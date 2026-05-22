ABŞ Polşaya 5 min hərbçi yollayır

ABŞ Polşaya 5 min hərbçi göndərəcək. Bu haqda ABŞ prezidenti Donald Tramp məlumat verib. O, "Truth Social" şəbəkəsində yazıb ki, bu qərar Trampın dəstəklədiyi və Polşada prezident seçkilərində qalib gələn Karol Navrotski ilə yaxşı münasibətlər sayəsində qəbul olunub.
Polşada prezident seçkiləri təxminən bir il əvvəl keçirilib. Navrotskini hazırda müxalifətdə olan sağ-mühafizəkar "Hüquq və Ədalət" Partiyası dəstəkləyib. Prezidentlə Donald Tuskun hökuməti arasında münasibətlər gərgindir.
Trampın paylaşımından tam aydın olmur ki, söhbət Polşada artıq yerləşdirilmiş təxminən 10 min amerikalı hərbçiyə əlavə olaraq daha 5 min nəfərin göndərilməsindən gedir, yoxsa rotasiya məqsədli göndərilmədən.
Bundan əvvəl media ABŞ-nin Polşadakı təxminən 4 min hərbçinin rotasiyasını gözlənilmədən təxirə saldığını yazmışdı. Bu, Polşa mediasında mənfi reaksiya yaradıb və ABŞ-nin Almaniyadan 5 min hərbçini çıxarmaq qərarından sonra Avropadakı Amerika kontingentinin daha da azaldılacağı ilə bağlı narahatlığı artırıb.
ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens bildirib ki, söhbət Polşadakı kontingentin azaldılmasından yox, rotasiya üçün qoşun göndərilməsinin yubanmasından gedir. O əlavə edib ki, ABŞ Avropa ölkələrinin müdafiə məsələlərində daha müstəqil olmasına çalışır.
Mayın 22-də İsveçin Helsinqborq şəhərində NATO müdafiə nazirlərinin toplantısı keçirilir. NATO-nun baş katibi Mark Rutte Trampın Polşaya 5 min hərbçi göndərmək qərarını alqışlayıb. Bununla yanaşı, o bildirib ki, Avropa ölkələrinin müdafiə məsələlərində ABŞ-dən daha az asılı olması tendensiyası davam edəcək.
Polşanın müdafiə naziri, Estoniya və Latviya təmsilçiləri də Trampın qərarını müsbət qarşılayıblar. Polşa prezidenti Navrotski də qərarı alqışlayıb. Amma Polşanın baş naziri hələlik məsələni şərh etməyib.
Helsinqborqdakı görüşdə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio da iştirak edir. Görüşdən əvvəl o bildirib ki, İranla münaqişə vaxtı NATO-nun bəzi üzvlərinin ABŞ-yə yardım məsələsində tutduğu mövqedən ciddi məyus olub. Xüsusilə, İspaniyanın ABŞ-yə öz hərbi bazalarından istifadəyə icazə verməməsini tənqid edib. Rubio NATO-nun digər üzv ölkələrini tərifləyib.