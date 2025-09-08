Dünya xəbərləri
Yaponiyanın baş naziri istefa verib
Yaponiyanın baş naziri Siqeru İsiba istefaya getdiyini açıqlayıb. Buna hakim Liberal Demokrat Partiyasının (LDP) parlamentin yuxarı palatası – Müşavirlər Palatasına seçkilərdə uduzması səbəb olub. Partiya son 70 ildə ilk dəfə palatada çoxluğu itirib.
68 yaşlı İsiba iyulda seçkilərdən dərhal sonra vəzifəsində qalacağını bildirmişdi. Amma bazar günü Tokioda mətbuat konfransında o deyib ki, qərarı ABŞ-la ticarət sazişi üzrə danışıqları başa çatdırmaq istəyi ilə bağlı olub. Saziş əldə edilib və o, "estafeti yeni nəslə vermək" qərarına gəlib.
Yaponiya mediası yazır ki, İsiba partiyada parçalanmanı önləməkdən ötrü bu addımı atmalı olub. Partiyanın bir hissəsi populyarlığını itirmiş baş nazirin istefasını tələb edirdi.
İsiba hökumətə bir ildən də az müddətə rəhbərlik edib. İndi LDP baş nazir postuna namizəd verməlidir. İsibanın istefasından sonra partiyadaxili səsvermə keçiriləcək və yeni lider bilinəcək. Ovaxtadək İsiba baş nazir səlahiyyətlərini icra edəcək.
"Reuters" yazır ki, hakim partiyanın yeni lideri postuna mümkün namizədlər sırasında ötən il partiya seçkilərində İsibaya uduzan Sanae Takaiti və keçmiş baş nazir Cuniçiro Koyzuminin oğlu, hazırda nazir olan Sindziro Koyzumi var.
LDP Yaponiyanın ən böyük partiyasıdır, 1955-ci ildə qurulandan kiçik fasilələrlə hakimiyyətdədir. Ötən il liberal-demokratlar aşağı palatada çoxluğu itirsələr də, koalisiya tərəfdaşlarının dəstəyi ilə hakimiyyətdə qala biliblər. Bu ilin iyulunda LDP Müşavirlər Palatasında da çoxluğu itirib, buna seçkilərdə ifrat sağçı "Sanseyto" partiyasının gözlənilməz uğuru səbəb olub.
Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyaların 'ikinci mərhələsi'nə hazır olduğunu deyib
ABŞ prezidenti Donald Tramp bazar günü jurnalistlərin Ukraynadakı təcavüzkar müharibəyə görə Rusiyaya sanksiyaların "ikinci" mərhələsinə keçməyə hazır olub-olmaması barədə sualına müsbət cavab verib.
Tramp əlavə şərh verməyib, ona dəqiqləşdirici suallar da verilməyib. ABŞ prezidenti daha öncə Rusiyaya əlavə sanksiyaları, Moskva sülh sazişinə razlaşmazsa, onun ticarət tərəfdaşlarına tariflərin tətbiqini istisna etmirdi. Avqustun 15-də Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Alyaskada görüşündən sonra Tramp təxminən iki həftə ərzində Rusiyanın mövqeyinə baxacağını, buna uyğun qərar verəcəyini bildirmişdi.
Sentyabrın 7-nə keçən gecə Rusiya Ukraynaya yüzlərlə dronla zərbə endirib. Dörd nəfər həlak olub. Kiyevin mərkəzində hökumət binası, bir sıra obyektlər zərər görüb. Bəzi Qərb liderləri bunu Rusiyanın sülh istəməməsinin növbəti göstəricisi adlandırıblar. ABŞ prezidentinin Ukrayna üzrə xüsusi nümayəndəsi Kit Kelloq da Rusiyanın zərbəsini bu cür dəyərləndirib.
ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent sentyabrın 7-də "NBC News"a müsahibəsində deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyaya təzyiqləri daha da artırmağa hazırdır, amma bunun ABŞ-nin Avropa İttifaqındakı tərəfdaşlarının oxşar addımları ilə eyni vaxtda baş verəcəyini gözləyirlər.
ABŞ administrasiyası Rusiyaya sanksiyaların sərtləşdirilməsinin gecikməsini əvvəl belə izah etmişdi ki, bu halda Moskva danışıqlardan çəkilə və müharibə qeyri-müəyyən müddətə uzana bilər.
Yeni administrasiyanın hakimiyyətə gəlməsindən bəri ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar, demək olar ki, tətbiq etməyib. Avropa İttifaqı, Böyük Britaniya və bir sıra digər ölkələr bu addımları atıblar. Amma Vaşinqton mövcud sanksiya rejimini yumşaltmayıb.
İstanbulda mitinqlər yasaqlanıb. CHP etirazlara çağırır
Türkiyənin əsas müxalifət partiyası olan CHP sentyabrın 7-də İstanbul sakinlərini etiraza çağırıb. Polis isə partiyanın bu şəhərdəki ofisi ətrafında barrikadalar qurub. Partiya lideri bunu "mühasirə" adlandırıb.
Cümhuriyyət Xalq Partiyası (CHP) aylardır hüquqi təzyiqlərlə üzləşib, yüzlərlə üzvü, o cümlədən İstanbulun meri, prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın əsas siyasi rəqibi Əkrəm İmamoğlu həbs olunub. Martda onun həbsi Türkiyədə böyük etirazlara səbəb olub.
CHP bütün ittihamları rədd edərək bildirib ki, hüquqi addımlar siyasi məqsədlər güdür, Ərdoğana qarşı seçki təhdidlərini aradan qaldırmaq və müxalifəti zəiflətmək cəhdidir.
CHP-nin İstanbulda keçirilən tədbirində partiyanın sədri Özgür Özəl türkləri məhkəmə qərarına, partiyaya qarşı repressiyalara, polisin partiyanın ofisi ətrafında barrikadalar qurmasına qarşı etirazlara çağırıb.
Partiyanın gənclər qanadı da İstanbul sakinlərini etirazlara çağırıb. Partiya sentyabrın 8-də də mitinq keçirəcəyini bəyan edib.
İstanbul valiliyi isə sentyabrın 10-dək mitinqləri yasaqlayıb.
Sentyabrın 2-də məhkəmə 2023-cü ilin qurultayındakı iddia olunan qanunsuzluqları əsas gətirərək partiyanın İstanbul üzrə sədrinin vəzifəsindən azad edilməsinə qərar verib. Gürsel Tekin, Zeki Şen, Həsən Babacan, Müjdat Gürbüz və Erkan Narsapdan ibarət idarə heyəti İstanbul təşkilatına müvəqqəti qəyyum təyin edilib.
G.Tekin sentyabrın 8-də günorta 12-də ofisə gələrək iş başına keçəcəyini deyib.
Gürcüstan prezidenti iki müxalifət liderini əfv edib
Gürcüstan prezidenti Mixeil Kavelaşvili "Güclü Gürcüstan – Lelo" partiyasının liderləri Mamuka Xazaradze və Badri Caparidzeni əfv edib.
Onlar Gürcüstan parlamentinin istintaq komitəsinin iclasına gəlmədiklərinə görə 8 ay həbs cəzası çəkiblər.
Kavelaşvili onların gələcəkdə "qanuna hörmətlə" siyasi fəaliyyəti davam etdirəcəklərinə ümidini bildirib.
"Güclü Gürcüstan – Lelo" partiyası 4 oktyabr bələdiyyə seçkilərində iştirak üçün qeydiyyatdan keçən qüvvələr sırasındadır.
Prezident Kavelaşvili seçki subyektlərini seçkilərin sağlam və dinc ab-havada keçməsinə kömək etməyə çağırıb.
Xazaradze həbsdən çıxandan sonra jurnalistlərə deyib ki, prezidentin qərarı "tamamilə gözlənilməz" olub. O, digər siyasi məhbusları da azad etməyə çağırıb.
Müxalifətin bir hissəsi 4 oktyabr bələdiyyə seçkilərini boykot edir. Onlar Xazaradze və Caparidzeni də boykota qoşulmağa çağırıblar. Ancaq iki lider həbsdən çıxınca qərarın dəyişmədiyini deyiblər.
Kavelaşvilinin vədi
Müxalifətin və cəmiyyətin bir hissəsinin legitimliyini tanımadığı prezident Kavelaşvili iyulda boykot elan edən qüvvələri səsvermədə iştiraka çağırmış, bunun qarşılığında onların liderlərini əfv etməyə söz vermişdi. Xazaradze və Caparidze isə seçkidə iştirak planlarına baxmayaraq, təklifdən imtina etmişdilər.
Böyük müxalifət partiyaları seçkini boykot edirlər.
Parlamentin xüsusi komissiyasını hakim "Gürcü Arzusu" partiyası Mixeil Saakaşvilinin (2004-2012) prezidentliyi dövründə "Vahid Milli Hərəkat" hökumətinin fəaliyyətini araşdırmaq üçün yaradıb. Bu komissiyanın işində iştirak etməməyə görə bir sıra müxalifətçilər hazırda həbsdədirlər.
Keçmiş prezident M.Saakaşviliyə isə 2034-cü ilin aprelin 1-dək həbs cəzası kəsilib.
Müxalifət Gürcüstanda ötən il oktyabrın sonunda keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını iddia edir. Ölkədə seçkilərdən sonra etirazlar başlayıb. Hakim "Gürcü Arzusu" 2028-ci ilin sonunadək Avropa İttifaqına üzvlük danışıqlarını gündəlikdən çıxarmaq qərarı verib. Bu qərara etiraz aksiyalarını güc strukturları zorakılıqla yatırdıb.
ABŞ Rusiya ilə həmsərhəd müttəfiqlərinə hərbi yardım proqramını kəsir
ABŞ Şərqi Avropa ölkələri üçün hərbi təlim proqramını maliyyələşdirməyi dayandırır. Söhbət Rusiya ilə münaqişə halında ön cəbhədə olacaq ölkələrdən gedir. Bu haqda "The Financial Times" mənbələrə istinadla yazır.
"Section 333" adlı proqram çərçivəsində Pentaqon bütün dünyada müttəfiqlərinə təlim keçir, onları təchiz edir. Avropada bu ölkələr Estoniya, Latviya və Litvadır.
Rusiyanın Norveç, Finlandiya ilə və Kalininqrad vilayəti vasitəsilə Polşa ilə ümumi sərhədi var.
2018-2022-ci illər ərzində ABŞ regiondakı tərəfdaşlarına 1.5 milyard dollardan çox vəsait ayırıb. Bu, "Section 333" xətti ilə bütün dünya üzrə xərclərin təxminən üçdə birinə bərabər olub.
"The Financial Times" yazır ki, ABŞ Müdafiə Nazirliyi maliyyələşdirmənin dayandırılması haqda Avropa diplomatlarını ötən həftə bilgiləndirib. Nəşrin mənbələri bildiriblər ki, avropalılar bu qərardan "sarsılıb". Avropa İttifaqı bu qərarın təhlükəsizliyin əsas elementlərinə necə təsir edəcəyini qiymətləndirir.
ABŞ prezidenti Donald Tramp dəfələrlə vurğulayıb ki, Avropa ölkələri öz müdafiələrinə daha çox sərmayə qoymalı və Vaşinqtona güvənməməlidir.
İsrail Qəzza şəhərinin 40 faizinə nəzarət etdiyini bildirir
İsrailin Müdafiə Ordusu (SAXAL) Qəzza şəhərinin 40 faizinə nəzarət edir, yaxın günlərdə əməliyyat genişlənəcək. Bunu SAXAL-ın rəsmi təmsilçisi Efi Defrin bildirib.
Şəhərin yüz minlərlə sakininin təxliyəsi üçün infrastruktur hazırlanır. Son iki həftədə 70-80 min nəfərin təhlükəsiz zonalara köçürüldüyü bildirilir.
İsraildə onu da bəyan edirlər ki, ABŞ və Avropa İttifaqının terror təşkilatı kimi tanıdığı HAMAS Fələstin qruplaşması təxliyəyə mane olur, mülki şəxslərdən canlı qalxan kimi yararlanır, təbliğat kampaniyası aparır.
HƏMAS isə hərtərəfli razılaşma təklif edib: bütün israilli girovlar fələstinli məhbuslarla dəyişdirilsin, müharibə dayandırılsın, İsrail qoşunları çıxarılsın, humanitar yardım üçün keçidlər açılsın, sektor üzərində müstəqil idarəçilik qurulsun. Təklifdə HƏMAS-ın tərksilahı yer almayıb.
İsrail hakimiyyəti təklifi rədd edib. Baş nazir Benyamin Netanyahunun ofisi vurğulayıb ki, müharibə yalnız bütün girovların azad edilməsi, HAMAS-ın tam tərksilahı, sektorun demilitarizasiyası və təhlükəsizliyə İsrail nəzarətinin təmin olunması ilə başa çata bilər.
ABŞ prezidenti Donald Tramp HAMAS-ı bütün sağ girovları dərhal qaytarmağa çağırıb və müharibənin tezliklə bitəcəyini vəd edib.
2023-cü il oktyabrın 7-də HƏMAS İsrailin cənubuna hücum edib, təxminən 1200 nəfər həlak olub, 251 nəfər girov götürülüb. Bu hücuma cavab olaraq İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatlara başlayıb. O vaxtdan bəri Qəzzada 60 mindən çox insanın öldürüldüyü bildirilir. HƏMAS-ın nəzarətində olan ərazinin səhiyyə nazirliyinin məlumatına görə, indiyədək 200-ə yaxın şəxs aclıqdan həyatını itirib və onların arasında uşaqlar çoxluq təşkil edir.
Son bilgilərə görə, Qəzzada 48 israilli girov qalıb, onlardan təxminən 20-si sağdır.
İtalyan modelyer Corco Armani 92 yaşında vəfat edib
İtalyan modelyer və işadamı Corco Armani 92 yaşında vəfat edib. Bu barədə sentyabrın 4-də onun təsis etdiyi şirkət məlumat yayıb.
Armani iyunda səhhətindəki problemlərə görə Milandakı Kişi Moda Həftəsində öz brendinin nümayişində iştirakdan imtina etməli olmuşdu. O, karyerasında ilk dəfə idi belə bir tədbirə qatılmırdı.
“Reuters” yazır ki, Armani müasir italyan dəbi və zərifliyinin təcəssümü idi. O, illik dövriyyəsi 2,3 milyard avro olan şirkətə rəhbərlik edirdi.
Dizayner “Re Giorgio” (Kral Corco) ləqəbi ilə tanınırdı. O, kolleksiyasındakı hər bir detalı, biznesinin bütün aspektlərini nəzarətdə saxlayırdı – reklamdan tutmuş, modellərin podiuma çıxmazdan əvvəl saç düzümünə qədər, “Reuters” belə yazır.
“Armani Group” bildirir ki, şənbə və bazar günləri Milanda vida mərasimi təşkil olunacaq. Dəfn mərasiminin tarixi hələ dəqiqləşməyib və ictimaiyyət üçün qapalı olacaq.
ABŞ məhkəməsi Harvardın dövlət maliyyəsinin kəsilməsini qanunsuz sayıb
Boston Dairə Federal Məhkəməsi Harvard Universitetinə dövlət maliyyəsinin 2.6 milyard dollardan çox kəsilməsini qanunsuz sayıb. Bu barədə "The Associated Press" məlumat yayıb.
Dairə hakimi Ellison Berrouzun qərarında deyilir ki, maliyyələşmənin azaldılması qanunsuz addımdır, təhsil ocağının Donald Tramp administrasiyasının universitetin idarəetmə sistemi və siyasətində dəyişiklik tələbini yerinə yetirmədiyinə görə atılıb.
Tramp administrasiyası daha əvvəl Harvard rəhbərliyindən tələb etmişdi ki, işə qəbul, tələbə qəbulu, universitetin idarə olunması sistemində ciddi islahatlar aparsın, maliyyələşmənin bərpa olunması qarşılığında "müsbət ayrıseçkilik" (positive discrimination) adlı tənzimləyici tədbirdən imtina etsin.
Universitetin prezidenti Alan Qarber bu tələbləri yerinə yetirməkdən imtina edib. 2025-ci ilin aprelində Harvard məhkəmədə iddia qaldırıb, federal maliyyələşmənin dondurulması haqda qərarın qüvvəyə minməsinin dayandırılmasını istəyib. Universitet bu qərarı "qanunsuz və hökumətin səlahiyyətlərini aşan" addım adlandırıb. Təhsil ocağı Tramp administrasiyasını ABŞ Konstitusiyasının birinci düzəlişini və federal qanunları pozmaqda ittiham edib. Harvard onu da bildirib ki, dövlət maliyyələşməsinin itirilməsi tibb sahəsindəki tədqiqatlara, yeni dərmanların hazırlanmasına mənfi təsir göstərəcək.
Tramp administrasiyası Prinston və Kolumbiya universitetlərinə də oxşar tələblər irəli sürərək onların maliyyələşməsini dayandırıb.
Əfqanıstanda zəlzələdə ölənlərin sayı 2200-ü keçib
Əfqanıstanda avqustun 31-ində baş vermiş 6 bal gücündə zəlzələdə ölənlərin sayı 2 min 200-ü keçib. Bu haqda "Taliban" hökuməti məlumat verib.
Ən son məlumatlara görə, ölənlərin sayı 2 min 217-dir, təxminən 4 min nəfər xəsarət alıb. Ən böyük itki Pakistanla sərhəddə yerləşən dağlıq Kunar vilayətində qeydə alınıb. Xilasetmə işlərinin davam etdiyi bildirilir. Əfqanıstan hakimiyyətləri beynəlxalq ictimaiyyətdən yardım istəyib.
"Xeyli sayda adam həyatını, evini itirib, bizə yardım lazımdır", – Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Şarafat Zaman "Reuters"ə deyib.
Rusiyadan başqa heç bir ölkə "Taliban" hökumətini rəsmən tanımır. Yardım qrupları isə de-fakto hakimiyyətin qadağalarına baxmayaraq, əlaqələr qurmağa çalışıblar.
"Amnesty International" təcili humanitar yardım çağırışı edib. Londonda yerləşən bu təşkilat "Taliban"ı xilasetmə əməliyyatlarını çətinləşdirdiyinə görə tənqid edib. Qurum həmçinin Pakistanı 2 milyonadək əfqan qaçqını məcburi repatriasiya etdiyinə görə pisləyib, bu addımın durumu daha da ağırlaşdırdığını bildirib.
6 ballıq zəlzələ Pakistanla sərhədə yaxın Cəlalabad şəhəri ətrafında baş verib.
Tramp: Putin və Zelenski 'hələ görüşə hazır deyillər'
ABŞ prezidenti Donald Tramp CBS telekanalına müsahibəsində deyir ki, Ukraynadakı müharibəni dayandırmaq niyyətində qalır. Amma onun Ukrayna və Rusiya liderləri arasında danışıqların təşkilinə yönəlmiş səyləri, hələlik, nəticəsiz qalır.
"Nə isə baş verməlidir, amma onlar, hələlik, [birbaşa danışıqlara] hazır deyillər. Amma nə isə baş verməlidir. Məqsədimizə çatacağıq", – Tramp deyib.
ABŞ prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinin son zamanlar üzləşdiyi digər məsələlərlə müqayisədə "bir qədər daha çətin" olduğunu etiraf edib.
Tramp deyib ki, onun Rusiya və Ukrayna, yaxud digər münaqişə ölkələri ilə diplomatik danışıqlara yanaşması belədir: liderləri bir otağa toplayıb onları canlı yayımda, çox vaxt öz rəhbərliyi altında razılığa gəlməyə məcbur edir, bu, baş verməyincə heç bir variantı çıxdaş etmir.
Sentyabrın 4-də Parisdə Ukraynanın müttəfiq ölkələrindən ibarət "istəklilər koalisiya"sının sammiti keçirilir. Avqustun 18-də bu ölkələrin müdafiə nazirlərinin Vaşinqtonda hazırladıqları razılaşmaların təsdiqlənəcəyi gözlənilir.
"Biz, avropalılar, sülh imzalandığı gün Ukraynaya zəmanətlər verməyə hazırıq", –Fransa prezidenti Emmanuel Makron deyib. "Hazırlıq işləri başa çatıb. İndi təsdiqlənəcək. Bu, bizə möhkəm əsas yaradır. Görüşlər və müzakirələrdən sonra deyə biləcəyik ki, Ukrayna və avropalılar üçün möhkəm və uzunmüddətli sülhə hazırıq".
Sammitə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski də qatılıb.
Aİ Naxçıvanda nəqliyyat infrastrukturunun bərpasına maraq göstərir
Avropa İttifaqının (Aİ) Cənubi Qafqaz və Gürcüstanda böhran üzrə xüsusi təmsilçisi Maqdalena Qrono sentyabrın 3-də Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan ilə görüşüb.
Yerevanda keçirilən görüşdə tərəflər Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin avqustun 8-də Vaşinqtonda imzaladıqları birgə bəyanatı, yaradılacaq iqtisadi imkanları müzakirə ediblər.
Tərəflər regional kommunikasiya kanallarının açılmasından, Aİ-Ermənistan əlaqələrindən də danışıblar.
M.Qrono ötən həftə Azərbaycanda olub, prezident İlham Əliyevlə Vaşinqton səfərinin nəticələrini müzakirə edib. Aİ təmsilçisi Naxçıvana da səfər edib, prezidentin bölgədə xüsusi təmsilçisi Fuad Nəcəfli ilə görüşüb.
"Nəqliyyat infrastrukturu ilə yerində, Aİ-nin onun işinin bərpasında mümkün iştirakı kontekstində tanış oldum", – o yazıb.
Rəsmi məlumata görə, M.Qrono İ.Əliyevlə görüşdə blokun nəqliyyat dəhlizinin gerçəkləşdirilməsinə dəstək verməyə hazır olduğunu deyib. Xüsusilə Naxçıvanda nəqliyyat infrastrukturunun yenilənməsində Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq üçün geniş imkanların olduğu bildirilib.
Avqustun 8-də isə Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin Vaşinqtonda imzaladığı bəyannamədə bölgədən TRIPP - "Tramp yolu"nun çəkilməsi nəzərdə tutulub. Bu marşrutun Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacağı bildirilir. "Tramp yolu" Azərbaycanın "Zəngəzur dəhlizi" dediyi marşrutdur. Yerevan "dəhliz" termini qəbul etmir.
Bəzi təhlilçilər Aİ-nin Cənubi Qafqazda daha uzunmüddətli maraqları və mövcudluğunu nəzərə alaraq, bloku bu prosesə cəlb etməyin vacib olduğunu deyiblər.
Rəsmi Bakı 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib. Bu il avqustun 8-də tərəflər ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə sülh sazişini paraflayıblar.
Lissabonda funikulyor relsdən çıxıb, azı 15 nəfər həlak olub
Sentyabrın 3-də Lissabonda "Gloria" funikulyorunun vaqonu relsdən çıxaraq evə dəyib, azı 15 nəfər həlak olub, 20-dək insan xəsarət alıb. Beş nəfərin vəziyyəti ağırdır.
Qurbanlar arasında əcnəbilər də var. Funikulyor turistlər arasında populyardır, amma ondan yerli sakinlər də istifadə edir.
Portuqaliyada birgünlük matəm elan edilib.
İlkin məlumata görə, qəzaya hərəkət kabelinin qırılması və ya boşalması səbəb ola bilər.
Funikulyor 1885-ci ildə açılıb, 1915-ci ildə elektrikləşdirilib. O, hər il təxminən 3 milyon nəfəri daşıyır. Yerli media "Gloria"nın 2022-ci ildə əsaslı təmir olunduğunu yazır.
Rusiyanın Konstantinovkaya zərbələrindən 9 nəfər həlak olub
Sentyabrın 3-də Rusiya qüvvələri Donetsk vilayətinin Konstantinovka şəhərinə zərbələr endirib, 9 nəfər həlak olub, 7 nəfər yaralanıb. Məlumatı vilayət başçısı Vadim Filaşkin yayıb.
Səhər saatlarında Rusiya ordusu şəhəri artilleriya atəşinə tutub: 8 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. İki çoxmərtəbəli bina, bir fərdi ev, mağaza, ticarət mərkəzi və beş ticarət pavilyonuna ziyan dəyib.
Rusiya hərbçiləri gün ərzində iki dəfə FPV-dronlarla mülki avtomobillərə hücumlar ediblər. Nəticədə bir qadın həlak olub, bir nəfər yaralanıb.
V.Filaşkin vilayət sakinlərini Rusiya hərbçilərinə "bu ölümcül oyunda" kömək etməməyə, təhlükəli yerlərdən təxliyə olunmağa çağırıb.
Ukraynanın Donetsk vilayətinin təxminən 70 faizi Rusiyanın nəzarətindədir.
Biznesmen İlham Rəhimov Avstraliyanın sanksiya siyahısında
Böyük Britaniya və Avstraliya sentyabrın 2-də Rusiyaya qarşı sanksiya siyahılarını genişləndiriblər.
Böyük Britaniyanın sanksiya siyahısına Çeçenistan rəhbərinin anası Aymani Kadırova, Əhməd Kadırov Fondu salınıb. Siyahıda həmçinin hökumətyönlü gənclər təşkilatları olan "Birincilər Hərəkatı", "Qələbə Könüllüləri", Tatarıstanın baş nazir müavini Leyla Fazliyeva, Çeçenistan Daxili İşlər Nazirliyinin Kadırov adına Xüsusi Təyinatlı Polis Alayının komandiri Zamid Çalaev, daha bir neçə məmur da yer alıb. Onlar Ukrayna uşaqlarını qaçırmaqda və onlara Rusiyada rəsmi ideologiya aşılamaqda günahlandırılırlar.
Avstraliyanın xarici işlər naziri Penni Vonq isə sentyabrın 2-də 14 rusiyalıya qarşı sanksiyalar elan edib. Avstraliya onların Ukraynada müharibənin davam etməsinə dəstək verdiyini, siyasi müxalifətin sıxışdırılmasında əli olduğunu bildirir.
Siyahıya Vladimir Putinə yaxın azərbaycanlı biznesmen İlham Rəhimov, Ural Dağ-Metallurgiya şirkətinin həmtəsisçisi Andrey Koziçin, Tatarıstanın keçmiş prezidentinin oğlu Radik Şaymiyev, Moskva merinin müavini Maksim Liksutov, media meneceri Kristina Potupçik salınıb. Siyahıda olan şəxslərin maliyyə sanksiyaları və səyahət qadağalarına məruz qalacağı bildirilir.
İ.Rəhimova 2023-cü ildə Kanada da sanksiya tətbiq edib, onun Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibəni maliyyələşdirən sektorlara töhfə verdiyi bildirilib.
ABŞ Karib dənizində narkotiklə dolu gəmini məhv edib [Video]
Sentyabrın 2-də ABŞ hərbçiləri Karib dənizinin cənub hissəsində içində böyük partiya narkotik maddələr olan sürətli kateri məhv ediblər. Bu haqda prezident Donald Tramp məlumat verib.
Prezident katerdə "Tren de Araqua" cinayətkar qruplaşmasının 11 üzvünün olduğunu, narkotikin ABŞ üçün nəzərdə tutulduğunu söyləyib. Tramp sosial şəbəkədə yazıb ki, zərbə terrorçular neytral sularda olanda endirilib.
"Tren de Araqua" qruplaşması Dövlət Departamentinin terrorçu təşkilatlar siyahısındadır. Dövlət katibi Marko Rubio deyib ki, zərbə Venesueladan çıxan narkotik gəmisinə endirilib.
Pentaqon insidentin videosunu yayıb.
Şərhçilər bu hadisənin ABŞ-nin ənənəvi yanaşmasından kəskin fərqləndiyini qeyd edirlər. Belə ki, Vaşinqton indiyədək narkotiklərin ələ keçirilməsinə, narkobanda üzvlərinin məhkəmə qaydasında mühakiməsinə üstünlük verirdi. "The New York Times" administrasiyanın yüksəkrütbəli rəsmisinə istinadla yazır ki, gələcəkdə də narkokartellərin qayıq, yaxud gəmilərinə belə zərbələr endiriləcək. Prezident Tramp bu əməliyyatı ABŞ-yə narkotik daşımağı planlaşdıranlara xəbərdarlıq adlandırıb.
