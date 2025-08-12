Azərbaycan xəbərləri
Məhəmməd Kekalova vəkili ilə danışmağa icazə verilmədiyi deyilir
"AbzasMedia işi" çərçivəsində həbs edilən Məhəmməd Kekalova vəkili ilə telefonla əlaqə saxlamasına imkan verilmədiyi bildirilir.
Bu barədə məlumatı həmin nəşrə onun ailəsi verib.
Ailəsinin sözlərinə görə, Kekalov bu gün, avqustun 12-də saxlanıldığı Umbakı qəsəbəsindəki Penitensiar Kompleksdən vəkilinə zəng etmək istəyib, lakin həbsxana işçiləri buna icazə verməyib, telefon dəstəyini əlindən zorla alaraq yerinə qoyublar. Vurğulandığına görə, ona yalnız həbsxana rəisinin icazəsindən sonra vəkilinə zəng edə biləcəyi deyilib.
Bu məlumata Penitensiar Xidmətdən münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma həmin qurumdan bundan əvvəl oxşar şikayətlərlə bağlı deyilib ki, məhbuslarla yalnız qanun çərçivəsində davranırlar.
M.Kekalov 2025-ci il iyunun 20-də 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. O, "AbzasMedia işi"ndə digər altı nəfərlə birlikdə qaçaqmalçılıq və müxtəlif maliyyə cinayətlərini ehtiva edən səkkiz maddə ilə ittiham olunub.
Həmin iş üzrə AzadlıqRadiosunun jurnalisti, iqtisadçı Fərid Mehralızadə, "AbzasMedia"nın direktoru Ülvi Həsənli, baş redaktor Sevinc Vaqifqızı, araşdırmaçı jurnalist Hafiz Babalı 9 il, jurnalistlər Elnarə Qasımova və Nərgiz Absalamova isə 8 il azadlıqdan məhrum ediliblər.
Təqsirləndirilən şəxslərin hamısı ittihamları rədd edir və həbslərinin korrupsiya araşdırmaları ilə bağlı siyasi sifariş olduğunu bildirirlər.
"AbzasMedia işi" üzrə həbslər 2023-cü il noyabrın 20-dən başlamışdı.
Xatırlatma
2023-cü ilin noyabrından başlayaraq Azərbaycanda qruplar halında 30-dan çox jurnalist, ictimai fəal qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib. Yerli hüquq-müdafiə təşkilatlarının hazırladığı siyahılara görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 370-dən çox siyasi məhbus var. Rəsmilərsə, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə heç kim peşə fəaliyyəti ilə bağlı, siyasi əsaslarla həbs edilmir. Onlar iddia edirlər ki, həmin siyahılarda adları yer alanlar törətdikləri əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Amma beynəlxalq insan haqları qurumları da hökuməti haqsız tutulanları azad etməyə çağırıb.
Azərbaycanda ÜDM cüzi artsa da, o, 'kasıb' qonşusundan çox geri qalır
2025-ci ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda 72 milyard 430 milyon manatlıq Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) istehsal olunub.
Bu barədə bu gün, avqustun 12-də Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) məlumat yayıb.
Qurum bildirir ki, bu, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0.9 faiz çoxdur.
İqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 3.3 faiz azalıb, qeyri-neft-qaz sektorunda isə 3.1 faiz artıb.
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 7 min 77 manata bərabər olub.
2024-cü ildə isə ölkədə 126.3 milyard manatlıq və ya əvvəlki illə müqayisədə 4.1 faiz çox ÜDM istehsal olunduğu açıqlanmışdı. Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 12 min 382.5 manata bərabər olmuşdu.
Azərbaycanda ÜDM cüzi artsa da, o, bir çox qonşulardan həmin sahədə geridə qalır. Məsələn, Azərbaycandan fərqli olaraq zəngin neft və qaz yataqlarına malik olmayan Gürcüstanda 2025-ci ilin iyununda real iqtisadi artım 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6.3 faiz təşkil edib.
2025-ci ilin birinci yarısında Gürcüstanın beynəlxalq turizmdən əldə etdiyi gəlir 2 milyard dollara çatıb ki, bu da 2024-cü eyni dövrünə nisbətən 6.2 faiz çoxdur.
Gürcüstanın ÜDM-i 2024-cü ildə isə 9.4 faiz artmışdı.
Azərbaycan sənayesində düşüş sürətlənir
Azərbaycan sənayesində düşüş davam edir. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) bu gün, avqustun 11-də yaydığı məlumatda bildirilir.
Məlumata görə, ölkənin sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar 2025-ci ilin yanvar-iyul aylarında 36.6 milyard manatlıq məhsul istehsal ediblər. Bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2.3 faiz azdır.
"Neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 3.5 faiz azalmış, qeyri neft-qaz sektorunda isə 5.5 faiz artmışdır", - məlumatda əlavə edilir.
Vurğulanır ki, sənaye məhsulunun 61.5 faizi mədənçıxarma sektorunun payına düşür.
DSK bir ay əvvəl isə bildirmişdi ki, ölkə sənayesində bir il əvvəl ilə müqayisədə 1.9 faiz geriləmə var.
Son illər həm Azərbaycanda neft hasilatında, həm də neft-qaz sektoruna investisiya qoyuluşunda azalma müşahidə edilir.
Azərbaycanın ixracının təqribən 90 faizi neft və qaz sektorunun payına düşür.
Azərbaycanda dana əti yenə bahalaşıb
Son həftələr Azərbaycanda heyvan əti yenidən bahalaşıb. Xüsusilə də, bu, özünü daha çox dana ətinin qiymətində göstərməkdədir.
Azərbaycanın bir çox rayonlarının, eləcə də paytaxt Bakının bəzi sakinlərinin AzadlıqRadiosuna demələrinə görə, son həftələr dana əti təqribən 15 faiz bahalaşıb. "Yaxın həftələrə qədər dana ətinin kiloqramını 13-14 manata satırdıq. İndi isə 16 manata satırıq. Bu, bir bizdə belə deyil. Ətraf rayonlarda da bahalaşma gedib", - Qobustan şəhərində ət satıcılarından biri AzadlıqRadiosuna deyib.
Satıcı əlavə edib ki, son həftələr hava kəskin istiləşib, qoyun ətinə tələbat azalıb, müştərilər daha çox dana, inək ətinə üstünlük verir.
Məsələyə rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Bundan əvvəlki illərdə də Azərbaycanda ətin qiymətində ciddi bahalaşma müşahidə edilib. Elə ötən il də ölkədə dana ətinin kiloqramının təqribən 2 manat bahalaşdığı, 12 manatdan 14 manata yüksəldiyi (15 faizdən çox) açıqlanmışdı. Amma onda dana əti ilə yanaşı, qoyun ətinin də bahalaşdığı vurğulanırdı. Bahalaşmaya əsas səbəb kimi yem məhsullarının qiymətlərində artım və son illər pambıq əkini ilə bağlı ölkədə örüş yerlərinin azalması göstərilirdi.
Halbuki, rəsmi məlumata görə, ötən il ölkədə inflyasiya 4.9 faiz olub. Ərzaq məhsullarının isə cəmi 5.5 faiz bahalaşdığı açıqlanmışdı.
Ailəsi düşünür ki, həbsdə Bəxtiyar Haciyevlə əsir kimi davranılır
Ailəsi həbsdə olan ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin səhhəti və hüquqi vəziyyəti ilə bağlı narahatdır.
Yaxınları bildirilir ki, hazırda 6 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində tutulan Hacıyevin saxlanma şəraiti insan hüquqları baxımından ciddi pozuntularla müşayiət olunur. Ailəsinin verdiyi məlumata əsasən, ictimai fəal kobud rəftara məruz qalır və ona vəkili ilə görüş icazəsi verilmir.
"Onunla əsir kimi davranılır və özü də bu vəziyyəti əsirlik kimi qiymətləndirir. Psixoloji və fiziki təzyiqlər altındadır, ağır durumdadır. Onun hüquqi müdafiə hüququ ciddi şəkildə pozulub. Görüntülü danışa bilmirik. Digər məhbuslara bu imkan yaradılır, lakin Bəxtiyara bu hüquq qəsdən verilmir", - yaxınları bildirilib.
Hacıyevin ailə üzvləri habelə vurğulayırlar ki, onun səhhəti pisdir və tibbi yardıma ehtiyacı var: "Ona lazımi tibbi xidmət göstərilmir. Yalnız bir dəfə böyük çətinliklə kardioqrama edilib. Bundan əlavə, ondan qan analizi də götürülüb, lakin artıq bir həftə keçməsinə baxmayaraq, nəticələr hələ də təqdim olunmayıb".
Bu açıqlamaya Penitensiar Xidmətdən münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma qurumdan, bir qayda olaraq, bildirirlər ki, cəzaçəkmə müəssisələrində məhbuslar ayrıseçkiliyə məruz qalmır, onlarla qanun çərçivəsində davranılır.
Xatırlatma
B.Hacıyev 2022-ci ilin dekabrında xuliqanlıq və məhkəməyə qarşı hörmətsizlik ittihamları ilə həbs olunub. Daha sonra ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 192-ci (qanunsuz sahibkarlıq), 193-1-ci (cinayət yoluyla əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma), 206-cı (qaçaqmalçılıq), 320-ci (saxta sənədlərdən istifadə) 213.1-ci (vergidən yayınma) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.
Bu ilin yanvarında Hacıyev 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
B.Hacıyev irəli sürülən ittihamları qəbul etmir, həbsinin siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir.
Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Hacıyevin həbsini siyasi motivli hesab edir.
Bəzi hüquq müdafiəçilərinin açıqlamasına görə, Azərbaycanda hazırda 370-dən çox siyasi məhbus var. Amma rəsmilər ölkədə siyasi məhbusların olması ilə bağlı deyilənləri qəbul etmir. Onların vurğulamasına görə, siyasi məhbus siyahısına salınan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə məsuliyyətə cəlb ediliblər.
Bu, Harvard Universitetinin məzunu olan B.Haciyevin Azərbaycanda ikinci həbsidir. Bundan əvvəl o, ordudan yayınmada günahlandırılsa da, ictimai fəal ittihamı siyasi sayıb.
Komissiya: Qonşu dövlətlərin birindən Azərbaycana qarşı informasiya kampaniyası davam edir
Milli Məclisin Xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı komissiyası qonşu dövlətlərdən birinin ərazisindən Azərbaycana qarşı qeyri-dost fəaliyyətlərin Facebook sosial şəbəkəsi vasitəsilə davam etdiyini bildirir.
Açıqlamada deyilir ki, bir sıra səhifələr vasitəsilə Facebook-da "geosiyasi manipulyasiya xarakterli məlumatlar" paylaşılandan sonra istifadəçilərdən Telegra.ph kimi platformalara keçid etməkləri istənilir ki, "bu da öz növbəsində bir sıra istifadəçi məlumatlarının (IP ünvan, istifadə olunan cihaz və s.) ələ keçirilməsinə səbəb ola bilər".
Komissiya "Meta" şirkətinə müraciətlər nəticəsində Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərən həmin səhifələrin bağlanmasına nail olunduğunu da vurğulayır.
Açıqlamada konkret ölkə adı çəkilməyib.
Mayda isə sözügedən komissiya ilin əvvəlində Azərbaycanın bir sıra media resurslarına kiberhücumun Rusiyadan qaynaqlandığını, hücumun texniki cəhətdən peşəkar səviyyədə gerçəkləşdirildiyi açıqlanmışdı.
Son bir aydan artıq müddət ərzində Rusiya ilə yaranan siyasi gərginlik fonunda Rusiyada müxtəlif xəbər kanalları, şəxslər tərəfindən Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı informasiya kampaniyası başladıldığı bildirilirdi.
Azərbaycanla Rusiya arasında gərginlik Yekaterinburqda azərbaycanlılara qarşı zorakı polis reydi və iki nəfərin həlak olmasından sonra başlanıb. Ən son informasiya Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun rəhbəri Şahin Şıxlinskinin saxlanması ilə bağlıdır.
Rüşvət almaqda təqsirləndirilən gömrükçülərin işi məhkəməyə göndərilib
Rüşvət alaraq gömrük sərhədindən malların keçirilməsinə şərait yaratmaqda təqsirləndirilən vəzifəli şəxslər barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib.
Dövlət Gömrük Komitəsinin Xaçmaz Gömrük İdarəsinin vəzifəli şəxsləri və qaçaqmalçılıq cinayətini törətməkdə təqsirləndirilən digər şəxslərlə bağlı cinayət işinin ibtidai istintaqı yekunlaşıb.
Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti bildirir ki, Xaçmaz Gömrük İdarəsinin vəzifəlisi Hidayət Məmmədov keçmiş əməkdaş Bayram Məmmədovla cinayət əlaqəsinə girərək 427 min manatdan artıq dəyərdə elektron siqaretlərin gömrük sərhədindən nəzarətsiz keçirilməsinə şərait yaradıb. Bunun qarşılığında 3 min manat rüşvət alındığı iddia olunur. Həmin məhsul aksiz markası ilə markalanmalı olduğu halda, markalanmayıb. Bu hadisənin ötən ilin dekabrında baş verdiyi bildirilir.
Bu ilin martında isə 291 min manatdan artıq dəyərində aqrokimyəvi dərman və qanunla dövlət qeydiyyatı tələb olunan, lakin dövlət qeydiyyatından keçməyən dərman vasitələrinin qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilməsinə şərait yaradıldığı vurğulanır. Bu zaman da 3 min manat məbləğində rüşvət alındığı bildirilir.
Təqsirləndirilənlərə qaçaqmalçılıq, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən təkrar rüşvət alma, ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və digər maddələr üzrə ittihamlar irəli sürülüb. Bu maddələrdə maksimum 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub.
Təqsirləndirilənlərin bəziləri barəsində həbs, bəzilərində polisin nəzarəti altına vermə növündə qətimkan tədbiri seçilib.
Özlərinin, vəkillərinin ittihamlara münasibəti bəlli deyil.
Cinayət işi baxılması üçün aidiyyəti üzrə Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.
Bundan əvvəl də bəzi gömrük işçiləri qaçaqmalçılıqda ittiham olunublar. Amma sonucda şərti cəza alanlar olub. Dubaydan Azərbaycana 190 min manatdan çox dəyəri olan qızıl külçələr gətirib onu hava limanında gömrük nəzarətindən kənar ölkəyə keçirməkdə suçlanan üç nəfər 11 ay həbsdə saxlandıqdan sonra iyulun 25-də məhkəmə zalından azadlığa buraxılıblar.
Ailəsi Nazim Bəydəmirlinin təcili xəstəxanaya köçürülməsini tələb edir
Həbsdə olan keçmiş deputat Nazim Bəydəmirlinin ailəsi onun təcili xəstəxanaya köçürülməsini, normal müalicə almasını tələb edir. N.Bəydəmirlinin həyat yoldaşı Fəridə Bəydəmirli avqustun 5-də həbsdə onu ziyarət etdiyini, dərmanlar apardığını deyir.
"Üzünün rəngi qaralmış və çox halsız idi, demək olar, danışmağa taqəti yox idi. Hər gecə hərarətinin olduğunu bildirdi. Dayanmadan tərləyirdi. Saturasiyasını ölçdüm, 92-ə düşüb, ürək döyüntüsü 93 idi", – F.Bəydəmirli sosial şəbəkədə yazıb.
Penitensiar Xidmət keçmiş deputatın səhhəti ilə bağlı açıqlama yaymayıb.
4 avqust
Nazim Bəydəmirlinin həbsdə səhhətinin pisləşdiyi bildirilir
Keçmiş deputat Nazim Bəydəmirlinin həbsdə səhhətinin pisləşdiyi xəbər verilir. Bu haqda onun həyat yoldaşı Fəridə Bəydəmirli məlumat yayıb. Onun dediyinə görə, N.Bəydəmirlini müayinə edən həkim onun sətəlcəm olduğunu, təcili antibiotik müalicəsinə başlamaq gərəkdiyini söyləyib.
N.Bəydəmirli xəstələnməsini duş qəbul edəndən sonra cəzaçəkmə müəssisəsinin rəis müavininin onu kondisionerli otaqda saxlaması ilə izah edib. Rəis müavini keçmiş deputatın niyə sıra baxışına çıxmadığını soruşub, o isə izah edib ki, ürəyində "impulsiv blokada" olduğundan qanun kəskin isti havalarda, günəşin altında olmasına imkan vermir.
"Nazim ağır korona keçirib, ciyərləri 45 faiz yoluxmuşdur. Yenidən ciyərlərinin soyuqlaması onun həyatına son verə bilər", – həyat yoldaşı F.Bəydəmirli yazıb.
Məsələ ilə bağlı Penitensiar Xidmətdən münasibət almaq mümkün olmayıb.
N.Bəydəmirli 2023-cü ilin iyulundan həbsdədir. O, əmlaka sahib olmaq məqsədilə hədə-qorxu ilə tələb etmədə təqsirli bilinsə də, özü ittihamı uydurma adlandırıb. Ona 8 il həbs cəzası kəsilib. N.Bəydəmirli 2005-2010-cu illərdə Gədəbəy rayonundan Milli Məclisin üzvü olub. Keçmiş deputatın sözlərinə görə, 2023-cü ilin yayında Gədəbəyin Söyüdlü kəndində yerli əhalinin etirazları ilə bağlı kimisə qurban vermək lazım gəldiyindən onu seçiblər və bu üzdən, özünü "ekologiya məhbusu" adlandırır.
2023-cü ilin iyununda Söyüdlü sakinləri kənddəki qızıl zavodundan axan su vasitəsilə gölün zəhərlənməsinə və bunun da əhaliyə mənfi təsirinə etiraz ediblər. Həmin gün və sonradan saxlanan səkkiz nəfərə inzibati qaydada 20 günlük həbs cəzası verilib. Dörd nəfər kənd sakini haqqında isə narkotik ittihamı ilə cinayət işi başlanıb və onlar uzunmüddətli həbsə göndəriliblər.
Rüşvətlə plastik cərrah sertifikatı verməkdə təqsirləndirilən vəzifəlilərin işi məhkəməyə göndərilib
Baş Prokurorluq Səhiyyə Nazirliyinin bəzi vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə ibtidai istintaqı yekunlaşdırdığını bildirir. Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində əməliyyat-axtarış tədbirləri ötən ilin sonunda aparılmışdı.
Nazirlikdə müxtəlif vəzifələrdə çalışmış bir neçə şəxsin qanunsuz olaraq həkimlərin ixtisaslarının dəyişdirilməsi, plastik cərrahiyyə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verən sertifikatlarla təmin olunması və bunların qarşılığında çoxsaylı şəxslərdən müxtəlif məbləğlərdə rüşvət alınmasına əsaslı şübhələrin müəyyən edildiyi bildirilir.
Sözügedən şəxslərə xeyli miqdarda cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma, ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən təkrarən külli miqdarda rüşvət alma, nüfuz alveri, vəzifə saxtakarlığı və digər maddələr irəli sürülüb. Barələrində ev dustaqlığı (əsas) və vəzifədən kənarlaşdırma (əlavə) növündə qətimkan tədbirləri seçilib.
Bu maddələr üzrə maksimum 12 il həbs cəzası kəsilə bilər.
Təqsirləndirilən şəxslərin və ya onların vəkillərinin ittihamlara münasibəti bəlli deyil.
Son zamanlar Azərbaycanda plastik əməliyyat edən bəzi həkimlərin buna səlahiyyətlərinin olmaması ilə bağlı məsələlər geniş müzakirə olunur. Bu sahədə bir sıra həkimlərin heç müvafiq diplomunun olmadığı iddia edilib. Səhiyyə Nazirliyi ötən ilin dekabrında bu müraciətləri araşdırmaq məqsədilə səhiyyə nazirinin əmri əsasında xüsusi işçi qrup yaradıldığını bildirib.
BQXK-nın Azərbaycan Nümayəndəliyi də fəaliyyətini dayandırır
Bu gün, avqustun 1-də Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) Azərbaycan Nümayəndəliyinin rəhbəri Draqana Koyiçi qəbul edib.
Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında bu qəbulun, BQXK-nın missiyası yekunlaşan nümayəndəliyinin rəhbərinin Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətinin başa çatması münasibətilə gerçəkləşdiyi vurğulanır.
“Nümayəndəliyin fəaliyyətini cari ilin sentyabr ayının əvvəli dayandırmasından sonra da BQXQ ilə Cenevrədə yerləşən baş qərargah vasitəsilə əməkdaşlığın davam etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb”, -- məlumatda əlavə edilib.
BQXK-nın Bakıdakı Nümayəndəliyi 1992-ci il martın 3-dən fəaliyyət göstərir, ondan iki həftə sonra Ağdam və Bərdə rayonlarında da ofisləri açılıb.
Qurumun özü Cenevrə şəhərində yerləşən humanitar təşkilatdır, 1863-cü ildə yaradılıb. 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasını, onun Əlavə Protokollarının iştirakçısı olan dövlətlər (imzalayanlar) BQXK-ya beynəlxalq və daxili silahlı münaqişələrin qurbanlarını qorumaq üçün mandat veriblər.
29 iyul
UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəsinin diplomatik fəaliyyəti başa çatır
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Uşaq Fondunun (UNICEF) Azərbaycandakı nümayəndəsi Saja Farooq Abdullahın Azərbaycanda diplomatik fəaliyyəti başa çatır.
Xarici İşlər Nazirlyinin (XİN) iyulun 29-da yaydığı məlumata görə, bu münasibətlə nazir Ceyhun Bayramov Saja Farooq Abdullahı qəbul edib.
“Görüşdə Azərbaycan və BMT, o cümlədən UNICEF arasında mövcud əməkdaşlıq məsələləri nəzərdən keçirilib, Azərbaycanda, o cümlədən digər ölkələrdə həyata keçirilən birgə təşəbbüslərdən, layihələrdən bəhs olunub”, - məlumatda əlavə edilib.
Azərbaycanda son dövrlərdə bəzi beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.
Məsələn, iyunun 17-də Azərbaycanın Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası bildirdi ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin yaxın vaxtlarda fəaliyyətini dayandıracağı gözlənir. Amma həmin qurum, hələlik, bu məlumata münasibət bildirməyib.
Üstəlik, yerli saytların məlumatına görə, rəsmi Bakı hələ bu ilin əvvəlində BMT-nin dörd ofisinin - BMT İnkişaf Proqramı (UNDP), BMT Əhali Fondu (UNFPA), BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı (UNHCR) və BMT Uşaq Fondunun (UNICEF) Azərbaycanda ofislərinin bağlanması təklifi ilə çıxış edib.
Artıq həmin nümayəndəliklərin bir çoxu ya Azərbaycanda fəaliyyətlərini dayandırıblar və yaxud dayandıracaqlarını açıqlayıblar.
Habelə vurğulanırdı ki, UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyi fəaliyyətini mərhələli şəkildə dayandıracaq. Bu barədə məlumatları UNICEF-in Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Kommunikasiya İdarəsinin regional rəhbəri İrina Mazur AzadlıqRadiosuna da təsdiqləmişdi.
O bildirmişdi ki, bundan sonra UNICEF Azərbaycandakı tərəfdaşlarla əməkdaşlığı regional ofisi və baş qərargahı vasitəsilə davam etdirəcək.
UNICEF-in Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin fəaliyyəti sentyabrın 3-dən etibarən dayandırılacaq. Bunu "Report"un sorğusuna cavab olaraq İ.Mazur bildirib.
Artıq bu məlumatlar Azərbaycanda bir çox sosial şəbəkə istifadəçilərinin narazılığı ilə müşahidə edilir. Onlar vurğulayırlar ki, Azərbaycanda onsuz da uşaq ölümləri yüksəkdir. Həmin şəxslərin narahatlıqlarına görə, UNICEF-in Azərbaycandakı fəaliyyətini mərhələli şəkildə dayandırması bu prosesə ancaq ziyan gətirəcək.
Rəsmi Bakı isə hesab edir ki, "Azərbaycan artıq yardım qəbul edən dövlətdən qlobal gündəliyə töhfə verən bir ölkəyə çevrilib".
Dünyanın 190 ölkəsində uşaq hüquqlarını dəstəkləyən və qoruyan təşkilat Azərbaycanda 1993-cü ildən fəaliyyyət göstərir.
Xarici maliyyə mənbələri ilə bağlı bank əməliyyatları sərtləşdirildi
“Qeydiyyata alınmamış xarici maliyyə mənbələri hesabına xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilə üzrə bank əməliyyatları və hər hansı digər əməliyyatlar aparıla bilməz”.
Bu, prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” qanunlara dəyişiklikdə əksini tapıb.
Dəyişikliyə əsasən, xarici maliyyə mənbələri hesabına qeydiyyata alınmamış müqavilə üzrə xidmətlər göstərmək, yaxud bununla əlaqədar maliyyə vəsaiti qəbul edilməsi inzibati məsuliyyətə səbəb olacaq.
Son 10-15 ildə Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) ilə bağlı qanunvericilik sərtləşdirilir. Bu həm ölkə daxilində, həm də xaricdə tənqidlərə səbəb olub. Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində 2014-cü ildə bir sıra QHT-lərlə bağlı cinayət işi açılmışdı. Həmin vaxt bir çox QHT rəhbəri həbs edildi və ya hesablarına həbs qoyuldu.
"QHT işi"nin sonradan bağlandığı bildirilsə də, bu ildən onun yeniləndiyi açıqlanıb. Artıq bir neçə QHT təmsilçisi də həbs edilib. Onlara qarşı Cinayət Məcəlləsinin 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş xeyli miqdarda əmlakı leqallaşdırma), 308.2-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, ağır nəticələrə səbəb olduqda) və 313-cü (vəzifə saxtakarlığı) maddələri ilə ittihamlar irəli sürülüb. Lakin onlar ittihamları əsasız sayırlar.
Neft Fondu daşınmaz əmlaka investisiyalardan zərər edib
Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ADNF) daşınmaz əmlaka qoyduğu investisiyalardan zərər görüb.
Bu barədə Hesablama Palatasının Dövlət Neft Fondunun 2024-cü il büdcəsinin icrası haqqında iyulun 30-da açıqladığı rəyində bildirilir.
Rəyə görə, ADNF-in daşınmaz əmlak komplekslərinə investisiyaların ümumi dəyəri ötən ilin sonunda 3 milyard 537,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Fond London şəhərinin West End səmtində, Seynt Ceyms 78 ünvanında ofis kompleksinə, Moskva şəhərinin biznes mərkəzi “Tverskaya 16” ünvanında “Qalereya Aktyor” ofis-ticarət mərkəzinə, Paris şəhərinin Vandom meydanı 8 ünvanında daşınmaz əmlak kompleksinə və Tokio şəhərində yerləşən ticarət mərkəzinə investisiya edib.
Sənəddə qeyd edilib ki, daşınmaz əmlak alt portfelinin 2024-cü ildə gəlirliliyi -2,9 faiz təşkil edib. Daşınmaz əmlak alt portfelinin tərkibində müştərək investisiyalar üzrə gəlirlilik isə -11,4 faiz olub.
Amma ümumi gəlirlərdə artım var. Qurumun 2024-cü il üçün təsdiqlənmiş büdcəsində vəsaitlərinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər 3 milyard 131,9 mln. manat proqnozlaşdırılıb. 12 aylıq icra göstəricilərinə əsasən onun vəsaitlərinin idarə edilməsindən 5 milyard 795,3 mln. manat və ya 3 milyard 409,0 mln. ABŞ dolları (və ya 6,0%) gəlir əldə edilib.
Neft fondunun ötənilki ümumi gəliriləri də artıb. Fondun ehtiyatları 56 milyard dollardan 60 milyarda çatıb. Əsas gəlirlər isə neft və qaz satışından əldə edilib.
ADNF 1999-cu ildə yaradılıb, ora vəsaitlər, əsasən, 2001-ci ildən köçürülməyə başlayıb. Onun yaradıldığı vaxtdan ötən ilin sonuna kimi ümumi gəlirləri 207.3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Fondun hesabatlarında ona daxil olan vəsaitlərdən böyük bir hissəsinin dövlət büdcəsinə, beynəlxalq və yerli layihələrin maliyyələşməsinə ayrıldığı açıqlanıb. Amma müxalifət partiyaları iddia edirlər ki, həmin vəsaitlərin bir hissəsi korrupsiyanın yemi olub. Rəsmilər belə iddiaları qərəzli sayırlar.
Həbsdə olan İqbal Əbilovun kitabı çıxıb
Hazırda həbsdə olan "Talış Milli Akademiyası xəbərləri" jurnalının baş redaktoru, tədqiqatçı İqbal Əbilovun kitabı nəşr olunub.
Bu barədə Əbilovun Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi məlumat yayıb.
Rus dilində nəşr olunan “Talış Nitqindən Fraqmentlər I” kitabına XIX əsrin ikinci yarısında şərqşünas Boris Dornun topladığı və 2012-ci ildə Əbilovun arxivlərdə aşkar etdiyi əlyazmaların salındığı bildirilir.
“Bu materiallar talış dilinin şimal dialekti barəsində bu günədək məlum olan ən qədim elmi araşdırmalardan biri olaraq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir”, - deyə qeyd olunub.
Kitab Əbilovun həmtəsisçisi olduğu Talış Milli Akademiyasının təsis etdiyi "Bibliotheca Talyshica" seriyasının ilk nəşridir.
İqbal Əbilov bu il mayın 20-də Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə 18 il həbs cəzası alıb.
Belarusda yaşayan İqbal Əbilov 2024-cü il iyulun 22-də Azərbaycana qohumlarının yanına gəldiyi zaman saxlanıb.
İqbal Əbilov Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda, razılaşdırılmış şəkildə Azərbaycanda milli zəmində nifrət yaratmaq cəhdində ittiham olunub.
Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 274 (dövlətə xəyanət), 281.3 (dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar – xarici təşkilatların və onların nümayəndələrinin tapşırığı ilə törədildikdə) və 283.1-ci (milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması) maddələrilə ittiham irəli sürülüb.
Əbilovun Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi bildirib ki, o, heç bir siyasi fəaliyyətdə iştirak etməyib və onun yeganə “cinayəti” elmi obyektivlik, vicdanlı araşdırma və mədəni irsi qorumaqdır.
İqbal Əbilov virtual "Talış Milli Akademiyası"nın mətbu orqanı olan "Talış Milli Akademiyasının xəbərləri"nin baş redaktorudur. Saytda talış folklor örnəkləri, talışlarla bağlı nəşr olunmamış tarixi sənədlər, araşdırmalar dərc edilib.
O, 2012-ci ildə Belarus Dövlət Universitetinin beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə bakalavriatını, 2013-cü ildə isə magistraturasını bitirib. 2016-cı ildə həmin universitetin aspiranturasına daxil olub.
Hesablama Platası 65 milyon manatlıq pozuntu aşkarladığını bildirir
Azərbaycan Hesablama Palatası (HP) dövlət vəsaitlərinin istifadəsində 65 milyon manatlıq pozuntu aşkarladığını bildirir.
Bu barədə Palatanın 2025-ci ilin ilk yarsında fəaliyyətinə aid iyulun 29-da açıqlanan hesabatında qeyd edilir.
Məlumata görə, qurumun həyata keçirdiyi audit tədbirləri nəticəsində dövlət vəsaitlərinin istifadəsində ciddi nöqsanlar və hüquqpozmalara rast gəlinib.
Hesabata görə, ümumilikdə 65 milyon manatlıq pozuntu faktı qeydə alınıb ki, bunun da 17,8 milyon manatı birbaşa dövlət büdcəsinə zərər kimi qiymətləndirilib.
Büdcə vəsaitlərinin bəzi hallarda funksional təyinatından kənar istifadə olunduğu müəyyən edilib. Artıq xərclər əsasən nəqliyyat xidmətləri, hədiyyə alınması və beynəlxalq tədbirlərlə bağlı olub. Habelə qeyd edilir ki, bəzən satınalmalar üzrə qanunvericiliyin tələbləri pozulub -planlaşdırma sənədləri yerləşdirilməyib, müqavilələr vaxtında icra edilməyib.
105,1 milyon manatlıq təhrif
Həmçinin vurğulanır ki, Palata maliyyə hesabatlarında 105,1 milyon manatlıq təhrif müəyyən edib. Bu məbləğin 12,6 milyon manatı əhəmiyyətli təhrif kimi dəyərləndirilib.
Hesabata görə, uyğunsuzluqlar əsasən dövlət vəsaitlərinin uçotu və istifadə olunması zamanı mühasibat, hesabat sistemlərində yol verilmiş nöqsanlar nəticəsində yaranıb.
Qeyd olunur ki, bir sıra qurumlarda dövlət əmlakı, aktivlərinin real dəyəri uçota düzgün alınmayıb, gəlir və xərclər qeyri-dəqiq əks olunub.
Hesablama Palatası nöqsanların aradan qaldırılması və maliyyə nizam-intizamının gücləndirilməsi məqsədilə aidiyyəti qurumlara təkliflər təqdim edib.
Hesabatda pozuntu və uygunsuzluqlara yol verən qurumların adları çəkilməyib.
Azərbaycan Hesablama Platası 2001-ci ildən fəliyyət göstərir. Hər il Milli Məclisə hesabat verməli olan bu qurum dövlət büdcəsinin həm gəlirlərinə, həm də xərclərinə nəzarət etməlidir. Ölkə parlamentindən fərqli olaraq bəzi müxalif qüvvələr onun fəaliyyətini tam yetərli saymır. Onlar hesab edirlər ki, bu qurum büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsinə aid ciddi pozuntuların üzərinə qətiyyətlə gedə bilmir. Hərçənd, Palata rəhbərliyi belə fikirləri qəbul etmir.
Bakı Özbəkistan prezidentini alçaltmaqda ittiham olunan şəxsi Daşkəndə verib
Azərbaycan Özbəkistan prezidentini təhqir etməkdə ittiham olunan şəxsi Daşkəndə ekstradisiya edib.
Bu barədə bu gün, iyulun 25-də Azərbaycan Baş Prokurorluğu məlumat yayıb.
Məlumatda vurğulanır ki, Özbəkistanda prezidentin şərəf və ləyaqətini alçaltmaqda təqsirləndirilərək dövlətlərarası axtarışa verilmiş 1982-ci il təvəllüdlü Amonbek Yusupov bu ilin aprelində Azərbaycanda saxlanıb, barəsində həbs-qətimkan tədbiri seçilib: ""Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında" 07.10.2002-ci il tarixli Konvensiyaya əsasən, təqsirləndirilən şəxsin ekstradisiyası haqqında qərar qəbul edilərək Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Özbəkistan Respublikasının səlahiyyətli orqanına təhvil verilib".
Bu qərara və ittihama A.Yusupovdan, onun yaxınlarından münasibət almaq mümkün olmayıb.
Özbəkistanda prezidentə təhqir və ya böhtan atmaq ittihamına görə məsuliyyəti müəyyən edən bənd ölkənin Cinayət Məcəlləsinə 2021-ci ilin martında salınıb. Bu maddə 3 ilədək islah işləri, azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 5 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzasını nəzərdə tutur.
Xatırlatma
Ötən il Azərbaycanla Özbəkistan arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilə imzalanıb. Yerli və beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarının hesabatlarında həm Özbəkistanda, həm də Azərbaycanda siyasi məhbuslardan da bəhs edilir. ABŞ Beynəlxalq Dini Azadlıq Komissiyasının hesabatına görə, Özbəkistanda 2 min dini və siyasi məhbus var. Azərbaycanda isə siyasi məhbusların sayı 270 civarında göstərilir. Amma hər iki ölkədə rəsmilər siyasi məhbusların olması ilə bağlı deyilənləri qəbul etmirlər. Onlar deyirlər ki, ölkələrində siyasi məhbus sayılan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə məsuliyyətə alınıblar.
Gündəm