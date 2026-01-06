Maçado ötən ilin oktyabrından Trampla danışmadığını deyir

Venesuelanın müxalifət lideri, Nobel Sülh Mükafatı laureatı Mariya Korina Maçado yanvarın 5-də deyib ki, 2025-ci ilin oktyabrından bəri ABŞ prezidenti Donald Trampla danışmayıb.
"Prezident Trampla oktyabrın 10-da, Nobel Sülh Mükafatının elan olunduğu gün danışmışdım, amma ondan sonra yox", – Maçado ABŞ-nin "Fox News" televiziyasının "Hannity" proqramında bildirib.
O, mükafata Norveç Nobel Komitəsinin "diktatura" adlandırdığı rejimə qarşı mübarizəsinə görə layiq görülüb.
Venesuelanın devrilmiş prezidenti Nikolas Maduronun ən real rəqibi sayılan Maçado mükafatı qəbul etmək üçün dekabrda Norveçə gedib və o vaxtdan Venesuelaya qayıtmayıb.
"Tezliklə vətənə qayıtmağı planlaşdırıram", – o, deyib.
ABŞ yanvarın 3-də Venesuelaya zərbələr endirib və prezidentini ələ keçirib. Maçado bu hadisələrdən sonra ilk müsahibəsini verib. O, ABŞ-nin əməliyyatını "bəşəriyyət, azadlıq və insan ləyaqəti üçün böyük bir addım" kimi dəyərləndirib.
Yanvarın 5-də Venesuelanın vitse-prezidenti və neft naziri Delsi Rodriqes müvəqqəti prezident kimi and içib. Amma Vaşinqtonun həftəsonu əməliyyatı Venesuela rəhbərliyinin gələcəyinə dair çoxsaylı suallar yaradıb.
Tramp şənbə günü Maçado ilə əməkdaşlıq ideyasını rədd edərək deyib ki, "onun ölkə daxilində dəstəyi və hörməti yoxdur".