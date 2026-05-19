6 ildən sonra Bakı-Tbilisi qatarı açılır: 'Rusiya da açılsaydı!..'
İqtisadçı Məhəmməd Talıblı hesab edir ki, quru sərhədlərinin uzun müddət bağlı qalması Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurub. Ekspertin fikrincə, hökumətin Bakı-Tbilisi qatarının hərəkətini bərpa etmək qərarı da məhz bu iqtisadi zərurətdən irəli gəlir. Talıblı bunu digər istiqamətlərdə də açılım üçün bir işarə sayır: "Azərbaycan təkcə dəmiryol xəttini deyil, bütün quru sərhədlərini açmalıdır. Bunu təhlükəsizlik amilləri ilə əlaqələndirmək ucuz populizmdir, çünki milli təhlükəsizliyin ən vacib elementlərindən biri məhz iqtisadi təhlükəsizlikdir".