'Crocus'da terrora görə 15 nəfərə ömürlük həbs verildi
Rusiya 2024-cü ildə Moskvada törədilmiş terror hücumu ilə bağlı 15 nəfəri ömürlük həbsə məhkum edib.
Həmin ilin martında Moskva yaxınlığındakı "Crocus City Hall" konsert mərkəzinə hücumda 149 nəfər öldürülmüşdü. Tacikistanın dörd vətəndaşı terror hücumunu həyata keçirməkdə təqsirli bilinib. Onlarla əlbirlikdə təqsirləndirilən 11 nəfər də ömürlük həbsə məhkum edilib.
Ümumilikdə, bu iş üzrə 19 nəfərə ittiham irəli sürülmüşdü.
Digər dörd təqsirləndirilənə 19 ildən 22 ilə qədər həbs cəzası verildiyi bildirilir.
Hücuma görə məsuliyyəti "İslam Dövləti–Xorasan" (ISIS-K) qruplaşması üzərinə götürmüşdü.
Təqsirləndirilənlərdən Dalerjon Mirzoyevin anası Qulrakat Mirzoyeva AzadlıqRadiosunun tacik xidmətinə məhkəmə qərarını ədalətsiz saydığını deyib: "Böhtandır, hamısı yalandır. Bizi heç dəvət etmədilər, bizimlə danışmadılar. Bu, oğluma böhtandır. O bunları etməyib. Etirafları işgəncə və döyülmə ilə alıblar".
Məhkəmə qapalı keçirilib.
Rusiyanın İstintaq Komitəsi istintaqın əvvəlində bildirmişdi ki, dörd silahlının Ukrayna ilə əlaqəsi olduğuna dair sübutlar var. Kiyev və Vaşinqton bu iddianı rədd edib.
ABŞ və Rusiya təmsilçiləri Floridada görüşüblər
ABŞ prezidentinin xüsusi elçiləri Stiv Uitkoff və Cared Kuşner, Ağ evin müşaviri Coş Qruenbaum Floridada Rusiya prezidentinin təmsilçisi Kirill Dmitriyev ilə görüşüblər.
Dmitriyevin dediyinə görə, tərəflər Rusiya-ABŞ münasibətlərinin bərpasına kömək edə biləcək layihələri və qlobal enerji bazarlarında böhran vəziyyətini müzakirə ediblər.
"Bu gün bir çox ölkələr, ilk növbədə ABŞ Rusiya nefti və qazının dünya iqtisadiyyatında sabitliyinin təmin edilməsində əsas sistemyaradan rolunu, Rusiyaya qarşı sanksiyaların səmərəsiz və dağıdıcı xarakterini daha yaxşı anlamağa başlayır", – o, Telegram-kanalında yazıb.
Uitkoffun ofisi yalnız tərəflərin bir sıra məsələləri müzakirə etdiyini, təmasları saxlamaqla bağlı razılığa gəldiyini bildirib.
Daha öncə yayılmış məlumata görə, ABŞ dünya enerji bazarındakı təzyiqi azaltmaq üçün Rusiya neftinə sanksiyaları zəiflətməyi nəzərdən keçirir. Bazar ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsindən dolayı şok yaşayır.
Hindistanın neft emalı zavodlarına artıq dənizdə olan Rusiya neftini almağa müvəqqəti icazə verilib. ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent bunun Rusiyanın Ukraynadakı təcavüzkar müharibəni maliyyələşdirməsinə kritik təsir göstərməyəcəyini bildirib.
Rusiya və Ukrayna əsirləri dəyişirlər
Rusiya və Ukrayna bu gün və sabah hər tərəfdən 500 hərbi əsir dəyişəcəklər. Açıqlamanı Kremlin köməkçisi Vladimir Medinski verib.
Medinski Telegram-kanalında yazıb ki, Ukrayna və Rusiya martın 5-6-da hərbi əsirləri "500-ə 500" formulu üzrə dəyişəcək və bu, Cenevrədə əldə edilmiş razılaşmalar çərçivəsində gerçəkləşəcək.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) məlumatına görə, martın 5-də 200 rusiyalı hərbçi Rusiyaya qaytarılıb. Martın 6-da isə "300-ə 300" formulu üzrə mübadilə planlaşdırılıb.
Ukrayna hələlik bu məlumatları şərh etməyib.
Əvvəlki əsir mübadiləsi fevralın 5-də "157-yə 157" formulu üzrə aparılıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski onda 150 hərbçi və 7 mülki ukraynalının azad edildiyini, onların arasında yaralı hərbçilərin də olduğunu demişdi.
İsveçdə Fransa təyyarədaşıyanı yaxınlığında dron zərərsizləşdirilib
İsveçin Silahlı Qüvvələri Malmö limanında Fransanın "Charles de Gaulle" atom təyyarədaşıyanı yaxınlığında naməlum dronu zərərsizləşdirib. Məlumat SVT telekanalı yayıb.
Dronu İsveç Hərbi Dəniz Qüvvələrinin patrul gəmisi aşkarlayıb.
İsveçin müdafiə naziri Pol Yonson hadisənin Rusiya hərbi gəmisi İsveçin ərazi sularında – Eresunn boğazında olduğu vaxt baş verdiyini bildirib. Nazirin sözlərinə görə, "görünən odur ki, Rusiya hərbi gəmisi ilə bu pilotsuz aparat arasında sıx əlaqə var".
İsveç Silahlı Qüvvələri dronu zərərsizləşdirib. İsveç ordusu SVT-yə bildirib ki, müdaxilədən sonra dronla əlaqə itib.
İnsidentlə bağlı araşdırmaya başlanıldığı açıqlanıb.
Dron radioelektron vasitələrlə təyyarədaşıyandan 13 kilometr aralıda susdurulub. Bunu Fransa Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah nümayəndəsi Giyom Verne "France Presse" agentliyinə deyib. "İsveç sistemi qüsursuz işləyib və bu, gəminin göyərtəsindəki fəaliyyətə təsir göstərməyib", – o bildirib.
"Charles de Gaulle" ABŞ-yə məxsus olmayan ən böyük atom təyyarədaşıyanıdır. Gəmi Malmö limanına fevralın 25-də gəlib, Baltik, Şimal, Norveç və Aralıq dənizlərində NATO təlimlərində iştirak edəcək.
Ötən payız Şimali və Qərbi Avropanın bir sıra ölkələrinin, o cümlədən İsveçin hakimiyyət orqanları naməlum dronlar, hərbi obyektlər üzərində insidentlər barədə məlumat vermişdi. Rusiyanın bu hadisələrdə iştirakı birbaşa təsdiqlənməyib. Amma onların Moskvanın apardığı hibrid müharibənin elementi ola biləcəyi ilə bağlı şübhələr səsləndirilib.
Paşinyan və Akopyan vətəndaş nikahlarının bitdiyini elan etdilər
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və həyat yoldaşı Anna Akopyan sosial şəbəkələrdə paylaşım edərək vətəndaş nikahlarının bitdiyini elan ediblər.
Akopyan Paşinyanla evliliyinin bitdiyini və hökumət malikanəsindən köçdüyünü bildirib.
Akopyan və Paşinyanın dörd övladı var.
AzadlıqRadiosunun erməni xidməti yazır ki, bir neçə gün öncə Akopyan sosial mediada vətəndaş nikahlarının başa çatdığını yazanda çoxları bunu uzun illər birlikdə yaşadıqdan sonra qanuni nikaha işarə kimi anlamışdı.
İyunun 7-də Ermənistanda parlament seçkiləri keçiriləcək və Paşinyan yenidən baş nazir seçilmək istəyir. Paşinyan və Akopyanın qərarı məhz belə bir ərəfədə açıqlanır.
Akopyan yazıb ki, "Mənim addımım" xeyriyyə fonduna rəhbərliyi davam etdirəcək. O, bu fəaliyyəti ilə əlaqədar cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna biləcəyini də istisna etməyib.
Ermənistanda seçkilərdən öncə xeyriyyə fəaliyyətinə qadağa qoyulub.
Azad Avropa Radiosunun rumın və bolqar xidmətləri bağlanır
Azad Avropa/Azadlıq Radiolarının (RFE/RL) rumın və bolqar xidmətləri büdcə səbəblərinə görə 2026-cı il martın 31-dən fəaliyyətini dayandırır.
Bu redaksiyalar ilk dəfə 1950-ci ildə açılıb. 2004-cü ildə Rumıniya və Bolqarıstan Avropa İttifaqına (Aİ) qoşulduqdan sonra həmin ölkələrə radio yayımları dayandırılıb. 2019-cu ildə hər iki redaksiya rəqəmsal formatda fəaliyyətini bərpa edib.
RFE/RL prezidenti Stiven Kapus rumın və bolqar xidmətlərinin jurnalistlərin işini yüksək qiymətləndirib: "Onların bağlanması qərarı büdcə məhdudiyyətlərinin davam etməsi ilə əlaqədardır. "Свободна Европа" və "Europa Liberă România"nın 2019-cu ildə Bolqarıstan və Rumıniyaya qayıdandan bəri məşğul olduğu prinsipial və balanslı jurnalistika ilə fəxr edirik. Bu komandalara son yeddi ildə auditoriyalarına və AzadlıqRadiosuna sədaqətə görə minnətdarıq".
Donald Tramp administrasiyası ötən ilin yanvarında vəzifəyə başlayandan AzadlıqRadiosu ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşib. Ötən ilin martında radioya nəzarət edən ABŞ Qlobal Media Agentliyi (USAGM) ABŞ Konqresinin 2025-ci maliyyə ili üçün ayırdığı qrantı bloklamağa cəhd göstərib. Məhkəməyə müraciətdən sonra vəsait hissə-hissə ödənib. Radionun 2026-cı il üçün büdcəsi isə 20 faizdən çox azaldılıb.
AzadlıqRadiosu ABŞ Konqresinin illik qrantı ilə maliyyələşir. Korporasiyanın nizamnaməsi onun redaksiya fəaliyyətinə hər hansı siyasi müdaxiləni yasaqlayır. AzadlıqRadiosu azı 20 dildə fəaliyyət göstərir. Radio ciddi qənaət tədbirlərinə əl atmaqla yanaşı, fəaliyyətini uğurla davam etdirir.
Britaniya Rusiyaya yeni sanksiyalar tətbiq edib
Böyük Britaniya Ukraynaya qarşı tammiqyaslı işğalın dördüncü ildönümündə Rusiyaya yeni sanksiyalar elan edib.
Siyahıya 297 qurum salınıb. Britaniya hakimiyyətinin bildirdiyinə görə, Rusiya neft ixracının 80 faizindən çoxunun daşınmasına cavabdeh "Transneft" ASC də siyahıdadır. Şirkətə məhdudiyyətlər "Kremlin öz neftinə alıcı tapmaq üçün çarəsiz cəhdlərini daha da çətinləşdirəcək", - hökumət bildirir.
48 neft tankerinə və 175 şirkətə də sanksiyalar qoyulub. Onların Rusiyanın kölgə donanmasının ən iri operatorlarından və əsas neft treyderlərindən sayılan "2Rivers" (Coral Energy) neft şəbəkəsinə aid olduğu iddia edilir.
Rusiyaya dəstək göstərən 49 hüquqi və fiziki şəxs də sanksiya siyahısına salınıb. Onların arasında Rusiya silahları üçün mal, komponent və texnologiyalar təqdim edən beynəlxalq təchizatçılar da var.
Ümumilikdə siyahıda doqquz bankın adı yer alıb. Britaniya hökuməti qeyd edir ki, Rusiya bankları "Rusiyanın beynəlxalq bazarlara çıxışını qoruyub saxlamaq, hərbi əməliyyatları maliyyələşdirmək cəhdlərində həyati rol oynayır".
"Rusiya artıq dörd ildir ki, Putinin üçgünlük hesabladığı işğalı davam etdirir", – bunu Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuper bildirib. Kuper hazırda Kiyevdədir. O, Ukraynanın dayanıqlığını gücləndirmək üçün 30 milyon funt sterlinq ayrıldığını elan edəcək. Bu vəsaitin 25 milyon funt sterlinqdən çoxu enerji infrastrukturunun bərpasına və əhaliyə dəstəyə yönəldiləcək.
ABŞ ordusu Suriyadakı əsas bazasından çıxmağa başlayıb
Fevralın 23-də ABŞ qüvvələri Suriyanın şimal-şərqindəki ən böyük bazasından çıxmağa başlayıb. "Reuters" bu barədə üç suriyalı hərbi və təhlükəsizlik mənbəyinə istinadla yazır.
Şahidlərin sözlərinə görə, bu gün səhər əl-Həsəkə vilayətinin Qəsrək bazasından onlarla yük maşını çıxıb, onların bəzisi zirehli texnika daşıyıb. "Reuters" yük maşınlarının Qamışlı şəhərinin kənarındakı magistral yolla hərəkət etdiyini lentə alıb.
ABŞ ordusunun Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) elektron məktuba cavab verməyib.
Qəsrəkdən savayı, ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi koalisiyanın İraq sərhədi yaxınlığında, "Xarəb əl-Cir" kimi də tanınan Rmelan bazası da var.
Qəsrək bazası ABŞ-nin "İslam Dövləti"nə qarşı qlobal koalisiyanın əsas mərkəzlərindən biri olub. Təxminən 10 il öncə ABŞ qoşunları Suriyada kürdlərin rəhbərlik etdiyi Suriya Demokratik Qüvvələri ilə birlikdə bu cihadçı qrupa qarşı mübarizə aparıb.
ABŞ-nin planlarından məlumatlı suriyalı hərbi rəsmilərdən biri çıxışın təxminən bir ay çəkəcəyini deyib. Amma bunun müvəqqəti, yoxsa daimi olduğu hələ aydın deyil.
Əhməd əş-Şaraa hökuməti ötən ay ölkənin şimal-şərqində böyük ərazilərə nəzarəti Suriya Demokratik Qüvvələrindən alıb. Bundan sonra ABŞ qüvvələri Həsəkə vilayətindəki Əş-Şəddadi bazasından, Suriya-İraq-İordaniya sərhədlərinin kəsişməsindəki Ət-Tənf qarnizonundan da çıxıb.
'Iran Human Rights': İranda azı 26 etirazçı ölüm cəzasına məhkum edilib
İranda azı 26 etirazçı ölüm cəzasına məhkum edilib. Məlumatı Norveçdə yerləşən "Iran Human Rights" hüquq-müdafiə təşkilatı yayıb.
Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər daxil, yüzlərlə etirazçı isə ölüm cəzası nəzərdə tutulan cinayətlərdə ittiham olunurlar. Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, təqsirləndirilən şəxslər və onların ailələri bu məlumatların ictimaiyyətə açıqlanmaması üçün təzyiq və təhdidlərlə üzləşirlər.
Təşkilatın bildirdiyinə görə, fevralın 16-da İranın məhkəmə hakimiyyətinin rəhbəri "iğtişaş və terror aktlarının əsas günahkarlarını təqib etmək və cəzalandırmaq" əmri verildiyini təsdiqləyib.
ABŞ prezidenti Donald Tramp ötən ay bəyan edib ki, İran hakimiyyəti antihökumət aksiyalarının iştirakçılarını edam etməyi planlaşdırmır. Amma həm də xəbərdarlıq edib ki, edamlar başlarsa, çox sərt tədbirlər görüləcək.
Barəsində ölüm hökmü çıxarılan etirazçıların sayını müstəqil təsdiqləmək mümkün deyil. Rəsmi qurumlar bu haqda açıqlama verməyiblər.
İranda etirazlar dekabrın sonunda rialın kəskin ucuzlaşması fonunda başlayıb. İqtisadi tələblər sonradan hakimiyyətə qarşı şüarlara keçib.
ABŞ-də yerləşən "Human Rights Activists in Iran" (HRAI) təşkilatı İranda azı 53 min nəfərin həbs edildiyini bildirir. "Radio Fərda" məhkəmə sistemi təmsilçisinə istinadla etirazçılar barəsində azı 23 min cinayət işi açıldığını xəbər verir. "Iran Human Rights" isə etirazlarla əlaqədar azı 8.8 min ittiham aktı irəli sürüldüyünü bildirib.
Rusiya Avropa ölkələrindən Navalnının zəhərlənməsinə sübut tələb edir
Moskvanı Kremlin tənqidçisi Aleksey Navalnını qurbağa toksini ilə zəhərləməkdə günahlandıran Avropa ölkələri bununla bağlı konkret məlumatlar təqdim etməlidirlər. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü Mariya Zaxarova fevralın 18-də deyib.
Avropanın beş ölkəsi - Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, İsveç və Niderland fevralın 14-də bu haqda bəyanat yayıblar. Onların bildirdiyinə görə, Navalnının cəsədindən götürülmüş bionümunələrdə epibatidin maddəsi aşkarlanıb. Bu maddə Cənubi Amerikada yaşayan zəhərli qurbağalarda rast gəlinir, Rusiyada təbii şəkildə mövcud deyil. Avropa ölkələri bildiriblər ki, Moskvanın bu zəhəri tətbiq etməyə "imkan, motiv və fürsəti" olub.
"Rusiyaya bütün ittihamlar "böyük ehtimalla" tipli idi. Heç bir konkret detal yox idi. Bu, sadəcə Münxen Təhlükəsizlik Konfransının açılışında səsləndirilmək, Epşteyn sənədlərini kölgədə qoymaq məqsədli bəyanat idi", – Zaxarova brifinqdə bildirib.
"Bu məsələ ilə bağlı konkret məlumatlar təqdim etmələrini tələb edirik", – o əlavə edib.
14 fevral
Avropa ölkələri: Navalnı ekzotik qurbağa zəhəri ilə öldürülüb
Rusiyalı mərhum müxalifətçi Aleksey Navalnı 2024-cü ildə həbsxanada epibatidindən zəhərlənmə nəticəsində ölüb. Bu barədə fevralın 14-də Avropanın beş ölkəsi – Böyük Britaniya, İsveç, Fransa, Almaniya və Niderlandın xarici işlər nazirlikləri bəyanat yayıb.
Epabitidin Cənubi Amerikada ağacqurbağalarının dərisindən əldə edilir. Bu qurbağalar dünyanın ən zəhərli məxluqlarından sayılırlar.
Avropa ölkələri Navalnının biomaterialını tədqiq edərək bu qənaətə gəliblər. Bu zəhər iflic və nəfəs çatışmazlığına səbəb olur.
Bəyanatda deyilir ki, onlar Navalnının məhz epabitidinlə öldürülməsindən əmindirlər. "Navalnı həbsxanada ölüb, bu isə o deməkdir ki, Rusiya hakimiyyətinin müxalifətçini zəhərləmək üçün vasitələri, motivi və imkanları olub", – bəyanatda deyilir və Rusiyanın Kimyəvi Silahlar Konvensiyasını dəfələrlə pozduğuna görə məsuliyyətə cəlbinin vacibliyi vurğulanır.
Rəsmi Moskva daha öncə zəhərlənməyə dair iddiaları rədd edib, Navalnının təbii səbəblərdən öldüyünü bildirib.
Navalnının xanımı Yuliya Navalnaya bu bəyanatdan sonra tvitində yazıb ki, "İlk gündən ərimin zəhərlənməsindən əmin idim, indi isə buna sübut var: Putin Alekseyi kimyəvi silahla öldürüb".
Navalnaya Rusiya prezidenti Vladimir Putini "qatil" adlandırıb, onun cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb edilməli olduğunu deyib.
Antikorrupsiya fəalı olan Navalnı ekstremizm ittihamı ilə 19 il həbsə məhkum edilmişdi. Özü və tərəfdarları ittihamı siyasi motivli sayırdı. O, 2021-ci ilin yanvarında Almaniyadan Rusiyaya qayıdarkən saxlanılmışdı. Almaniyada isə müxalifətçi sinir qazı zəhərlənməsindən müalicə olunmuşdu və bunu Putinin razılığı ilə Rusiya təhlükəsizlik agentlərinin gerçəkləşdirdiyi sui-qəsd cəhdi sayırdı.
Münxendə 250 min iranlı nümayişə çıxıb
Fevralın 14-də Münxendə 250 min iranlının iştirakıyla nümayiş keçirilib. Bunu AzadlıqRadiosuna Almaniya polisi bildirib.
Hələ də etirazçıların Münxenə axışdığı, metro stansiyalarında İran bayraqlarının göründüyü, şüarlar eşidildiyi xəbər verilir.
Münxen aksiyasının İranın sonuncu şahının oğlu Rza Pəhləvinin çağırışı ilə keçirildiyi bildirilir. Los Anceles və Torontada da nümayişlər gözlənilir.
Pəhləvinin də Münxenə nümayişə gəldiyi deyilir.
“Onların, bizim bədəl ödədiyimizi, bu gənclərin hər gün öldüyünü demək çox kədərlidir. Qan tökülür, çox kədərlidir”, – Milandan gəlmiş Atena adlı qadın radioya deyib. O, Tehranda, İranın digər şəhərlərində qohumları, dostları olduğunu əlavə edib.
ABŞ prezidenti Donald Tramp İranda etirazçılara dəstək bildirmiş, onları qorumaq üçün müdaxilə edə biləcəyini demişdi. Hazırda ABŞ və İran arasında danışıqlar gedir.
Pəhləvi fevralın 14-də mətbuat konfransında Trampı hərəkətə keçməyə çağırıb.
Bir gün öncə isə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski İranın keçmiş vəliəhd şahzadəsi ilə görüşüb.
ABŞ İranda etirazçıları dəstəkləsə də, Pəhləvini, yaxud mühacirətdə yaşayan hər hansı liderə dəstək bildirməyib.
Ərdoğan mübahisəli prokuroru yeni ədliyyə naziri təyin etdi
Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan fevralın 11-də İstanbulun baş prokuroru Akın Gürleki yeni ədliyyə naziri təyin edib. Gürlek ölkənin son bələdiyyə seçkilərində birinci olmuş partiyasına qarşı genişmiqyaslı tədbirlərə rəhbərlik etdiyindən bu qərar tənqidçilərin kəskin reaksiyasına səbəb olub.
Gürlek 2024-cü ildə baş prokuror təyin olunmuşdu. Cümhuriyyət Xalq Partiyasına (CHP) qarşı bir sıra həbslər və ittihamlar onun vəzifədə olduğu müddətə düşüb, İstanbulun hazırda həbsdə olan keçmiş meri Əkrəm İmamoğlu ilə bağlı istintaq aparılıb. CHP-nin yüzlərlə partiya üzvü, vəzifəli şəxs saxlanılıb. Bu addımlar, əsasən, siyasi sayılsa da, hökumət bu iddiaları rədd edir.
CHP sədr müavini Gül Çiftçi X sosial şəbəkəsində yazıb ki, "Gürlekin təyinatı onun partiyamıza qarşı apardığı əməliyyatlara görə açıq mükafatdır".
Gürlek ədliyyə naziri postunda Yılmaz Tunçu əvəzləyəcək. Bu, 2023-cü ilin ortalarında keçirilən son seçkilərdən bəri ilk kabinet dəyişikliyidir.
Ərdoğan həmçinin Ərzurum vilayətinin qubernatoru Mustafa Çiftçini daxili işlər naziri təyin edib. O, bu vəzifədə Ali Yerlikayanı əvəz edib.
Gürcüstan da Münxen Təhlükəsizlik Konfransına dəvət olunub
"Gürcü Arzusu" hökuməti fevralın 13-15-də keçiriləcək Münxen Təhlükəsizlik Konfransına dəvət alıb. Bu barədə fevralın 10-da Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze məlumat verib.
Kobaxidzenin sözlərinə görə, o, konfransa qatılmayacaq, ölkəni xarici işlər naziri Maka Boçorişvili təmsil edə bilər.
Bu il konfransa 50 ölkənin liderləri və hökumət başçıları qatılacaq. ABŞ nümayəndə heyətinə dövlət katibi Marko Rubio rəhbərlik edəcək.
Ötən il Gürcüstan hökuməti Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etməyib, "Gürcü Arzusu"na dəvət göndərilməyib. 2024-cü ildə isə ölkənin beşinci prezidenti Salome Zurabişvili konfransda fəaliyyətdə olan prezident statusunda iştirak edib, hökuməti isə xarici işlər naziri təmsil edib.
ABŞ-İran danışıqlarından sonra Laricani Omana gedir
İranın ali dini lideri Əli Xameneinin müşaviri, Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani ABŞ-İran danışıqlarından sonra Omana səfər edəcək. Xəbəri İranın yarımrəsmi "Tasnim" agentliyi yayıb.
ABŞ və İran diplomatları ötən həftə Məsqətdə Omanın vasitəçiliyi ilə təmasda olublar. Bu danışıqlar ABŞ-nin İran yaxınlığında hərbi-dəniz qüvvələrini artırması, Tehranın hücum olacağı halda, sərt cavab verəcəyinə dair bəyanatları fonunda keçirilib.
Danışıqların növbəti raundunun tarixi və yeri hələlik açıqlanmayıb.
İran və ABŞ ötən il Tehranın nüvə proqramının məhdudlaşdırılması üçün beş raund danışıq aparıblar. Sonradan İran ərazisində uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı fikir ayrılıqlarına görə dayanıb. İyunda ABŞ İsrailin 12 gün çəkən bombardmanın sonunda İranın nüvə obyektlərinə zərbələr endirib.
Tehran zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırdığını, nüvə proqramının yalnız dinc məqsədlər daşıdığını bildirir.
ABŞ danışıqlara İranın ballistik raket arsenalının da salınmasını istəyir, Tehran bunu qəti rədd edib.
Əli Laricani Xameneinin rəhbərliyi dövründə parlament sədri, İranın nüvə proqramı üzrə əvvəlki beynəlxalq danışıqlarda əsas təmsilçi olub.
Xamenei fevralın 9-da telemüraciətində iranlıları fevralın 11-də İslam İnqilabının 47-ci ildönümü tədbirlərində iştirak etməyə çağırıb.
İranlı Nobel Sülh Mükafatı laureatına azı 7 il həbs cəzası kəsilib
İranlı fəal və Nobel Sülh Mükafatı laureatı Nərgiz Məhəmmədi 7 il 6 ay müddətinə yeni həbs cəzasına məhkum edilib. Qadın hüquqları uğrunda 30 ildir mübarizə aparan fəal əvvəl dəfələrlə həbs olunub. Onun yeni məhkumluğu haqda fevralın 8-də bir qrup tərəfdarı məlumat yayıb.
53 yaşlı Məhəmmədinin birhəftəlik aclıq aksiyası elə həmin gün başa çatıb. Məhəmmədi bazar günü həbsxanadan vəkili Mustafa Nili ilə telefon danışığında hökmü bir gün öncə aldığını deyib. Bunu Nərgiz Fondu bəyanatında bildirib.
İranın Xarici İşlər Nazirliyi (XIN) məsələni şərh etməyib.
Məhəmmədi dekabrın 12-də vəkil Xosrov Əlikürdinin şübhəli ölümü ilə bağlı açıqlamalarından sonra saxlanılıb. Prokuror jurnalistlərə deyib ki, o, İranın şimal-şərqindəki Məşhəd şəhərində Əlikürdinin anım mərasimində təxribat xarakterli çıxışlar edib, iştirakçıları "normalara zidd" şüarlar səsləndirməyə, ictimai asayişi pozmağa təşviq edib.
Məhəmmədi hazırda Məşhəddə istintaq təcridxanasında saxlanılır.
Fəal milli təhlükəsizliyə qarşı toplaşma və əlbirlik ittihamı üzrə 6 il, hökumət əleyhinə təbliğata görə isə 1.5 il həbsə məhkum edilib. O, Xusf şəhərinə ikiillik sürgün edilib, ölkədən çıxışına iki il qadağa qoyulub.
N.Məhəmmədi İranda qadın hüquqlarının irəli aparılması, ölüm cəzasının ləğvi uğrunda fəaliyyətinə görə 2023-cü ildə elə həbsdə Nobel Sülh Mükafatına layiq görülüb.