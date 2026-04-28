Azərbaycan qızıl ehtiyatlarını niyə azaltdı?
İqtisadçı Rəşad Həsənov bildirir ki, Körfəz regionundakı gərginlik neft qiymətlərini bahalaşdırsa da, eyni zamanda qlobal inflyasiya riskini də artırıb. Nəticədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) öz aktivlərinin dəyərsizləşməsi təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Ekspertin fikrincə, satışın əsas səbəblərindən biri yanvarda qızılın qiymətinin pik həddə çatması ola bilər. Neft Fondu qızılı məhz bu yüksək qiymət mərhələsində satışa çıxarmaqla maksimal mənfəət əldə etməyi hədəfləyib.
Aprel 28, 2026
Qarabağda tikintidə 'ən asan metod': qruntu çıxar, pulu sil
-
Aprel 28, 2026
JEK-lər vətəndaşlardan pul tələb edə bilərmi
-
-
-
Aprel 27, 2026
Əliyev Zelenskini Putinlə Azərbaycanda görüşdürə biləcəkmi?
-