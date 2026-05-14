Qanun Əli Kərimlinin atasının dəfninə buraxılmasına icazə verirmi? – 'Yazılmamış qaydalar da var'
Hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədov deyir ki, qaydalara görə, AXCP sədrinin istintaqı hələ başa çatmayıb və ona ağır ittihamlar irəli sürülüb. Bu səbəbdən onun atasının dəfn mərasimində iştirakı məhdudlaşdırıla bilər. Eyni zamanda Əhmədov vurğulayır ki, Azərbaycan hüquqi azad ölkə deyil və bu sahədə verilən qərarlar çox vaxt siyasi xarakter daşıyır: "Bu, Azərbaycan reallığıdır. Qanunlardan əlavə yazılmamış qaydalar da var".