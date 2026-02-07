ABŞ konqresmeni Vensə Bakıya səfər öncəsi siyasi məhbuslarla bağlı çağırış edib

ABŞ Konqresinin aparıcı üzvü vitse-prezident Cey Di Vensin Bakıya səfəri zamanı rəsmilərlə görüşlərində vicdan məhbuslarının azadlığa buraxılması üçün səy göstərməyə çağırıb. Nümayəndələr Palatasının üzvü, palatanın Tom Lantos İnsan Haqları Komissiyasının həmsədri, demokrat Ceyms Makqovern fevralın 6-da vitse-prezidentə ünvanlandığı məktubu dövlət katibi Marko Rubioya da göndərib.
Konqresmen məktubunda Tramp administrasiyasının strateji diplomatiyasının siyasi məhbusların azadlığa çıxmasında uğur qazandığını qeyd edir, Belarusda Sergey Tixanovskinin, Ales Bialistskinin, Mariya Kalesnikovanın adlarını vurğulayır. C.Makqovern yazır ki, ABŞ yüzlərlə siyasi məhbusun həbsdə saxlanıldığı Azərbaycanda onların rifahına davamlı maraq göstərir.
“ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatlarında Azərbaycan hökumətinin acınacaqlı insan hüquqları göstəriciləri sənədləşdirilib. Azərbaycana səfəriniz və tutduğunuz vəzifənin imkanlarından yararlanaraq vicdan məhbuslarının azadlığa buraxılmasına çalışmağa çağırıram”, – məktubda deyilir.
Konqresmen Azərbaycanda həbsdə və ev dustaqlığında olan bir sıra fəalların və jurnalistlərin adlarını qeyd edir. Onlar iqtisadçı professor Qubad İbadoğlu, onun qardaşı Qalib Bayramov, həbsdə olan müxalifətçi Tofiq Yaqublu, AXCP lideri Əli Kərimli, partiyadan Məmməd İbrahim, ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev, AzadlıqRadiosunun jurnalisti Fərid Mehralızadə və həyat yoldaşı Nərgiz Muxtarova, MeydanTV-yə qarşı cinayət işi çərçivəsində həbs olunmuş Şəmşad Ağa, Aynur Elgünəş və Ülviyyə Quliyeva, insan haqları müdafiəçiləri Rüfət Səfərov və Anar Məmmədlidir.
“Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin vicdan məhbusu kimi saxladığı, fundamental, beynəlxalq səviyyədə tanınmış insan haqları pozulan şəxslərin tam siyahısı deyil. Onların hamısı azadlığa layiqdir”, – konqresmen vurğulayır.
ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vensin Bakıya gələn həftə gələcəyi gözlənilir. “The Associated Press” yazır ki, prezident Donald Tramp Vensə Azərbaycanla Ermənistan arasında 30 ildən çox davam etmiş münaqişəni bitirəcək sazişi möhkəmləndirməyi tapşırıb.
Bakı və Yerevan Vaşinqtonda sülh sazişini paraflayıblar. Onlar əsas nəqliyyat marşrutlarını açmağa, ABŞ ilə enerji, texnologiya və iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməyə razılaşıblar. Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu (TRIPP) isə Azərbaycanı Naxçıvan eksklavı ilə Ermənistan ərazisindən keçməklə birləşdirəcək.
Hüquq müdafiəçiləri Azərbaycan həbsxanalarında hazırda ümumilikdə 340 siyasi məhbusun olduğunu deyirlər. Rəsmilər isə ölkədə siyasi fəaliyyətə görə həbslərin olması ilə bağlı deyilənləri əsassız sayırlar. Onlar vurğulayırlar ki, həmin şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
"Human Rights Watch" insan haqları təşkilatı da bu həftə açıqladığı hesabatda bildirib ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda insan haqlarının durumu pisləşib, hökumət müstəqil mediaya, siyasi opponentlərə, vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqləri gücləndirib, tənqidçiləri susdurub, qorxu mühitini daha da möhkəmləndirib.