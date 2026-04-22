Astana hava limanında dörd ay qalan çeçen dezertir Ermənistana uçub

Ukraynada müharibəyə qayıtmamaq üçün Rusiyadan qaçan və dekabrın sonundan bəri Astana hava limanının tranzit zonasında qalan etnik çeçen Zelimxan Murtazov aprelin 20-də Yerevana uça bilib. Bu haqda onun qardaşı Turpal Murtazova istinadən "Vot Tak" nəşri xəbər yayıb.
"Dörd ay tranzit zonada qaldıqdan sonra Zelimxanın özünü necə hiss etdiyi aydındır. Deyir ki, adi həyata alışmağa çalışır, günəş altında oturur, zarafatla deyir ki, D vitamini qəbul edir", – qardaşı söyləyib.
Bununla belə, o, Ermənistanın Çeçenistan mənşəli Rusiya vətəndaşları üçün tam təhlükəsiz olmadığını da vurğulayır, məişət zorakılığından qaçıb Yerevana sığınan Ayşat Baymuradovanın orada öldürülməsini yada salır.
Türkiyədən deportasiya edilib
Murtazov Rusiyanın 2022-ci ildə Ukraynaya qarşı başlatdığı hərbi müdaxiləyə qarşı çıxsa da, müharibəyə aparılıb, orada səngər qazıb. "Kavkaz.Realii" ilə söhbətində o, heç kimi öldürmədiyini və atəş açmadığını deyib.
2025-ci il oktyabrın 20-də məzuniyyətə buraxılan Murtazov beş gün sonra Qazaxıstana qaçıb, orada bir neçə ay kirayədə yaşayıb. Dekabrın sonunda Türkiyəyə yollanıb, ancaq orada saxlanılaraq dindirilib. İki gün sonra xarici pasportu alınıb və deportasiya edilib. Dekabrın 26-da Astanaya qayıdan Murtazov o vaxtdan Qazaxıstan paytaxtının hava limanında məskunlaşmışdı.
Zelimxan Qazaxıstanda sığınacaq almaq istəsə də, ölkənin sərhəd xidməti milli təhlükəsizlik maraqlarını əsas gətirərək onun girişinə icazə verməyib. Hüquq müdafiəçiləri onun sığınacaq müraciətinin lazımi qaydada araşdırılmadığını bildirirlər.
Murtazovun sözlərinə görə, ona Ermənistan, Belarus və ya Qırğızıstana uçmaq təklif olunub, lakin o, Rusiyaya təhvil verilmə riski səbəbindən bu marşrutları təhlükəli sayıb.
Çeçen fəalın məhkəməsi gedir
Zelimxan Qazaxıstan hakimiyyətinin sığınacaq vermədiyi yeganə çeçen deyil. 2025-ci ilin mayında Almatıda Rusiyanın sorğusu əsasında çeçen fəal Mansur Movlayev saxlanılıb. Vəkilləri onun Çeçenistan rəhbərliyini tənqid etdiyi üçün təqib olunduğunu bildirirlər.
Yanvarın sonunda Qazaxıstan Baş Prokurorluğu Movlayevin ekstradisiyası barədə sorğunu təmin edib. Ancaq fevralın 23-də BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsi Movlayevin şikayətini qeydiyyata alaraq işə baxılanadək onun Rusiyaya verilməməsini tövsiyə edib.
Hazırda Movlayev Almatıdakı istintaq təcridxanasında saxlanılır, işi üzrə məhkəmə davam edir.