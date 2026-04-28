Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 29 Aprel, çərşənbə, Bakı vaxtı 00:36

Azərbaycan videoları

Azərbaycan qızıl ehtiyatlarını niyə azaltdı?

Azərbaycan qızıl ehtiyatlarını niyə azaltdı?
Embed
Azərbaycan qızıl ehtiyatlarını niyə azaltdı?

No media source currently available

0:00 0:02:54 0:00

İqtisadçı Rəşad Həsənov bildirir ki, Körfəz regionundakı gərginlik neft qiymətlərini bahalaşdırsa da, eyni zamanda qlobal inflyasiya riskini də artırıb. Nəticədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) öz aktivlərinin dəyərsizləşməsi təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Ekspertin fikrincə, satışın əsas səbəblərindən biri yanvarda qızılın qiymətinin pik həddə çatması ola bilər. Neft Fondu qızılı məhz bu yüksək qiymət mərhələsində satışa çıxarmaqla maksimal mənfəət əldə etməyi hədəfləyib.

Arxiv

Bütün hissələrə bax
TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG