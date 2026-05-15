2026, 15 May, cümə, Bakı vaxtı 23:44
Putinə yeni hərbi səlahiyyət verildi – 'Ukraynadan sonra ilk hədəf Qafqazdır'

Rusiya Dövlət Duması Putinin səlahiyyətlərini genişləndirən qanun qəbul edib. Yeni qanuna əsasən, Rusiya prezidenti ölkə vətəndaşlarını həbs edən və ya onların hüquqlarını pozan xarici dövlətlərə qarşı silahlı qüvvələrdən istifadə edə bilər. Keçmiş diplomat Nahid Cəfərovun fikrincə, Rusiyanın hazırda müharibə və sanksiyalar şəraitində olmasını nəzərə alsaq, bu qanun yaxın gələcəkdə real təhlükə yaratmır. Lakin uzunmüddətli perspektivdə o, Rusiyanın başqa ölkələrin ərazisinə hərbi müdaxilə üçün özünə hüquqi zəmin yaratdığını vurğulayır: "Ukrayna müharibəsinin nəticəsindən asılı olmayaraq, Rusiyanın ilk hədəfi Qafqazdır...".

