'Növbəti hədəf kim olacaq?' – Əliyev və İvanişvilinin transmilli repressiyası
Təhlükəsizlik mülahizələri səbəbindən Gürcüstanı tərk etmək məcburiyyətində qalan azərbaycanlı fəalın AzadlıqRadiosuna bildirdiyinə görə, jurnalist Əfqan Sadıqovun prezident İlham Əliyevin səfərindən cəmi bir gün əvvəl deportasiya olunması narahatlıqları pik həddə çatdırıb: "Artıq növbəti hədəfin kim olacağını bilmirik. Belə başa düşürük ki, o, burada qarşısına çıxıb sual verə biləcək nəinki jurnalist, hətta siyasi fəal belə görmək istəmir. Kiminsə onun qalacağı bina qarşısında etiraz aksiyası keçirməsindən ehtiyat edir".