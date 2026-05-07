Ukrayna Xəzərdə Rusiya hərbi gəmisini vurduğunu deyir

Ukrayna ordusu Rusiyanın Xəzər dənizində raketdaşıyan hərbi gəmisini vurduğunu bildirib. Ukrayna getdikcə Rusiyada daha uzaq hədəflərə zərbələr endirir.
Mayın 7-də həyata keçirilən hücumun gəmiyə nə dərəcədə ziyan vurduğu bəlli deyil, məlumat hələlik, təsdiqlənməyib. Gəmi Rusiyanın Xəzər donanmasının tərkibinə daxildir, bundan əvvəl Ukrayna hədəflərinə qanadlı raketlərin buraxılması üçün istifadə olunub.
Rusiya indilik, məlumatı şərh etməyib.
Moskvanın Ukraynaya qarşı təcavüzkar müharibəsi dörd ildən çoxdur davam edir. Ukrayna uzaqmənzilli silah arsenalını genişləndirib, həm dron, həm də raket istehsalını artırıb.
Bu həftənin əvvəlində prezident Volodimir Zelenski deyib ki, Ukraynanın yerli istehsalı olan azı iki “Flaminqo” raketi Rusiyanın mərkəzində, sərhəddən təxminən 1200 kilometr məsafədə yerləşən silah obyektinə atılıb.
Ukrayna dronları Rusiyanın Baltik dənizində neft ixracı obyektlərini də hədəfə alıb.
Xəzər donanmasının əsas hissəsinin yerləşdiyi Mahaçqala limanı isə Ukraynanın nəzarətində olan ərazilərdən təxminən 1300 kilometr məsafədədir.
Qələbə paradına kimlər gedir
Bu arada Rusiya faşist Almaniyası üzərində qələbənin ildönümü tədbirlərinə hazırlaşır. 9 May Qələbə Günü paradı bu il məhdud şəkildə, hərbi texnikasız keçiriləcək.
Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı xəbərlərin əhəmiyyətini kiçiltməyə çalışıb. Onun sözlərinə görə, böyük bayramlar ərəfəsində əlavə təhlükəsizlik tədbirləri həmişə görülür. Peskov bu il Ukraynadan “terror təhlükəsi” səbəbindən əlavə tədbirlər görüldüyünü bildirib.
Kreml bayram tədbirləri ilə əlaqədar mayın 8-dən Ukrayna ilə atəşkəs təklif edib. Zelenski isə bu təklifi rədd edib, əvəzində mayın 6-dan atəşkəs variantını irəli sürüb.
Qələbə Günü tədbirlərinə adətən çoxsaylı xarici rəsmilər və dövlət başçıları qatılır. Vaxtilə Sovet İttifaqının tərkibində olmuş beş Orta Asiya ölkəsinin prezidentləri də bu sırada olur.
Kremlin mayın 7-də açıqladığı qonaq siyahısında Belarus rəhbəri Aleksandr Lukaşenko və Slovakiyanın baş naziri Robert Fitso da var.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Kiyevə və oradakı diplomatik missiyalara sərt xəbərdarlıq edib. Bildirilib ki, Ukrayna 9 May tədbirlərini pozmağa çalışarsa, Ukrayna paytaxtına zərbə endirilə bilər.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın mayın 7-də Rusiyadakı hədəflərə təxminən 200 dron buraxdığını açıqlayıb.