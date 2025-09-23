Zelenski Trampdan nə istəyəcək

Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin BMT Baş Assambleyası çərçivəsində ABŞ prezidenti Donald Trampla görüşü gözlənilir. Ukrayna lideri azı iki əsas məsələdə dəstək gözləyir: Rusiyaya daha sərt sanksiyalar və Kiyev ilə Moskva arasında sülh razılaşması olarsa, təhlükəsizlik zəmanətləri.
Amma sentyabrın 23-də Trampın Nyu-Yorkdakı qrafiki sıxdır: BMT Baş Assambleyasında çıxış edəcək; Argentina prezidenti Xavyer Miley ilə görüşəcək; Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İndoneziya, Türkiyə, Pakistan, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və İordaniya liderləri ilə çoxtərəfli danışıqlar aparacaq.
Zelenski Assambleyada sentyabrın 25-də çıxış edəcək. O, sentyabrın 23-də Trampla görüşdən əlavə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukraynadakı müharibə ilə bağlı iclasına da qatılacaq.
Ən vacib məqam isə budur ki, Zelenski iki mümkün ssenaridən qaçmaq istəyəcək: Tramp onun Rusiyaya ciddi güzəştlərə getməsi üçün təzyiq göstərə bilər, yaxud sülh sazişi yönündə irəliləyişin olmamasına görə Ukraynanı günahlandıra bilər. Baxmayaraq ki, üç il yarımdır Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı işğalı davam etdirir.
İkinci hal bu ilin fevralında yaşanıb: Tramp Zelenskini "diktator" adlandırıb, müharibəyə görə onu günahlandırıb, Ağ evdəki başıbəlalı görüşdə onu sərt tənqid edib.
Avqust görüşündən bəri baş verənlər
Avqustda isə Avropa liderlərinin də qatıldığı Tramp-Zelenski görüşü daha yaxşı keçib. Bu görüş Trampın Alyaskada Putinlə görüşməsindən, atəşkəs çağırışını geri götürməsindən sonra baş tutdu. Əvəzində Tramp tərəflərin sülh razılaşmasına doğru irəliləməli olduğunu bildirdi. Baxmayaraq ki, Ukrayna atəşkəsi dəstəkləyir, Rusiya isə rədd edir.
Avqust görüşləri sülhə doğru hərəkətin başlayacağına ümid yaradıb. Tramp Zelenski və Putin arasında mümkün birbaşa danışıqlardan, özünün də qatılacağı üçtərəfli görüşdən danışıb. O, 1945-dən bəri Avropadakı ən böyük müharibəni bitirmək vədinə doğru addım atmaq istədiyini deyib.
Di gəl, Kreml Putin və Zelenskinin Moskvadan başqa yerdə mümkün görüş ehtimalını rədd edib. Bunu isə Ukrayna qəbuledilməz sayır.
Son həftələr sülhə doğru nəzərəçarpacaq irəliləyiş baş verməyib. Əksinə, Rusiya təcavüzkar addımlar artıb: cəbhə xəttində irəliləməyə cəhd göstərib, Ukraynada mülki əhalini bombardman edib, dronlar, hərbi təyyarələr NATO ölkələrinin hava məkanını pozub.
"Putin müharibədən danışıqlar yolu ilə çıxmağa maraq göstərmir, yalnız özünün qeyri-real şərtlərini irəli sürür", – London Kral Kollecinin müharibə araşdırmaları üzrə analitiki və fəxri professoru Lourens Fridman sentyabrın 23-də bloq yazısında qeyd edib.
Sanksiyalar
Müharibəni bitirəcək hər hansı razılaşma halında Ukraynaya ABŞ-nin dəstəklədiyi güclü təhlükəsizlik qarantiyaları lazımdır. Amma sülh yönündə proqresin olmaması o deməkdir ki, Kiyev üçün indi daha təcili və vacib məsələ ABŞ-nin Rusiyaya sərt sanksiyaların tətbiqidir.
Tramp Rusiyanın inadkar mövqeyindən məyusluğunun getdikcə atdığını bildirib, dəfələrlə deyib ki, Moskvaya yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər. Rusiyadan enerji alan, onu Ukraynadakı müharibədə yararlana biləcəyi texnologiya ilə təmin edən ölkə və şirkətlərə ikinci dərəcəli sanksiyalara da çağırış səslənir. ABŞ Konqresində hər iki partiyanın təmsil olunduğu qruplar sanksiya layihəsini irəli sürüblər.
Sentyabrın 7-də Trampdan soruşublar ki, yeni sanksiyaların ikinci mərhələsinə keçməyə hazırdırmı. "Bəli, hazıram", – cavabını verib. Sentyabrın 18-də isə Putin haqqında deyib ki, "O, məni doğrudan da məyus etdi".
Amma bugünədək Rusiyadan neft aldığına görə Hindistandan idxala rüsum 25 faiz artırılıb, başqa cəza gözə dəyməyib. Tramp arada deyib ki, yeni sanksiyaların Putini masaya gətirmək səylərini çətinləşdirəcəyindən narahatdır.
Dövlət katibi Marko Rubio da bildirib ki, Rusiyaya yeni sanksiyalar sülhə zərbə vurar: "Tramp bu prosesdən çəkilsə, ya da Rusiyaya sanksiya tətbiq edib "işimi bitirdim" desə, onda dünyada münaqişənin sonunu vasitəçiliklə gətirəcək adam qalmaz. İndi ola bilər ki, biz bu nöqtəyə çatırıq. Ümid edirik ki, belə deyil, çünki bu, gerçəkdən ağır müharibədir və o, bunun bitməsini istəyir".