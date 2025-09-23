Polşanın xarici işlər naziri Rusiyaya xəbərdarlıq edib

Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasında Rusiyanın ünvanına sərt çıxış edib. İclas sentyabrın 22-də Estoniyanın təşəbbüsü ilə çağırılıb. Ötən həftə Rusiyanın üç qırıcı təyyarəsi Estoniyanın hava məkanını pozub. Bundan öncə isə 20-yə yaxın Rusiya dronu Polşanın hava məkanına daxil olub, Polşa ordusu hava hücumundan müdafiə sistemlərini işə salmalı olub.
''Rusiya hökumətinə bircə müraciətim var: daha bir raket və ya təyyarə bilərəkdən, yaxud səhvən hava məkanımıza icazəsiz daxil olsa və vurulsa, xahiş edirəm, buraya gəlib gileylənməyin''', – Sikorski deyib.
''Bizi qorxutmaq mümkün deyil''
Nazir vurğulayıb ki, Qərb ölkələri indiyədək Rusiyanın Ukraynada apardığı təcavüzkar müharibəyə birbaşa cəlb olunmaqdan çəkinib, Moskvanın Aİ sərhədləri yaxınlığındakı təxribatlarına cavab verməməyə çalışıblar: ''Amma bizi qorxutmaq mümkün deyil''.
Sikorski Rusiyanın dronlar və qırıcılarla bağlı insidentlərə görə üzr istəmədiyini bildirib: ''Əgər bu təsadüfi bir hal idisə, niyə dərhal etiraf edib üzr istəmədiniz? Əvvəllər biz belə hallarda Rusiyaya vaxt verirdik. Amma bu dəfə nə üzr eşitdik, nə də izahat: yalnız yalanlar və Ukraynaya hücumların artdığını gördük''.
O əlavə ki, hava məkanının pozulması Moskvanın Qərbə qarşı illərdir apardığı hibrid müharibənin sonuncu mərhələsidir: ''Rusiya illərdir siyasətçilərin, jurnalistlərin, hüquq müdafiəçilərinin və keçmiş agentlərin qətli, xəstəxanalara və maliyyə qurumlarına kiberhücumlar, Polşa, Böyük Britaniya və Litvada yanğınlar, Almaniya daxil Avropanın müxtəlif yerlərində alışdırıcı cihazlarla dolu poçt bağlamaları, Ukrayna səfirliklərinə hücumlar, casusluq və dezinformasiya kampaniyaları aparır''.
Sikorski Rusiyanın öz qonşuları ilə sülh içində yaşamağa qadir olmadığını vurğulayıb.
Rusiyanın mövqeyi
Rusiyanın BMT-dəki təmsilçisinin birinci müavini Dmitri Polyanski isə sentyabrın 22-də deyib ki, Rusiyanın üç MiQ-31 qırıcısı Kareliyadan Kalininqraddakı hava limanına beynəlxalq hava məkanından istifadə qaydalarına tam riayət edərək planlı uçuş gerçəkləşdirib. O iddia edib ki, Rusiyanın Estoniyanın hava məkanını pozduğuna dair Tallinin heç bir sübutu yoxdur. Polyanski hətta bu insidentin Estoniyanın ''gözünə göründüyünü'' söyləyib.
''Ola bilsin ki, sübut yoxdur, sadəcə Tallindən gələn rusofob isteriya var, bu gün Estoniya bizə bunu rəngarəng şəkildə göstərəcək'', – o əlavə edib.
Tuskdan və müttəfiqlərdən oxşar mesaj
Polşanın baş naziri Donald Tusk da bazar ertəsi Sikorski ilə birgə Rusiyaya oxşar mesaj göndərib: ''Aydın bildirmək istəyirəm. Hava məkanımızı pozan və Polşa üzərində uçan obyektlər heç bir müzakirə aparılmadan vurulacaq''.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında digər ölkələrin təmsilçiləri də Rusiyanın hərəkətlərini qınayıb, ötənhəftəki insidentlərlə bağlı ona xəbərdarlıq edib.
''Tamamilə qətiyyətliyik. NATO hava məkanına icazəsiz uçan təyyarələrə müqavimət göstərməli olsaq, bunu edəcəyik'', – ''The Guardian'' Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuperə istinadla yazır.
''ABŞ və müttəfiqlərimiz NATO ərazisinin hər qarışını qoruyacaq'', – bunu isə ABŞ-nin BMT-də yeni səfiri Mayk Uolts deyib.
Amma BMT Təhlükəsizlik Şurasının Rusiyaya qarşı hər hansı tədbir görməsi mümkün deyil. Çünki Rusiya bu orqanın daimi üzvüdür və istənilən qərara veto qoymaq hüququ var.