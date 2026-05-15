İranla savaş başlayandan Azərbaycanda 220 şiə dindar həbs edilib
Azərbaycanda açıqlanan yeni siyahıya görə, siyasi məhbus hesab olunan 328 nəfərdən 182-si inanclı şəxslərdir. Hökumətyönlü media bu şəxsləri çox vaxt İrana və onun rəhbərliyinə rəğbət bəsləməkdə ittiham edir. 2010-cu ildən üç dəfə həbs edilmiş Ağəli Yəhyayevin bacısı Elnarə Paşayeva bildirir ki, siyahıdakı 182 inanclı şəxsin hamısının təhlükəli olması mümkün deyil. Onun sözlərinə görə, "Hansısa dövləti və ya dövlət xadimini sevmək cinayət deyil."