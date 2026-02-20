Vaşinqton Baş Prokurorluğu azərbaycanlı mühacirlərlə bağlı insidenti araşdırdığını bildirir

Vaşinqton DC Baş Prokurorluğu "Waldorf Astoria" otelinin qarşısında azərbaycanlı mühacirlərlə bağlı insidenti araşdırır. Bu haqda AzadlıqRadiosunun Vaşinqton müxbiri xəbər verir.
Fevralın 19-da sosial mediada ABŞ-də yaşayan və Azərbaycan hökumətinin tənqidçilərindən olan mühacirlərin etiraz aksiyasından görüntülər yayılıb. Onlar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqtonda qaldığı deyilən otelin önündə "siyasi məhbuslara azadlıq", "Tofiq Yaqubluya" azadlıq şüarları səsləndiriblər.
İ.Əliyev fevralın 19-da Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak üçün ABŞ-də səfərdə olub.
Yayılan videoda aksiya iştirakçıları prezidentin mühafizə xidmətinin əməkdaşlarının etirazçılara zor tətbiq etdiyini bildirir.
Hökumətə yaxın media mühacirlərin təxribat yaratdığını, zorla hotelə girmək istədiyini yazıb, etirazçılar isə bu iddiaları qəbul etmirlər.
Azərbaycan prezidentinin sərt tənqidçilərindən olan, hazırda dələduzluq ittihamı ilə 9 il həbs cəzası çəkən T.Yaqublunun ABŞ-də yaşayan oğlu Rəhim Yaqublu deyir ki, yeddi-səkkiz mühacir dinc aksiya üçün toplaşıb: "Bizim məqsədimiz İlham Əliyevin qaldığı otelin qarşısında – "Waldorf Astoria" otelinin qarşısında sadəcə dinc etiraz aksiyası, "siyasi məhbuslara azadlıq" aksiyası, şərlənən jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri, AXCP sədri Əli Kərimli, Tofiq Yaqublu başda olmaqla, bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb etmək idi. Burada təxribat və s. ola bilməz. İlham Əliyevə onsuz da ölkədə etiraz etmək mümkün deyil, Azərbaycanda 2019-cu ildən sərbəst toplaşmaq azadlığı qadağan olunub. Biz də məcbur xaricdə öz fikirlərimizi, şüarlarımızı səsləndirmək istədik. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, Əliyevin cangüdənləri buna sərt reaksiya verdilər. Bizimlə əlbəyaxa oldular, vurdular. Mənim paltarımı cırdılar, yumruq-təpik vurdular".
Hadisəyə hökumət rəsmilərindən reaksiya verilməyib.
Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə heç kimin tənqidi fəaliyyətinə görə həbs edilmədiyini, sərbəst toplaşmaq və digər hüquqların pozulmadığını deyir.
Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanda 340 siyasi məhbusun olduğunu bildirir. Tənqidçilər ölkədə bir çox hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırıldığını söyləyir.