox gəlir əldə etmələri də bu məsələdə az rol oynamır.
Azərbaycanda buğda istehsalı azalıb
2025-ci ildə Azərbaycanda buğda istehsalı azalıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) məlumat verib.
Ötən il ölkədə 1 milyon 609.8 min ton buğda istehsal edilib. Bu, 2024-cü ilə nisbətən 4.5 faiz azdır.
Amma məhsuldarlıq 8.4 faiz artıb - ötən il hər hekrata 33.5 sentner olub.
Məhsuldarlığın artmasına baxmayaraq, istehsalın düşməsi əkin sahələrinin azalması ilə bağlıdır. Müstəqili ekspertlərə görə, son illər Azərbaycanda bir çox kənd sakinləri pay torpaqlarını bəzi imkanlı şəxslərə ya satır, ya da icarəyə verirlər. Nəticədə, onların deməsinə görə, torpaqlar tədricən məmur-oliqarxların əlində cəmləşməkdədir.
Azərbaycan buğda ehtiyaclarının böyük hissəsini idxal hesabına ödəyir. Ötən ilin 11 ayında Azərbaycana 1 milyon 131 min 876.30 ton buğda idxal edilib.
Amma ümumilikdə kənd təsərrüfatında, az da olsa, (0.9 faiz) inkişaf var.
2025-ci il üzrə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun faktiki qiymətlərlə dəyəri 14 milyard 189.5 milyon manat təşkil edib. Onun da 7 milyard 441 milyon manatı heyvandarlıq, 6 milyard 748.5 milyon manatı isə bitkiçilik məhsullarının payına düşür: "2024-cü il ilə müqayisədə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 0.9 faiz, o cümlədən heyvandarlıq məhsulları istehsalı 0.3 faiz, bitkiçilik məhsulları istehsalı 1.5 faiz artıb".
'Məhbusların saxlanıldığı kameralar lazımi qədər isinmir'
"AbzasMedia"nın 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən direktoru Ülvi Həsənlinin saxlanıldığı 10 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində istilik sistemlərinin normal işləmədiyi bildirilir.
Bu barədə onun yaxınları məlumat yayıblar. Onların sözlərinə görə, radiatorların normal işləməməsi səbəbindən məhbusların saxlanıldığı kameralar lazımi qədər isinmir: "Ülvi Həsənli artıq noyabrdan iki dəfə xəstələnib".
Bu açıqlamaya Penitensiar Xidmətdən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Ü.Həsənli 2023-cü il noyabrın 20-də saxlanıb. Onunla birlikdə "AbzasMedia"nın baş redaktoru Sevinc Vaqifqızı, layihə koordinatoru Məhəmməd Kekalov, araşdırmaçı-jurnalist Hafiz Babalı, jurnalistlər Elnarə Qasımova, Nərgiz Absalamova və AzadlıqRadiosunun əməkdaşı, iqtisadçı Fərid Mehralızadə də həbs edilib.
Ötən il iyunun 20-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Rasim Sadıxovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda Ü.Həsənli, S.Vaqifqızı, H.Babalı, F.Mehralızadə 9 il, N.Absalamova və E.Qasımova 8 il, M.Kekalov isə 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar.
Sentyabrın 9-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsi hökmü qüvvədə saxlayıb.
Jurnalistlər qaçaqmalçılıq və ağır maliyyə cinayətləri də daxil olmaqla, bir sıra maddələrlə ittiham ediliblər. Onlar ittihamları rədd ediblər. Cinayət təqibinin jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğunu bildiriblər.
Yerli hüquq müdafiəçilərinin bildirməsinə görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 31-i jurnalist və bloqer olmaqla, 340 siyasi məhbus var. Amma rəsmilər ölkədə siyasi məhbusların olması ilə bağlı fikriləri qəbul etmirlər. Onlar deyirlər ki, siyasi məhbus sayılan şəxslər sırf törətdikləri əməllərə görə mühakimə ediliblər.
Azərbaycanda dövlətə işləyənlərin sayı azalıb
Azərbaycanda dövlət sektorunda işləyənlərin sayı azalıb. Bununla bağlı bu gün, yanvarın 16-da Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) məlumat yayıb.
Məlumatda bildirilir ki, 2025-ci il dekabrın 1-nə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1 milyon 797.4 min nəfər olub. Onlardan 869 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 928.4 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstəriblər.
Son bir ildə dövlət sektorunda işləyənlərin sayı 15 min 400 nəfər azalıb, qeyri neft sektorunda çalışanlarınki isə 27 min 500 artıb.
Rəsmi rəqəmlərə görə, Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin sayı 5 milyon 383.2 min nəfərdir, onlardan 5 milyon 104.5 min nəfərini məşğul əhali təşkil edir.
2025-ci il dekabrın 1-nə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata alınan işsiz şəxslərin sayı 239.3 min nəfər olub. Müstəqil iqtisadçılar deyir ki, bu rəqəm real mənzərəni əks etdirmir. Onların fikrincə, Azərbaycanda işsiz kimi rəsmi qeydiyyata düşmək iş tapmaqdan çətindir.
Rəsmilər dövlət sektorunda işləyənlərin sayının azalması ilə bağlı hər hansı açıqlama verməyiblər. Amma son illər "optimallaşma" adı ilə bir sıra dövlət qurumları ya ləğv edilib, ya da birləşdirilib. Üstəlik, onlar son illər "iqtisadiyyatın ağardılması"ndan bəhs etsələr də, ölkədə rəsmi muzdla işləyənlərin sayında ciddi artım gözə dəymir.
Azərbaycanda siyasi məhbus hesab edilənlərin sayı azalıb, amma...
"Azərbaycan Siyasi Məhbuslarına Azadlıq" Birliyi ölkədə siyasi məhbus sayılan şəxslərin yeni siyahısını açıqlayıb. Siyahıda 12 qrup üzrə 340 nəfərin adı var.
Qurumun ötən ilin oktyabrında bundan əvvəlki son siyahısında 392 şəxsin adı yer alırdı.
Siyahıda azalma hazırda icra edilən Amnistiya Aktı ilə bağlıdır. Dindar kəsimdən narkotik ittihamı ilə həbs edilən 50-dən çox şəxs azadlığa qovuşub.
Habelə, ötən ilin noyabrında "Kanal 13" internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucov 2 illik, hüquq müdafiəçisi Fikrət Cəfərli isə 4 aylıq həbsini tam başa vuraraq azadlığa çıxıb.
Həmçinin, dekabrın 12-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) üzvü Elbəyi Kərimli həbsxanada vəfat edib.
Amnistiya aktına hələlik müxalifətçilərdən, ictimai fəallar və jurnalistlərdən düşən olmayıb.
Son siyahıda qruplar belədir:
"Dindarlar- 192 nəfər
Müxalifət partiyaları və vətəndaş cəmiyyəti üzvləri – 45 nəfər
Jurnalistlər və bloqerlər – 31 nəfər
İnsan hüquqları müdafiəçiləri – 8 nəfər
Avropadan deportasiya olunan siyasi mühacirlər – 6 nəfər
Milli azlıqların fəalları – 5 nəfər
Müharibə əleyhinə fəallar – 2 nəfər
Söyüdlü kəndi üzrə iş (Ekologiya məhbusları) – 2 nəfər
..."
Siyahıda müxalifətçilərin sayında artım var
Son siyahıda müxalifətçilərin sayında isə artım var. Ötən ilin noyabrında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) sədri Əli Kərimli və həmin partiyanın Rəyasət Heyətinin üzvü Məmməd İbrahim Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə yönələn hərəkətlər) maddəsi ilə həbs ediliblər. Müxalifətçilərdən başqa həbs edilənlər də olub.
Bu siyahıya rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Azərbaycanda siyasi məhbus sayılan şəxslərlə bağlı vahid siyahı yoxdur. Başqa təşkilatların hazırladığı siyahılarda isə, əsasən, daha az məhbus yer alır.
Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda siyasi məhbusların azad olunmasına çağırışlar edir.
Rəsmi Bakı isə, bir qayda olaraq, ölkədə siyasi məhbusların olmadığını bildirir, yerli və beynəlxalq təşkilatların mövqeyini rədd edir. Rəsmilərə görə, Azərbaycanda siyasi məhbus siyahılarına daxil edilən şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə olunublar.
Yeddi vəkilə tənbeh verilib
"Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin qərarları ilə yol verdikləri pozuntulara görə yeddi vəkil barəsində intizam tənbehi tədbirləri görülüb, iki vəkilə isə peşə fəaliyyəti zamanı qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət etmələri tapşırılıb". Bu barədə Kollegiyadan məlumat verilib. Yanvarın 14-də Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib.
Məlumatda həmin şəxslərin adı çəkilmir.
Bundan əvvəl də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir çox vəkillər belə xəbərdarlıqlar alıblar. Hətta Vəkillər Kollegiyasından çıxarılanlar, fəaliyyətləri müddətli dayandırılanlar da olub. Bu şəxslərin bir çoxu müxalif siyasətçilərin, gənc fəalların və tənqidçi jurnalistlərin vəkilləri olublar. Həmin şəxslər siyasi təzyiq nəticəsi olaraq cəzalandırıldıqlarını açıqlayıblar. Amma Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyindən bunu onların mövcud qanunun tələblərini pozması ilə izah ediblər. Bəzilərinin işi ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində onların xeyrinə qərarlar da verilib. Amma həmin şəxslər belə Kollegiyaya bərpa edilməyiblər.
Ötən il Gəncə Regional Vəkil Bürosunda çalışan Zabil Qəhrəmanov həbs edilib. Ona Cinayət Məcəlləsinin 178.2.4-cü (xeyli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq) və 221.2.2-ci (ictimai qaydanın pozulmasının qarşısını alan şəxsə qarşı müqavimət göstərməklə xuliqanlıq) maddələriylə ittiham verilib. İddia olunur ki, saxlandığı gün Z.Qəhrəmanov avtoyuma məntəqəsində işləyən bir şəxslə mübahisə edib, onu vurub. Qəhrəmanovsa hər iki ittihamın əsassız olduğunu deyir.
Həbsindən iki həftə öncə - oktyabrın 8-də Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) gələn şikayət əsasında Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Z.Qəhrəmanovun vəkillik fəaliyyətinin 6 aylıq dayandırılmasına qərar verilmişdi. O, Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsində "vətəndaşların başına oyunlar açılması" barədə açıqlama vermişdi. DİN də bundan sonra onunla bağlı Vəkillər Kollegiyasına şikayət göndərmişdi. Kollegiya isə qərarını "intizam pozuntusu" ilə izah etmişdi.
DSK: Azərbaycanda inflyasiya 5.2 faizdir
Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) hesablamalarına görə, ötən il Azərbaycanda inflyasiya 5.2 faiz təşkil edib. 2024-cü ilə nisbətən qida məhsulları, alkoqollu içkilər, tütün məmulatlarının 6.4 faiz, qeyri-qida məhsullarının 2.5 faiz, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərin isə 5.7 faiz bahalaşdığı bildirilir.
Amma müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmə şübhə ilə yanaşırlar. Onlar deyirlər ki, ötən il Azərbaycanda inflyasiya ikirəqəmli olub.
DSK bundan əvvəl 2024-cü ildə isə inflyasiyanın 4.9 faiz olduğunu açıqlamışdı. Onda da bu rəqəmi müstəqil iqtisadçılar şübhə ilə qarşıladılar.
Bu il özünüməşğulluğa cəlb edilənlərin sayında azalma gözlənir
2026-cı ildə Azərbaycan hökumətinin özünüməşğulluq proqramına cəlb edəcəyi ölkə vətəndaşlarının sayında azalma gözlənir.
Bu barədə Hesablama Palatasının İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il üçün büdcə layihəsinə rəyində bildirilir: "2023-cü ildə 10 min 597 nəfər, 2024-cü ildə 8 min 278 nəfər, ümumilikdə 64 min 739 nəfər özünüməşğulluğa cəlb olunaraq aktivlərlə təmin edilib. 2025-ci ilin sonuna 9 min 738 nəfərin, növbəti ildə isə 8 min 910 nəfərin özünüməşğulluğunun təmin olunması gözlənilir".
2026-cı ildə özünüməşğulluq tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə 77 milyon manat nəzərdə tutulur.
Hesabatdan bəlli olur ki, son illər bu istiqamətdə xərclər təsdiq olunmuş məbləğə münasibətdə az icra edilib. Məsələn, 2024-cü ildə əhalinin məşğulluğu üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin cəmi 69.8 faizinin icra edildiyi bildirilir: "2025-ci ilin doqquz ayı ərzində icra edilmiş məbləği (53 faiz) diqqətə alsaq, ilin sonuna üç ay müddətində əlavə 42.6 milyon manat məbləğində vəsaitin istifadəsinin tam olmayacağını, beləliklə də, aktiv məşğulluq tədbirlərinə xərclərin gözləniləndən də az icra ediləcəyini vurğulamaq olar".
Xatırlatma
İşsiz şəxslər, habelə "Məşğulluq haqqında" Qanununa uyğun olaraq mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olub digər məşğulluğu olmayan işaxtaranlar özünüməşğulluğa cəlb edilir. Prezidentin 2016-cı il aprelin 7-də imzaladığı sərəncama əsasən, özünüməşğulluq proqramı həyata keçirilir. Proqramın məqsədi aztəminatlı ailələrin fərdi təsərrüfat qurmasını və ya mövcud təsərrüfatını inkişaf etdirməsini dəstəkləmək olmalıdır. Bu çərçivədə dövlət vəsaiti hesabına ailələrə natura qaydada mal, material və digər əmlak verilir.
Amma, bir qayda olaraq, bu proqramın icrası ilə bağlı vətəndaşlardan tez-tez şikayətlər eşidilir. Bir sıra şikayətlərdə proqram çərçivəsində vətəndaşlara verilən heyvanların bəzən sağlam olmadığı, az sonra onların tələf olduqları bildirilir. Cavabdeh rəsmilər proqramın icrası zamanı mənimsəmə və başqa qanunsuzluqlara yol verilməsi ilə bağlı iddialarla razılaşmırlar.
Azərbaycan və Venesuela nazirləri danışıb
Yanvarın 13-də Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Venesuela Bolivar Respublikasının xarici işlər üzrə xalq hakimiyyəti naziri İvan Xil Pinto arasında telefon danışığı olub.
Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Məlumata görə, telefon danışığı zamanı Venesuelada son hadisələr, eləcə də Azərbaycanla bu ölkə arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.
Bildirildiyinə görə, C.Bayramov Venesuelada sülh və sabitliyin bərqərar olacağına, Venesuelanın birliyinin qorunacağına ümidvar olduğunu bildirib: "Venesuela naziri telefon danışığı zamanı son inkişaflar barədə ətraflı məlumat verib. Venesuelada prezident vəzifələrinin müvəffəqiyyətlə icra edildiyini, dövlət qurumlarının işlək vəziyyətdə olduğunu bildirib. Nazir bununla yanaşı, ABŞ tərəfi ilə dialoqun davam etdiyini, ABŞ şirkətlərinin, xüsusilə energetika sahəsində fəaliyyətlərinin bərpa olunduğunu, səfirliklərin qarşılıqlı şəkildə fəaliyyətə başlaması üçün danışıqlar aparıldığını diqqətə çatdırıb".
Açıqlamaya görə, nazirlər Azərbaycanla Venesuela arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafı istiqamətində səylərin davam etdirilməsinin, beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə BMT, Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində qarşılıqlı dəstək və həmrəyliyə əsaslanan əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıblar.
Xatırlatma
Bu il yanvarın 3-də Venesuela lideri Nikolas Maduro devrilib. Onu ABŞ qüvvələri ölkələrinə apararaq hakim qarşısına çıxarıblar. O, narkoterrorizm və külli miqdarda kokainin ABŞ-yə idxalında günahlandırılır. Daha sonra Venesuelanın vitse-prezidenti Delsi Rodriqes ölkənin müvəqqəti dövlət başçısı kimi and içərək səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.
Hazırda Venesuelada neft hasilatı və ixracına ABŞ nəzarət etməyə başlayıb.
ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent bildirib ki, artıq bu həftə Vaşinqton Venesuelaya bəzi sanksiyaları ləğv edə bilər. Məqsəd neft satışını asanlaşdırmaq, ölkənin iqtisadi bərpasını dəstəkləməkdir.
Venesuelaya Qərb ölkələrinin sanksiyaları 2014-cü ildə Maduroya qarşı xalq etirazları zamanı tətbiq edilməyə başlayıb. Daha sonra sanksiyalar zaman-zaman genişləndirilmişdi. Azərbaycan bu sanksiyalara qoşulmurdu. 2013-cü ildə hakimiyyətə gəlmiş Maduro bu müddət ərzində bir neçə dəfə, o cümlədən 2022-ci ildə Azərbaycanda səfərdə olmuşdu.
Bakı-Sumqayıt üzrə iki avtobus marşrutunda gedişhaqqı artırılır
Yanvarın 17-dən Bakı-Sumqayıt istiqamətində fəaliyyət göstərən 594 və 595 nömrəli ekspres-marşrutlarda gedişhaqqı 10 qəpik artırılaraq 90 qəpik olacaq.
Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bu gün, yanvarın 13-də bildirilib.
Qurum qeyd edib ki, 594 və 595 nömrəli marşrutlar artıq əsas xətlərə alternativ kimi fəaliyyət göstərəcək: "Sözügedən marşrutlar istifadəyə verildikdə həmin istiqamətdə alternativlər az idi. Hazırda isə bu istiqamət üzrə yeni yaradılmış 500 və marşrutu uzadılmış 503 nömrəli avtobuslar ötən ildən iki şəhər arasında əsas tələbatı qarşılayır. Bu marşrutlarda tarif dəyişilmir və 80 qəpik səviyyəsində qalır. Xətlərdə hazırda 41 ekoloji təmiz CNG mühərrikli avtobus istismar olunur".
Vurğulanıb ki, hər zaman ekspres-marşrutlarda qiymət müntəzəm marşrutlardan daha yüksək təyin olunur.
Adının çəkilməsini istəməyən Sumqayıt sakinlərindən bir neçəsinin AzadlıqRadiosuna deməsinə görə, bundan sonra digər marşrutlarda da bahalaşmanın olacağından narahatdırlar. Onlar qeyd ediblər ki, Sumqayıt şəhəri vaxtilə "fəhlə şəhəri" adlanıb və indi də orada aztəminatlı ailələr az deyil.
Bu ildən Azərbaycanda Tarif Şurasının qərarı ilə benzin 5, dizel yanacağı 10 qəpik bahalaşıb.
Qanunsuz medallar verməkdə günahlandırılan QHT rəhbərlərinin işi məhkəməyə göndərilib
Qanunsuz medallar təsis edərək çoxsaylı şəxslərə verməkdə günahlandırılan Qeyri Hökumət Təşkilatlarının (QHT) vəzifəli şəxsləri barəsində ibtidai istintaq tamamlanıb.
Bu barədə bu gün, yanvarın 12-də Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Onlardan "Azərbaycan Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri" İB sədri Mehdi Mehdiyev, "Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları" İB-nin sədri Füzuli Rzaquliyev və "Beynəlmiləlçi Əlil Döyüşçülər" Fondunun prezidenti Sərraf Orucov Cinayət Məcəlləsinin 309.1-ci (vəzifə səlahiyyətlərini aşma) maddəsi ilə təqsirləndirilib. Onlar barələrində istintaq orqanının qərarı ilə polisin nəzarəti altına vermə növündə qətimkan tədbirləri seçilib və iş baxılması üçün məhkəmələrə göndərilib.
Həmin maddə ilə şəxsə cərimə, islah işləri və 3 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər.
Bu açıqlamaya sözügedən QHT rəhbərlərindən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Cavab
Amma onların ötən il bununla bağlı ittihamlara media orqanlarında cavabları yayılıb. "Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları" (AVMVİB) İdarə Heyətinin sədri F.Rzaquliyev vurğulayırdı ki, onların 7 il bundan əvvəl təşkilatın yaranmasının 25 illiyi münasibətilə təsis edilmiş xatirə və yubiley nişanları təltif olunanlara heç bir əlavə imtiyaz vermir: "Bu xeyirxah aksiya xidmətləri olmuş təşkilat üzvləri və birliyimizlə yaxından əməkdaşlıq edən şəxslər üçün hazırlatdığımız rəmzi minnətdarlıq nümunəsidir. Təşkilatımız bu nişanları heç vaxt rəsmi təltif kimi təqdim etməmiş, onların yalnız ictimai status daşıdığını dəfələrlə bəyan etmişdir".
O əlavə edirdi ki, təşkilat təxminən 2 il bundan əvvəl fərqləndirmə və xatirə nişanlarının təqdimatı prosesini dayandırıb.
Neft hasilatı azalıb, qaz artıb
2025-ci ildə Azərbaycanda 27.7 milyon ton neft (qaz kondensatı ilə birlikdə) hasil edilib. Hasilatın 16.2 milyon tonu "Azəri-Çıraq-Günəşli"nin, 3.8 milyon tonu "Şahdəniz"in, 0.6 milyon tonu "Abşeron" yatağının, 7.1 milyon tonu isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payına düşüb.
Hesabat dövründə 23.1 milyon ton neft (qaz kondensatı ilə birlikdə) ixrac olunub.
2024-cü ildə isə ölkədə 29.1 milyon ton neft hasil edilmişdi. İki il əvvəl ixrac isə 24.4 milyon ton olmuşdu.
Son illər Azərbaycanda neft hasilatı azalmaqda davam edir.
Azərbaycanda neft hasilatı 2009-2010-cu illərdə 50 milyon ton həddini keçərək rekord göstəriciyə (2010-cu ildə 50.838 min ton) çatıb. Lakin bu dövrdən sonra tədricən azalmağa başlayıb. Üstəlik, son bir ildə neftin qiymətlərində 18 faiz düşüş var.
Qaz hasilatı artıb
2025-ci ildə ölkədə 51.5 milyard kubmetr təbii qaz hasil edilib. Onun 25.2 milyard kubmetri ixrac olunub.
2024-cü ildə ölkədə 50.3 milyard kubmetr təbii qaz hasil edilmişdi..
Son 1 ildə dünya bazarında qazın qiymətində 9 faizə yaxın artım olub.
Azərbaycanda ixracın təqribən 85 faizi neft və qazın payına düşür.
25 dekabr 2025
Azərbaycanın ixracında qeyri-neft-qaz mallarının çəkisi 14 faizdir
2025-ci ilin 11 ayında (yanvar-noyabr) Azərbaycanın 23 milyard 401 milyon 211 min dollarlıq ixracının 85.83 faizini neft-qaz məhsulları təşkil edib. 14.17 faizi neft-qaz sektoruna daxil olmayan malların payına düşür.
Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, bu il neft-qaz məhsullarının ixracda xüsusi çəkisi 1.47 faiz azalıb.
Amma son bir ildə ixracda 3.8 faiz azalma var. Qeyri-neft-qaz ixracında isə artım qeydə alınıb. Bu da, əsasən, qızılın payına düşür. Bu il qızıl kəskin bahalaşıb.
Hələ 2015-ci ildə dünyada neft ucuzlaşanda hökumət qarşısına iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi məsələsini qoyduğunu açıqlamışdı. Hökumət rəsmilərinin açıqlamalarına görə, qarşıdakı illərdə ixracda qeyri-neft sektorunun çəkisi ciddi şəkildə artmalı idi. Amma ekspertlər düşünür ki, bu sahədə bəzi illər cüzi inkişaf olsa da, hökumət qarşısına qoyduğu məqsədə çata bilməyib. Onların xatırlatmalarına görə, elə 10 il əvvəl də ölkə ixracının 90 faizə yaxını neft və qaz məhsullarının payına düşürdü.