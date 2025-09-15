Dünya xəbərləri
Tramp NATO Rusiyadan neft alışını dayandırmağa, Çinə tarif qoymağa çağırır
ABŞ prezidenti Donald Tramp NATO-nun bütün üzvlərini Rusiyadan neft almağı dayandırmağa çağırıb, bu addımın Ukraynadakı müharibəni dayandırmağa kömək edəcəyini söyləyib.
Tramp sentyabrın 13-də "Truth Social" platformasında NATO-nun bəzi üzvlərini hələ də Rusiyadan neft aldıqlarına görə tənqid edib. Bunu "sarsıdıcı" adlandıran Tramp xəbərdarlıq edib ki, bu, "sizin danışıqlarda mövqeyinizi, Rusiyaya qarşı sövdələşmə gücünüzü zəiflədir".
Bu bəyanatdan bir gün öncə NATO yeni hərbi əməliyyata başlayıb. Məqsəd Rusiyanın ötən həftə Polşanın hava məkanına dron müdaxiləsindən sonra alyansın şərq cinahını möhkəmləndirmək və qorumaqdır.
Tramp NATO-nun üzvlərinə Çinə Rusiya neftini aldığına görə 50-100 faizlik tarif qoymağı təklif edib. Onun fikrincə, tariflər yalnız müharibə bitincə qaldırıla bilər.
ABŞ prezidenti əlavə edib ki, o, Rusiya neftinə "böyük" sanksiyalar qoymağa hazırdır, amma NATO üzvləri də eynisini edərsə.
Türkiyə dünya miqyasında Rusiyadan neft alan üçüncü ölkədir. Macarıstan və Slovakiya da Rusiyadan neft alır.
Nepalda etirazlar: Ölkəni böhrandan qadın baş nazir çıxarmalıdır
Ali Məhkəmənin keçmiş sədri Suşila Karki Nepalın yeni baş naziri olub. O, ilk qadın hökumət başçısıdır. Karki bu vəzifəyə prezident, hərbçilər və "Z nəsli" etiraz hərəkatı nümayəndələrinin iştirakı ilə məsləhətləşmələrdən sonra təyin edilib. Bu həftə görünməmiş kütləvi etirazlar keçmiş baş nazirin və onun kabinetinin istefasına səbəb olub. Son məlumatlara görə, təhlükəsizlik qüvvələri ilə toqquşmalarda 51 nəfər ölüb, mindən çox insan yaralanıb.
Etirazçılar korrupsiyaya qarşı mübarizədə ad çıxarmış Karkini baş nazirliyə əsas namizəd seçiblər. O, müvəqqəti baş nazir statusu alıb və 2026-cı ilin martına təyin olunan yeni seçkilərə qədər Nazirlər Kabinetinin başında qalacaq.
Küçə təzyiqinə boyun əyən prezident etirazçıların irimiqyaslı korrupsiyada günahlandırdığı partiyaların üstünlük təşkil etdiyi parlamenti buraxıb.
Etirazlara bilavasitə səbəb hökumətin ölkədəki əksər sosial şəbəkə və messencerlərə qadağa qoyması olub. Qanlı toqquşmalardan sonra qadağa götürülüb, lakin etirazlar davam edib - bu dəfə korrupsiya əleyhinə şüarlar altında. Etirazçılar hökumət binalarına girərək onları yandırıblar, bir neçə nazir döyülüb, bəziləri isə ölkədən qaçıb. Baş nazir Şarma Oli istefa verib.
Xəbər agentliklərinin məlumatına görə, Nepal tədricən normal həyata qayıdır, Katmanduda mağazalar açılıb, küçələrdə barrikadalar sökülür.
Britaniyanın Rusiyaya sanksiyaları siyahısında azərbaycanlı da var
Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını genişləndirərək ora daha 27 müəssisə və üç şəxsi əlavə edib. Onların sırasında Türkiyənin "Mastel Makina" şirkəti ilə əlaqəli Azərbaycan vətəndaşı Şanlıq Şükürov da var.
Sanksiyalar Rusiya ilə əməkdaşlıq edən Çin, Hindistan, Türkiyə və Tailand şirkətlərini də əhatələyib.
Sanksiyalar Moskvanın Ukraynada apardığı təcavüzkar müharibəyə cavab olaraq tətbiq edilib. Sanksiyalara aktivlərin dondurulması, səyahət qadağaları daxildir.
2 sentyabr
Biznesmen İlham Rəhimov Avstraliyanın sanksiya siyahısında
Böyük Britaniya və Avstraliya sentyabrın 2-də Rusiyaya qarşı sanksiya siyahılarını genişləndiriblər.
Böyük Britaniyanın sanksiya siyahısına Çeçenistan rəhbərinin anası Aymani Kadırova, Əhməd Kadırov Fondu salınıb. Siyahıda həmçinin hökumətyönlü gənclər təşkilatları olan "Birincilər Hərəkatı", "Qələbə Könüllüləri", Tatarıstanın baş nazir müavini Leyla Fazliyeva, Çeçenistan Daxili İşlər Nazirliyinin Kadırov adına Xüsusi Təyinatlı Polis Alayının komandiri Zamid Çalaev, daha bir neçə məmur da yer alıb. Onlar Ukrayna uşaqlarını qaçırmaqda və onlara Rusiyada rəsmi ideologiya aşılamaqda günahlandırılırlar.
Avstraliyanın xarici işlər naziri Penni Vonq isə sentyabrın 2-də 14 rusiyalıya qarşı sanksiyalar elan edib. Avstraliya onların Ukraynada müharibənin davam etməsinə dəstək verdiyini, siyasi müxalifətin sıxışdırılmasında əli olduğunu bildirir.
Siyahıya Vladimir Putinə yaxın azərbaycanlı biznesmen İlham Rəhimov, Ural Dağ-Metallurgiya şirkətinin həmtəsisçisi Andrey Koziçin, Tatarıstanın keçmiş prezidentinin oğlu Radik Şaymiyev, Moskva merinin müavini Maksim Liksutov, media meneceri Kristina Potupçik salınıb. Siyahıda olan şəxslərin maliyyə sanksiyaları və səyahət qadağalarına məruz qalacağı bildirilir.
İ.Rəhimova 2023-cü ildə Kanada da sanksiya tətbiq edib, onun Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibəni maliyyələşdirən sektorlara töhfə verdiyi bildirilib.
Rüşvət almayan süni intellekt Albaniyada nazir oldu
Albaniya yüksək dövlət vəzifəsinə süni intellekti təyin edən ilk ölkə olub. Bu barədə "Politico" nəşri məlumat verir.
"Diella" adlı bot dövlət satınalmalarına cavabdeh təyin edilib.
Baş nazir Edi Rama Diellanı "hökumətin fiziki mövcud olmayan, lakin süni intellekt alqoritmləri əsasında fəaliyyət göstərən ilk üzvü" kimi təqdim edib. AI-botun əsas vəzifəsi dövlət kontraktlarının paylanması üçün tamamilə şəffaf və "100 faiz korrupsiyasız" sistem yaratmaqdır.
Amma hamı buna əmin deyil. Bir Facebook istifadəçisi yazır: "Hətta Diella da Albaniyada korrupsiyaya uğrayacaq". Digəri əlavə edir: "Oğurluq davam edəcək və bunda Diellanı günahlandıracaqlar".
Alban dilində "günəş" mənasını verən Diella artıq e-Albania milli rəqəmsal platformasına inteqrasiya olunub, onun vasitəsilə vətəndaşlar dövlət xidmətlərinə çıxış əldə edirlər. O, ənənəvi alban geyimindədir və insanlara səsli əmrlər vasitəsilə kömək edir. Diella həmçinin sənədləri elektron möhürlərlə verir ki, bu da bürokratik gecikmələri azaltmağa kömək edir.
Albaniya uzun illərdir dövlət satınalmalarında korrupsiya ilə üzləşir, Avropa İttifaqı bunu qanunun aliliyinə dair hesabatlarında müntəzəm olaraq vurğulayır. 2025-ci ilin mayında dördüncü müddətə yenidən seçilən E.Rama ölkəni 2030-cu ilə qədər Aİ-yə daxil edəcəyinə söz verib.
Ukrayna Rusiyanın hərbi gəmisini vurduğunu deyir
Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi (QUR) bildirir ki, xüsusi təyinatlı qüvvələri Krasnodar diyarının Novorossiysk sahillərində Rusiyanın Qara Dəniz Donanmasına məxsus bir gəmini vurub.
QUR-un məlumatına görə, 2015-ci ildə istismara verilmiş gəmi çoxfunksiyalı MPSV07 layihəsinə aiddir. O, dalğıc avadanlıqları, məsafədən idarə olunan qurğular, yan baxış üçün hidrolokator, eləcə də radioelektron kəşfiyyat vasitələri ilə təchiz olunub, dəniz dibinin araşdırılması üçün istifadə edilə bilər.
Kəşfiyyat gəminin dəyərini təxminən 60 milyon dollar olaraq qiymətləndirir. Rusiyanın dörd belə gəmisinin olduğu bildirilir.
"The Insider" nəşri çox güman ki, "Spasatel Demidov" gəmisinin vurulduğunu yazır.
QUR bildirir ki, hücum anında gəmi radioelektron kəşfiyyat aparır, Novorossiysk limanı yaxınlığında patrul xidməti həyata keçirirdi.
Zərbə dronla endirilib. Nəticədə radioelektron kəşfiyyat avadanlıqlarının məhv edildiyi və gəminin sıradan çıxaraq bahalı təmirə ehtiyac duyduğu bildirilir.
Gəminin vurulması ilə bağlı məlumatı, hələlik, müstəqil mənbələr təsdiqləməyib.
Bundan əvvəl Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələrinin təmsilçisi Dmitro Pletençuk demişdi ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Krıma ardıcıl zərbələrindən sonra Rusiyanın döyüş qabiliyyətli hərbi gəmiləri qalmayıb.
Peyk görüntüləri Rusiya Qara Dəniz Donanmasının salamat qalan döyüş birləşmələrinin məhz Novorossiysk limanında cəmləşdiyini göstərir.
Ermənistanda hərbi xidmət müddətini 6 ay azaltmaq təklif edilir
Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məcburi hərbi xidmətin müddətini 6 ay azaldaraq 18 aya salmağı təklif edir. Qurum qanun layihəsini ictimai müzakirəyə çıxarıb.
Yeni qaydanın 2026-cı ilin yay çağırışından tətbiq olunacağı bildirilir.
"Qanun layihəsinin qəbulu məcburi hərbi xidmətin təşkili ilə bağlı xərclərin 2028-ci ildən azalmasını təmin edəcək. Çünki 2026-cı ilin yay çağırışında 18 aylıq xidmət müddəti iyulun 1-dən başlayacaq və 2027-ci ilin 31 dekabrında başa çatacaq", – əsaslandırmada vurğulanır.
'Habertürk' və 'Show TV' dövlət qəyyumunun nəzarətinə keçdi
Türkiyədə "Habertürk" və "Show TV" daxil 121 şirkət dövlətin nəzarətinə götürüldü.
Türkiyədə "Can Holding"ə qarşı cinayətkar təşkilat yaratmaq, qaçaqmalçılıq, dələduzluq və pul yumaq ittihamları ilə əməliyyat başladılıb. Holdinqə bağlı 121 şirkətin əmlak və aktivlərinə həbs qoyulub. İdarəçilərdən Mehmet Şakir Can, Kemal Can və Kenan Tekdağ daxil olmaqla ittihamlar üzrə 10 şübhəli şəxs barədə saxlama qərarı verilib.
Əmlak və aktivlərinə həbs qoyulan şirkətlər arasında "Show TV", "Habertürk", İstanbul Bilgi Universiteti, "Ciner Media", Doğa Məktəbləri İdarəçiliyi, "Turkish Tobacco" Tütün Məhsulları Satışı Anonim Şirkəti də var. Bu şirkətlərə qəyyum təyin edilib.
İstintaqı Küçükçəkməcə Cümhuriyyət Baş Prokurorluğu aparır. "Can Holding"ə bağlı şirkətlər vasitəsilə cinayət törətmək məqsədilə təşkilat qurulduğu, onun vasitəsilə ixtisaslaşmış dələduzluq, vergi qaçaqmalçılığı və mənbəyi bəlli olmayan gəlirlərin şirkət hesablarına daxil edilməsi və s. çoxşaxəli fəaliyyətlərin aparıldığı iddia olunur.
Maliyyə Cinayətləri Araşdırma Komitəsinin (MASAK) apardığı yoxlamalar əsasında başlanan istintaqda isə "Can Holding"ə bağlı şirkətlər vasitəsilə mənbəyi bəlli olmayan böyük məbləğdə pul daxilolmalarının edildiyi, bu pulların müxtəlif şirkətlər arasında ötürülərək izlərinin gizlədilməyə çalışıldığı vurğulanır. İttihama görə, holdinq altında yaradılan məqsədyönlü cinayət təşkilatı Kemal Can, Mehmet Şakir Can və Kenan Tekdağın rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərib.
Adları çəkilən şəxslərin ittihamlara münasibəti açıqlanmayıb.
'Oracle' şirkətinin qurucusu Larri Ellison dünyanın ən varlı adamı oldu
"Oracle" şirkətinin qurucusu Larri Ellison ilk dəfə "dünyanın ən varlı adamı" statusuna yiyələnib. Bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb. O, İlon Maskı geridə qoyub. Mask bir il idi bu siyahıya liderlik edirdi.
Sentyabrın 10-da 81 yaşlı Ellisonun sərvəti bir günün içində 101 milyard dollar artaraq 393 milyard dollara çatıb. Bu, "Oracle Corp."un rüblük hesabatının dərcindən sonra baş verib. Hesabat gözləntiləri üstələyib, şirkətin gələcəkdə daha da böyüyəcəyini göstərib.
Bu, həm də "Bloomberg" Milyarderlər İndeksinin tarixində bir gündə qeydə alınmış ən böyük sərvət artımıdır.
Ellison hazırda "Oracle" şirkətinin səhmlərinin 41 faizinin sahibdir, idarə heyətinin sədri, həmçinin texniki direktor vəzifələrini icra edir.
İ.Maskın sərvəti isə hazırda 385 milyard dollar təşkil edir.
'Coca-Cola' 'Koka-kola kompani'ni Rusiyada məhkəməyə verib
ABŞ-nin "The Coca-Cola Company" şirkəti tanınmamış Cənubi Osetiya Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş "Koka-kola kompani"ni məhkəməyə verib. Məlumatı RBK yayıb.
Moskva Arbitraj Məhkəməsi sentyabrın 8-də iddianı qeydə alıb. Tələblərin mahiyyəti açıqlanmır. "Kommersant" "Rospatent"ə istinadla yazır ki, "The Coca-Cola Company" "Coke" və "Coca-Cola" ticarət nişanlarının sahibidir, bu müstəsna hüquq 2032-ci iləcən uzadılıb.
2025-ci ilin martından Novosibirskdə yerləşən "PKV" şirkəti Cənubi Osetiyanın "Koka-kola kompani" şirkəti ilə razılaşma çərçivəsində "Coca-Cola" brendi ilə içki buraxmağa başlayıb. "PKV" ucuz "Loca" limonadları da istehsal edir.
"KİAP" vəkil bürosundan Eldar Quliyev "Kommersant"a deyib ki, Rusiya Federasiyasında "Coca-Cola" ticarət nişanı qüvvədədir və şirkətdən icazəsiz ondan istifadə pozuntu sayılır. Şirkət Rusiya bazarından gedib.
"The Coca-Cola Company" 2022-ci ilin martında, Rusiya Ukraynaya qarşı tammiqyaslı müdaxiləyə başlayandan sonra Rusiyada fəaliyyətini dayandırdığını açıqlayıb. İyunda onun Rusiyadakı distributoru (Coca-Cola HBC) "Coca-Cola", "Fanta", "Sprite", "BonAqua", "Fuzetea", "Schweppes" kimi içki brendlərinin istehsalı və satışının dayandırıldığını bildirib. Sonradan distribütorun adı dəyişdirilərək "Multon Partners" qoyulub, yerli brendlərin istehsalına fokuslanıb.
Rusiyada müxalifətçi iki ayda üçüncü dəfə karserə salınıb
Rusiyada müxalif fəal Mixail Kriqer iki ay ərzində üçüncü dəfə cərimə kamerasına (karser) salınıb.
Bu barədə "Svobodu Kriqeru!" Teleqram kanalı məlumat verib. Kriqerin karserə 15 günlüyə salındığı açıqlanıb. Cəzanın səbəbi bəlli deyil.
Tərəfdarları deyirlər ki, o və Orlov vilayətindəki 5 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsindəki digər məhbuslar məktublara cavab verə bilmirlər. Onlara məktub üçün blanklar hələ də verilməyib. Blankların pulu isə artıq ödənilib.
Rusiya məhkəməsi Kriqeri terrorçuluğun legitimləşdirilməsi və nifrət oyatmaq maddələri üzrə təqsirli bilib. O, 2023-cü ilin payızında 7 il həbsə məhkum edilib. Ona internetdə Vladimir Putinin edamına çağırması, Arxangelskdə özünü FSB binasına çırparaq partladan tələbə Mixail Jlobitskinin hərəkətinə haqq qazandırması ilə əlaqədar ittihamlar verilib.
Kriqerin dörd il müddətinə sayt idarə etməsi də yasaqlanıb.
O, özünü təqsirli bilməyib, deyib ki, məhkəmə onu müharibəyə qarşı çıxdığına, indi isə Ukraynanı açıq müdafiə etdiyinə görə mühakimə edir. Kriqer 2022-ci ilin noyabrında həbs olunub.
Əvvəllər o, müxtəlif etiraz aksiyalarında, o cümlədən müharibəyə qarşı aksiyalarda saxlanılıb. Həmin ilin iyulunda avtomobilinə yapışdırdığı "Navalnı mənim prezidentimdir" və "Mən Putinə qarşıyam. Navalnının tərəfdarıyam" yazılmış stikerlərə görə 10 günlüyə həbs olunmuşdu.
Fevralda M.Kriqerin 65 yaşı tamam olub.
Tramp Aİ-yə təklif edib ki, Çinə 100 faizlik tarif qoysun
ABŞ mediasının məlumatına görə, prezident Donald Tramp Avropa ölkələrinə təklif edib ki, Çin və Hindistandan idxal olunan mallara gömrük rüsumlarını qaldırsınlar. Məqsədin Pekin və Yeni Dehlini Rusiya enerji resurslarının alışını azaltmağa və ya tamamilə dayandırmağa inandırmaq olduğu bildirilir. Prezident Tramp ABŞ-nin də oxşar rüsumları tətbiq edəcəyini deyib.
Məlumatda deyilir ki, D.Tramp təklifi hazırda Vaşinqtonda Tramp administrasiyası ilə sanksiyaları müzakirə edən Avropa İttifaqı nümayəndə heyəti ilə telefon danışığı zamanı səsləndirib. Prezident Tramp iki ölkədən gələn mallara 100 faiz idxal rüsumunun tətbiqi ehtimalından danışıb. "The Financial Times" qəzeti Ağ evdəki mənbəyə istinadla yazdığına görə, prezidentin mövqeyincə, "aydın yanaşma budur ki, çinlilər neft alışını dayandırana qədər təsirli rüsumlar tətbiq edilsin və qüvvədə saxlansın".
Tramp Aİ-yə açıq çağırışlar etməyib. Amma ABŞ administrasiyası Rusiya Ukraynada sülhə razılaşmazsa, ondan enerji resursları alan ölkələrə gömrük rüsumlarının tətbiq oluna biləcəyini dəfələrlə bəyan edib.
Ukrayna baş naziri Yuliya Sviridenko da ABŞ və Avropa nümayəndələrinin görüşündə iştirak edib. O, iştirakçıları Rusiyanı müharibəni aparmağa imkan verən resurslardan məhrum etməkdən ötrü qətiyyətli addımlar atmağa çağırıb.
Avqustun sonunda prezident Tramp Hindistana gömrük rüsumlarını yarıbayarı artıraraq 50 faizə çatdırıb. Çünki Nyu Dehli Rusiya neftinin alışını azaltmaqdan imtina etməyib. Çin mallarının çoxuna isə hələ də 30 faiz rüsum tətbiq olunur. D.Tramp daha öncə Çin mallarına idxal rüsumlarının 145 faizə qaldırılması planını təxirə salıb və Çinlə ticarət danışıqlarını uzadıb.
Əmək miqrantlarına ailələrini Rusiyaya gətirmək qadağan oluna bilər
"Ədalətli Rusiya-Həqiqət naminə" fraksiyasının deputatları Dövlət Dumasına əmək miqrantlarının öz ailə üzvlərini Rusiyaya gətirməsinə qadağa qoyan qanun layihəsi təqdim ediblər.
Qanun layihəsinin müəllifləri təkliflərini onunla əsaslandırırlar ki, əmək miqrantlarının ailələrinin Rusiyada qalması "dövlətin sosial infrastrukturuna, o cümlədən təhsil müəssisələri və səhiyyə sisteminə əhəmiyyətli yükə gətirib çıxarır". Onların iddiasına görə, qadağa tətbiq olunarsa, miqrasiya axını 15-20 faiz azalacaq. Belarusdan olan miqrantlar və "yüksəkixtisaslı xarici mütəxəssislər" üçün istisna təklif edilir.
Qanun layihəsi Rusiya Dövlət Dumasının qanunvericilik bazasında dərc olunub.
Makron Fransanın yeni baş nazirini seçdi
Fransa prezidenti Emmanuel Makron müdafiə naziri Sebastyen Lekornyunu ölkənin yeni baş naziri təyin edib. 39 yaşlı Lekornyu Makronun yaxın müttəfiqi sayılır və təcrübəli, diplomatik siyasətçi kimi tanınır.
8 sentyabr
Fransa bir ildə ikinci dəfə hökumətsiz qalıb
Fransa parlamentinin aşağı palatası - Milli Assambleya Fransua Bayru hökumətinə etimadsızlıq votumu elan edib. İndi baş nazir istefa verməlidir.
364 deputat kabinetə etimadsızlığa səs verib, yalnız 194 deputat Bayrunu dəstəkləyib.
74-yaşlı mərkəzçi Bayru cəmi doqquz ay əvvəl baş nazir olub. O vaxt o, parlamentin dəstəyini almışdı. Lakin bu dəfə həm solçu, həm də sağçı müxalifət kabinetin istefasını tələb edib. Prezident Emmanuel Makronun tərəfdarları parlamentdə çoxluqda deyillər və onun baş nazirliyə parlamentdə dəstək tapacaq namizədi təqdim edə bilib-bilməyəcəyi bəlli deyil.
Şərhçilər deyirlər ki, dövlət maliyyəsinin vəziyyəti Bayru hökumətinin süqutunun əsas səbəbidir. Bayru qənaət tədbirləri ilə büdcə kəsirinin azaldılmasını nəzərdə tutan büdcəni parlamentdən keçirməyə çalışdı. Lakin bunu nə sağçı, nə də solçu populistlər dəstəklədi.
Sosialistlər Makron baş nazir postunu onlara həvalə edərsə, hökumətin rəhbərliyini öz üzərilərinə götürməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Birləşmiş solçular son seçkilərdə ifrat sağçı Milli Birliyi qabaqlayaraq qalib gəliblər. Bununla belə, Makron artıq iki dəfə solçuların nümayəndələrinə kabinet qurmağı etibar etməyib.
Milli Birlik və ifrat solçu "Əyilməz Fransa" parlamentin buraxılmasını və yeni seçkilərin təyin olunmasını tələb edir. Şərhçilər Makronun sonda bu addımı atacağını istisna etmirlər. Halbuki əvvəlki seçkilər cəmi bir il əvvəl, həm də vaxtından əvvəl keçirilib.
Yelisey Sarayından bildiriblər ki, Makron "yaxın günlərdə" yeni baş nazir təyin edəcək, o da hökuməti formalaşdırmaq üçün parlamentin dəstəyini almalı olacaq.
Zelenski Rusiyanın Donetskə 'qəddar' zərbəsindən 24 nəfərin öldüyünü deyir
Rusiyanın Ukraynanın şərqində bir kəndə "qəddar" hücumu 24 dinc sakinin həyatına son qoyub. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski deyib və beynəlxalq ictimaiyyəti hücuma "uyğun reaksiya" verməyə çağırıb.
Zelenski deyib ki, sentyabrın 9-da Donetsk vilayətinin Yarova kəndinə zərbə birbaşa insanları, sadə vətəndaşları hədəfə alıb.
Bu xəbərdən bir neçə saat öncə isə Moskva bildirib ki, Ukrayna qüvvələri Donetskin Rusiya nəzarətində olan ərazilərinə dron və raket hücumu edib. Həmin hücumlarda iki nəfər həlak olub.
"İlkin məlumata görə, ölənlərin sayı 20-dən çoxdur. Söz tapmaq olmur...", – Zelenski sosial şəbəkə paylaşımında yazıb.
Sentyabrın 9-da Londonda Ukrayna üzrə Əlaqələndirmə Qrupunun toplantısı keçirilir. Həmin qrupa 50-dən çox ölkə, NATO üzvləri və NATO-ya üzv olmayan bəzi tərəfdaşları daxildir.
Ukrayna Donetskin işğal altında olan hissəsini vurub
Ukrayna qüvvələri şərqi Donetsk vilayətinin işğal altında olan hissələrinə dron və raket zərbələri endirib. İki nəfər ölüb, 16 nəfər yaralanıb. Bunu vilayətə Rusiyanın başçı təyin etdiyi Denis Puşilin deyib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna Donetsk və Makyevka şəhərlərində hədəfləri vurub.
İki zərbəyə azı 20 dronun cəlb olunduğu bildirilir.
Ukrayna rəsmiləri hücumları şərh etməyib.
Donetskin 75 faizi Rusiya qüvvələrinin nəzarəti altındadır, qalan hissəsini də ələ keçirməyə çalışırlar
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski sentyabrın 8-də axşam videomüraciətində deyib ki, Rusiya qüvvələri Ukraynanın enerji sektoruna hücumları gücləndirir.
"Əlbəttə, buna cavab verir və verəcəyik, amma əsas məsələ sistemin sabitliyidir", – o vurğulayıb.
ABŞ prezidenti Donald Tramp həftəsonu deyib ki, Rusiyaya sanksiyaların ikinci mərhələsinə keçməyə hazırdır.
Sentyabrın 8-də isə Aİ-nin sanksiyalar üzrə baş rəsmisi bir qrup ekspertlə Vaşinqtona gedib. Onlar Rusiyaya qarşı blokun və Vaşinqtonun ilk addımlarını müzakirə edəcəklər.
Yerevanda ABŞ ilə 'Tramp yolu' danışıqları olmalıdır
Yaxın vaxtlarda Ermənistan ABŞ ilə danışıqlar, o cümlədən "Tramp yolu" (TRIPP) ilə bağlı müzakirə aparacaq. Bunu AzadlıqRadiosunun erməni xidmətinə Ermənistan XİN-in sözçüsü Ani Badalyan deyib. Onun sözlərinə görə, amerikalı tərəfdaşların Yerevana səfəri və keçirilən müzakirələr haqda məlumat uyğun vaxtda veriləcək.
Avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin mətni də paraflanıb. İmzalanan bəyannamədə isə Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaradacaq TRIPP marşrutundan söz açılır. Bu xəttin Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacağı bildirilir.
"Tramp yolu"nun detalları indilik qeyri-müəyyən olaraq qalır. ABŞ prezidenti bu layihədə Amerikanın 99 il ərzində iştirakından danışmışdı. Amma Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və xarici işlər naziri sonradan 99 illik icarə üzrə razılaşmanın mövcud olmadığını bildiriblər. Paşinyan sonuncu brifinqində deyib ki, Vaşinqtonda əldə olunmuş razılaşmaların müzakirələrinə sentyabrda ABŞ və Azərbaycan ilə başlanacaq.
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf 7 rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Son illər iki ölkə arasında müxtəlif formatlarda sülh danışıqları aparılırdı.
