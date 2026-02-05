Beynəlxalq qurumlar qanunsuz saxlanan qadın jurnalistlərin cinsi zorakılıqla üzləşdiyini bildirir

Bir neçə beynəlxalq insan haqları təşkilatı “MeydanTV”nin jurnalisti Aysel Umudovanın təcridxanadan göndərdiyi məktubla bağlı ciddi narahatlıq bildirib. Jurnalist məktubunda 2024-cü il dekabrın 6-da saxlanarkən polis əməkdaşlarının cinsi qısnaması və pis rəftarı ilə üzləşdiyini yazmışdı.
Bəyanata Amnesty International, ARTICLE 19 Europe, Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyası, Dünya İşgəncə Əleyhinə Təşkilat, Azərbaycanda Repressiyaya Son Kampaniyası və digər qurumlar imza atıb.
Qeyd olunur ki, Umudovanın 2025-ci ilin dekabrında dərc olunmuş məktubu daha öncə jurnalist Ülviyyə (Əli) Quliyevanın başına gələnləri yada salır. O, 2025-ci il mayın 5-də saxlanarkən polis əməkdaşının onu zorlama ilə təhdid etdiyini deyib.
A.Umudova və Ü.Quliyevanın üzləşdiyi cinsi qısnama və zorlama təhdidinin cinsi və gender əsaslı zorakılıq olduğu vurğulanır. Hakim orqanların bu iddiaları araşdırmaması isə həm Azərbaycan Konstitusiyası, həm də Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına, ölkənin ratifikasiya etdiyi digər konvensiyalara ziddir.
Bəyanata imza atan qurumlar Azərbaycan hakimiyyətini Ü.Quliyeva və A.Umudovanı dərhal və qeyd-şərtsiz azad etməyə, onlara və digər siyasi məhbuslara qarşı bütün siyasi ittihamları ləğv etməyə, işgəncə, pis rəftar, cinsi qısnama iddialarını araşdırmağa çağırır.
Aysel Umudovanın məktubuna indiyədək rəsmi reaksiya verilməyib. Ülviyyə Quliyevanın saxlanarkən zorakılığa məruz qalmasıyla bağlı ötən il mayın 29-da təcridxanada ondan izahat alınıb.
Daxili işlər Nazirliyi indiyədək saxlanma zamanı pis rəftar iddialarını təkzib edib.
Hər iki jurnalist hazırda məhkəməsi gedən “MeydanTV işi” çərçivəsində saxlanılıb. Onlar həbsdə olan azı 20 jurnalist kimi qaçaqmalçılıq, qanunsuz sahibkarlıq və digər maddələrlə ittiham olunur. Ancaq müstəqil müşahidəçilər ittihamları saxta və siyasi motivli sayır.
Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi motivli təqiblərin olmadığını bildirir. Bir sıra beynəlxalq insan haqları qrupları, yerli hüquq müdafiəçiləri isə hakimiyyəti müstəqil mediaya, vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqləri dayandırmağa çağırıb.