Paşinyan və Akopyan vətəndaş nikahlarının bitdiyini elan etdilər
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və həyat yoldaşı Anna Akopyan sosial şəbəkələrdə paylaşım edərək vətəndaş nikahlarının bitdiyini elan ediblər.
Akopyan Paşinyanla evliliyinin bitdiyini və hökumət malikanəsindən köçdüyünü bildirib.
Akopyan və Paşinyanın dörd övladı var.
AzadlıqRadiosunun erməni xidməti yazır ki, bir neçə gün öncə Akopyan sosial mediada vətəndaş nikahlarının başa çatdığını yazanda çoxları bunu uzun illər birlikdə yaşadıqdan sonra qanuni nikaha işarə kimi anlamışdı.
İyunun 7-də Ermənistanda parlament seçkiləri keçiriləcək və Paşinyan yenidən baş nazir seçilmək istəyir. Paşinyan və Akopyanın qərarı məhz belə bir ərəfədə açıqlanır.
Akopyan yazıb ki, "Mənim addımım" xeyriyyə fonduna rəhbərliyi davam etdirəcək. O, bu fəaliyyəti ilə əlaqədar cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna biləcəyini də istisna etməyib.
Ermənistanda seçkilərdən öncə xeyriyyə fəaliyyətinə qadağa qoyulub.
Azad Avropa Radiosunun rumın və bolqar xidmətləri bağlanır
Azad Avropa/Azadlıq Radiolarının (RFE/RL) rumın və bolqar xidmətləri büdcə səbəblərinə görə 2026-cı il martın 31-dən fəaliyyətini dayandırır.
Bu redaksiyalar ilk dəfə 1950-ci ildə açılıb. 2004-cü ildə Rumıniya və Bolqarıstan Avropa İttifaqına (Aİ) qoşulduqdan sonra həmin ölkələrə radio yayımları dayandırılıb. 2019-cu ildə hər iki redaksiya rəqəmsal formatda fəaliyyətini bərpa edib.
RFE/RL prezidenti Stiven Kapus rumın və bolqar xidmətlərinin jurnalistlərin işini yüksək qiymətləndirib: "Onların bağlanması qərarı büdcə məhdudiyyətlərinin davam etməsi ilə əlaqədardır. "Свободна Европа" və "Europa Liberă România"nın 2019-cu ildə Bolqarıstan və Rumıniyaya qayıdandan bəri məşğul olduğu prinsipial və balanslı jurnalistika ilə fəxr edirik. Bu komandalara son yeddi ildə auditoriyalarına və AzadlıqRadiosuna sədaqətə görə minnətdarıq".
Donald Tramp administrasiyası ötən ilin yanvarında vəzifəyə başlayandan AzadlıqRadiosu ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşib. Ötən ilin martında radioya nəzarət edən ABŞ Qlobal Media Agentliyi (USAGM) ABŞ Konqresinin 2025-ci maliyyə ili üçün ayırdığı qrantı bloklamağa cəhd göstərib. Məhkəməyə müraciətdən sonra vəsait hissə-hissə ödənib. Radionun 2026-cı il üçün büdcəsi isə 20 faizdən çox azaldılıb.
AzadlıqRadiosu ABŞ Konqresinin illik qrantı ilə maliyyələşir. Korporasiyanın nizamnaməsi onun redaksiya fəaliyyətinə hər hansı siyasi müdaxiləni yasaqlayır. AzadlıqRadiosu azı 20 dildə fəaliyyət göstərir. Radio ciddi qənaət tədbirlərinə əl atmaqla yanaşı, fəaliyyətini uğurla davam etdirir.
Britaniya Rusiyaya yeni sanksiyalar tətbiq edib
Böyük Britaniya Ukraynaya qarşı tammiqyaslı işğalın dördüncü ildönümündə Rusiyaya yeni sanksiyalar elan edib.
Siyahıya 297 qurum salınıb. Britaniya hakimiyyətinin bildirdiyinə görə, Rusiya neft ixracının 80 faizindən çoxunun daşınmasına cavabdeh "Transneft" ASC də siyahıdadır. Şirkətə məhdudiyyətlər "Kremlin öz neftinə alıcı tapmaq üçün çarəsiz cəhdlərini daha da çətinləşdirəcək", - hökumət bildirir.
48 neft tankerinə və 175 şirkətə də sanksiyalar qoyulub. Onların Rusiyanın kölgə donanmasının ən iri operatorlarından və əsas neft treyderlərindən sayılan "2Rivers" (Coral Energy) neft şəbəkəsinə aid olduğu iddia edilir.
Rusiyaya dəstək göstərən 49 hüquqi və fiziki şəxs də sanksiya siyahısına salınıb. Onların arasında Rusiya silahları üçün mal, komponent və texnologiyalar təqdim edən beynəlxalq təchizatçılar da var.
Ümumilikdə siyahıda doqquz bankın adı yer alıb. Britaniya hökuməti qeyd edir ki, Rusiya bankları "Rusiyanın beynəlxalq bazarlara çıxışını qoruyub saxlamaq, hərbi əməliyyatları maliyyələşdirmək cəhdlərində həyati rol oynayır".
"Rusiya artıq dörd ildir ki, Putinin üçgünlük hesabladığı işğalı davam etdirir", – bunu Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuper bildirib. Kuper hazırda Kiyevdədir. O, Ukraynanın dayanıqlığını gücləndirmək üçün 30 milyon funt sterlinq ayrıldığını elan edəcək. Bu vəsaitin 25 milyon funt sterlinqdən çoxu enerji infrastrukturunun bərpasına və əhaliyə dəstəyə yönəldiləcək.
ABŞ ordusu Suriyadakı əsas bazasından çıxmağa başlayıb
Fevralın 23-də ABŞ qüvvələri Suriyanın şimal-şərqindəki ən böyük bazasından çıxmağa başlayıb. "Reuters" bu barədə üç suriyalı hərbi və təhlükəsizlik mənbəyinə istinadla yazır.
Şahidlərin sözlərinə görə, bu gün səhər əl-Həsəkə vilayətinin Qəsrək bazasından onlarla yük maşını çıxıb, onların bəzisi zirehli texnika daşıyıb. "Reuters" yük maşınlarının Qamışlı şəhərinin kənarındakı magistral yolla hərəkət etdiyini lentə alıb.
ABŞ ordusunun Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) elektron məktuba cavab verməyib.
Qəsrəkdən savayı, ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi koalisiyanın İraq sərhədi yaxınlığında, "Xarəb əl-Cir" kimi də tanınan Rmelan bazası da var.
Qəsrək bazası ABŞ-nin "İslam Dövləti"nə qarşı qlobal koalisiyanın əsas mərkəzlərindən biri olub. Təxminən 10 il öncə ABŞ qoşunları Suriyada kürdlərin rəhbərlik etdiyi Suriya Demokratik Qüvvələri ilə birlikdə bu cihadçı qrupa qarşı mübarizə aparıb.
ABŞ-nin planlarından məlumatlı suriyalı hərbi rəsmilərdən biri çıxışın təxminən bir ay çəkəcəyini deyib. Amma bunun müvəqqəti, yoxsa daimi olduğu hələ aydın deyil.
Əhməd əş-Şaraa hökuməti ötən ay ölkənin şimal-şərqində böyük ərazilərə nəzarəti Suriya Demokratik Qüvvələrindən alıb. Bundan sonra ABŞ qüvvələri Həsəkə vilayətindəki Əş-Şəddadi bazasından, Suriya-İraq-İordaniya sərhədlərinin kəsişməsindəki Ət-Tənf qarnizonundan da çıxıb.
'Iran Human Rights': İranda azı 26 etirazçı ölüm cəzasına məhkum edilib
İranda azı 26 etirazçı ölüm cəzasına məhkum edilib. Məlumatı Norveçdə yerləşən "Iran Human Rights" hüquq-müdafiə təşkilatı yayıb.
Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər daxil, yüzlərlə etirazçı isə ölüm cəzası nəzərdə tutulan cinayətlərdə ittiham olunurlar. Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, təqsirləndirilən şəxslər və onların ailələri bu məlumatların ictimaiyyətə açıqlanmaması üçün təzyiq və təhdidlərlə üzləşirlər.
Təşkilatın bildirdiyinə görə, fevralın 16-da İranın məhkəmə hakimiyyətinin rəhbəri "iğtişaş və terror aktlarının əsas günahkarlarını təqib etmək və cəzalandırmaq" əmri verildiyini təsdiqləyib.
ABŞ prezidenti Donald Tramp ötən ay bəyan edib ki, İran hakimiyyəti antihökumət aksiyalarının iştirakçılarını edam etməyi planlaşdırmır. Amma həm də xəbərdarlıq edib ki, edamlar başlarsa, çox sərt tədbirlər görüləcək.
Barəsində ölüm hökmü çıxarılan etirazçıların sayını müstəqil təsdiqləmək mümkün deyil. Rəsmi qurumlar bu haqda açıqlama verməyiblər.
İranda etirazlar dekabrın sonunda rialın kəskin ucuzlaşması fonunda başlayıb. İqtisadi tələblər sonradan hakimiyyətə qarşı şüarlara keçib.
ABŞ-də yerləşən "Human Rights Activists in Iran" (HRAI) təşkilatı İranda azı 53 min nəfərin həbs edildiyini bildirir. "Radio Fərda" məhkəmə sistemi təmsilçisinə istinadla etirazçılar barəsində azı 23 min cinayət işi açıldığını xəbər verir. "Iran Human Rights" isə etirazlarla əlaqədar azı 8.8 min ittiham aktı irəli sürüldüyünü bildirib.
Rusiya Avropa ölkələrindən Navalnının zəhərlənməsinə sübut tələb edir
Moskvanı Kremlin tənqidçisi Aleksey Navalnını qurbağa toksini ilə zəhərləməkdə günahlandıran Avropa ölkələri bununla bağlı konkret məlumatlar təqdim etməlidirlər. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü Mariya Zaxarova fevralın 18-də deyib.
Avropanın beş ölkəsi - Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, İsveç və Niderland fevralın 14-də bu haqda bəyanat yayıblar. Onların bildirdiyinə görə, Navalnının cəsədindən götürülmüş bionümunələrdə epibatidin maddəsi aşkarlanıb. Bu maddə Cənubi Amerikada yaşayan zəhərli qurbağalarda rast gəlinir, Rusiyada təbii şəkildə mövcud deyil. Avropa ölkələri bildiriblər ki, Moskvanın bu zəhəri tətbiq etməyə "imkan, motiv və fürsəti" olub.
"Rusiyaya bütün ittihamlar "böyük ehtimalla" tipli idi. Heç bir konkret detal yox idi. Bu, sadəcə Münxen Təhlükəsizlik Konfransının açılışında səsləndirilmək, Epşteyn sənədlərini kölgədə qoymaq məqsədli bəyanat idi", – Zaxarova brifinqdə bildirib.
"Bu məsələ ilə bağlı konkret məlumatlar təqdim etmələrini tələb edirik", – o əlavə edib.
14 fevral
Avropa ölkələri: Navalnı ekzotik qurbağa zəhəri ilə öldürülüb
Rusiyalı mərhum müxalifətçi Aleksey Navalnı 2024-cü ildə həbsxanada epibatidindən zəhərlənmə nəticəsində ölüb. Bu barədə fevralın 14-də Avropanın beş ölkəsi – Böyük Britaniya, İsveç, Fransa, Almaniya və Niderlandın xarici işlər nazirlikləri bəyanat yayıb.
Epabitidin Cənubi Amerikada ağacqurbağalarının dərisindən əldə edilir. Bu qurbağalar dünyanın ən zəhərli məxluqlarından sayılırlar.
Avropa ölkələri Navalnının biomaterialını tədqiq edərək bu qənaətə gəliblər. Bu zəhər iflic və nəfəs çatışmazlığına səbəb olur.
Bəyanatda deyilir ki, onlar Navalnının məhz epabitidinlə öldürülməsindən əmindirlər. "Navalnı həbsxanada ölüb, bu isə o deməkdir ki, Rusiya hakimiyyətinin müxalifətçini zəhərləmək üçün vasitələri, motivi və imkanları olub", – bəyanatda deyilir və Rusiyanın Kimyəvi Silahlar Konvensiyasını dəfələrlə pozduğuna görə məsuliyyətə cəlbinin vacibliyi vurğulanır.
Rəsmi Moskva daha öncə zəhərlənməyə dair iddiaları rədd edib, Navalnının təbii səbəblərdən öldüyünü bildirib.
Navalnının xanımı Yuliya Navalnaya bu bəyanatdan sonra tvitində yazıb ki, "İlk gündən ərimin zəhərlənməsindən əmin idim, indi isə buna sübut var: Putin Alekseyi kimyəvi silahla öldürüb".
Navalnaya Rusiya prezidenti Vladimir Putini "qatil" adlandırıb, onun cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb edilməli olduğunu deyib.
Antikorrupsiya fəalı olan Navalnı ekstremizm ittihamı ilə 19 il həbsə məhkum edilmişdi. Özü və tərəfdarları ittihamı siyasi motivli sayırdı. O, 2021-ci ilin yanvarında Almaniyadan Rusiyaya qayıdarkən saxlanılmışdı. Almaniyada isə müxalifətçi sinir qazı zəhərlənməsindən müalicə olunmuşdu və bunu Putinin razılığı ilə Rusiya təhlükəsizlik agentlərinin gerçəkləşdirdiyi sui-qəsd cəhdi sayırdı.
Münxendə 250 min iranlı nümayişə çıxıb
Fevralın 14-də Münxendə 250 min iranlının iştirakıyla nümayiş keçirilib. Bunu AzadlıqRadiosuna Almaniya polisi bildirib.
Hələ də etirazçıların Münxenə axışdığı, metro stansiyalarında İran bayraqlarının göründüyü, şüarlar eşidildiyi xəbər verilir.
Münxen aksiyasının İranın sonuncu şahının oğlu Rza Pəhləvinin çağırışı ilə keçirildiyi bildirilir. Los Anceles və Torontada da nümayişlər gözlənilir.
Pəhləvinin də Münxenə nümayişə gəldiyi deyilir.
“Onların, bizim bədəl ödədiyimizi, bu gənclərin hər gün öldüyünü demək çox kədərlidir. Qan tökülür, çox kədərlidir”, – Milandan gəlmiş Atena adlı qadın radioya deyib. O, Tehranda, İranın digər şəhərlərində qohumları, dostları olduğunu əlavə edib.
ABŞ prezidenti Donald Tramp İranda etirazçılara dəstək bildirmiş, onları qorumaq üçün müdaxilə edə biləcəyini demişdi. Hazırda ABŞ və İran arasında danışıqlar gedir.
Pəhləvi fevralın 14-də mətbuat konfransında Trampı hərəkətə keçməyə çağırıb.
Bir gün öncə isə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski İranın keçmiş vəliəhd şahzadəsi ilə görüşüb.
ABŞ İranda etirazçıları dəstəkləsə də, Pəhləvini, yaxud mühacirətdə yaşayan hər hansı liderə dəstək bildirməyib.
Ərdoğan mübahisəli prokuroru yeni ədliyyə naziri təyin etdi
Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan fevralın 11-də İstanbulun baş prokuroru Akın Gürleki yeni ədliyyə naziri təyin edib. Gürlek ölkənin son bələdiyyə seçkilərində birinci olmuş partiyasına qarşı genişmiqyaslı tədbirlərə rəhbərlik etdiyindən bu qərar tənqidçilərin kəskin reaksiyasına səbəb olub.
Gürlek 2024-cü ildə baş prokuror təyin olunmuşdu. Cümhuriyyət Xalq Partiyasına (CHP) qarşı bir sıra həbslər və ittihamlar onun vəzifədə olduğu müddətə düşüb, İstanbulun hazırda həbsdə olan keçmiş meri Əkrəm İmamoğlu ilə bağlı istintaq aparılıb. CHP-nin yüzlərlə partiya üzvü, vəzifəli şəxs saxlanılıb. Bu addımlar, əsasən, siyasi sayılsa da, hökumət bu iddiaları rədd edir.
CHP sədr müavini Gül Çiftçi X sosial şəbəkəsində yazıb ki, "Gürlekin təyinatı onun partiyamıza qarşı apardığı əməliyyatlara görə açıq mükafatdır".
Gürlek ədliyyə naziri postunda Yılmaz Tunçu əvəzləyəcək. Bu, 2023-cü ilin ortalarında keçirilən son seçkilərdən bəri ilk kabinet dəyişikliyidir.
Ərdoğan həmçinin Ərzurum vilayətinin qubernatoru Mustafa Çiftçini daxili işlər naziri təyin edib. O, bu vəzifədə Ali Yerlikayanı əvəz edib.
Gürcüstan da Münxen Təhlükəsizlik Konfransına dəvət olunub
"Gürcü Arzusu" hökuməti fevralın 13-15-də keçiriləcək Münxen Təhlükəsizlik Konfransına dəvət alıb. Bu barədə fevralın 10-da Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze məlumat verib.
Kobaxidzenin sözlərinə görə, o, konfransa qatılmayacaq, ölkəni xarici işlər naziri Maka Boçorişvili təmsil edə bilər.
Bu il konfransa 50 ölkənin liderləri və hökumət başçıları qatılacaq. ABŞ nümayəndə heyətinə dövlət katibi Marko Rubio rəhbərlik edəcək.
Ötən il Gürcüstan hökuməti Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etməyib, "Gürcü Arzusu"na dəvət göndərilməyib. 2024-cü ildə isə ölkənin beşinci prezidenti Salome Zurabişvili konfransda fəaliyyətdə olan prezident statusunda iştirak edib, hökuməti isə xarici işlər naziri təmsil edib.
ABŞ-İran danışıqlarından sonra Laricani Omana gedir
İranın ali dini lideri Əli Xameneinin müşaviri, Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani ABŞ-İran danışıqlarından sonra Omana səfər edəcək. Xəbəri İranın yarımrəsmi "Tasnim" agentliyi yayıb.
ABŞ və İran diplomatları ötən həftə Məsqətdə Omanın vasitəçiliyi ilə təmasda olublar. Bu danışıqlar ABŞ-nin İran yaxınlığında hərbi-dəniz qüvvələrini artırması, Tehranın hücum olacağı halda, sərt cavab verəcəyinə dair bəyanatları fonunda keçirilib.
Danışıqların növbəti raundunun tarixi və yeri hələlik açıqlanmayıb.
İran və ABŞ ötən il Tehranın nüvə proqramının məhdudlaşdırılması üçün beş raund danışıq aparıblar. Sonradan İran ərazisində uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı fikir ayrılıqlarına görə dayanıb. İyunda ABŞ İsrailin 12 gün çəkən bombardmanın sonunda İranın nüvə obyektlərinə zərbələr endirib.
Tehran zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırdığını, nüvə proqramının yalnız dinc məqsədlər daşıdığını bildirir.
ABŞ danışıqlara İranın ballistik raket arsenalının da salınmasını istəyir, Tehran bunu qəti rədd edib.
Əli Laricani Xameneinin rəhbərliyi dövründə parlament sədri, İranın nüvə proqramı üzrə əvvəlki beynəlxalq danışıqlarda əsas təmsilçi olub.
Xamenei fevralın 9-da telemüraciətində iranlıları fevralın 11-də İslam İnqilabının 47-ci ildönümü tədbirlərində iştirak etməyə çağırıb.
İranlı Nobel Sülh Mükafatı laureatına azı 7 il həbs cəzası kəsilib
İranlı fəal və Nobel Sülh Mükafatı laureatı Nərgiz Məhəmmədi 7 il 6 ay müddətinə yeni həbs cəzasına məhkum edilib. Qadın hüquqları uğrunda 30 ildir mübarizə aparan fəal əvvəl dəfələrlə həbs olunub. Onun yeni məhkumluğu haqda fevralın 8-də bir qrup tərəfdarı məlumat yayıb.
53 yaşlı Məhəmmədinin birhəftəlik aclıq aksiyası elə həmin gün başa çatıb. Məhəmmədi bazar günü həbsxanadan vəkili Mustafa Nili ilə telefon danışığında hökmü bir gün öncə aldığını deyib. Bunu Nərgiz Fondu bəyanatında bildirib.
İranın Xarici İşlər Nazirliyi (XIN) məsələni şərh etməyib.
Məhəmmədi dekabrın 12-də vəkil Xosrov Əlikürdinin şübhəli ölümü ilə bağlı açıqlamalarından sonra saxlanılıb. Prokuror jurnalistlərə deyib ki, o, İranın şimal-şərqindəki Məşhəd şəhərində Əlikürdinin anım mərasimində təxribat xarakterli çıxışlar edib, iştirakçıları "normalara zidd" şüarlar səsləndirməyə, ictimai asayişi pozmağa təşviq edib.
Məhəmmədi hazırda Məşhəddə istintaq təcridxanasında saxlanılır.
Fəal milli təhlükəsizliyə qarşı toplaşma və əlbirlik ittihamı üzrə 6 il, hökumət əleyhinə təbliğata görə isə 1.5 il həbsə məhkum edilib. O, Xusf şəhərinə ikiillik sürgün edilib, ölkədən çıxışına iki il qadağa qoyulub.
N.Məhəmmədi İranda qadın hüquqlarının irəli aparılması, ölüm cəzasının ləğvi uğrunda fəaliyyətinə görə 2023-cü ildə elə həbsdə Nobel Sülh Mükafatına layiq görülüb.
ABŞ fevralın 19-da Sülh Şurasının iclasını keçirməyi planlaşdırır
Fevralın 19-da Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə qurulmuş Sülh Şurasının ilk iclası planlaşdırılır. ABŞ mediası bazar günü – fevralın 8-də Trampın artıq Şuranın üzvü olan, yaxud üzv olmağa qərar verməmiş ölkə liderlərinə dəvət göndərdiyini yazıb.
Azərbaycan və Ermənistan liderləri də ABŞ-də Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edəcəklər. Xəbəri AzadlıqRadiosunun Vaşinqton müxbiri Aleks Raufoğlu öz mənbələrinə istinadla verir.
İclasın Donald Trampın adının da yer aldığı Amerika Sülh İnstitutunun qərargahında keçiriləcəyi gözlənilir. Medianın yazdığına görə, ilk iclasda Qəzza sektorunun bərpası müzakirə olunacaq.
Sülh Şurası ilkin olaraq Trampın Qəzzada sülh planında nəzərdə tutulmuşdu. Yanvarda Davosda təxminən 20 liderin imzaladığı Sülh Şurasının nizamnaməsi isə qurum üçün daha geniş mandatı əhatələyir. Trampın sədrliyi altında fəaliyyət göstərəcək Şura dünyanın digər regionlarında da münaqişələrin həllinə töhfə verməyi planlaşdırır. Trampın tənqidçiləri isə deyirlər ki, o, BMT qurumlarını öz nəzarətində olan Sülh Şurası ilə əvəz etmək istəyir.
Argentina, Ermənistan, Azərbaycan, Bolqarıstan, Macarıstan, İndoneziya, Qazaxıstan, Pakistan, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və BƏƏ kimi ölkələrin liderləri, eləcə də İsrail Sülh Şurasında yer almağa razılıq veriblər. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko da dəvəti qəbul edib. Amma Rusiya, Ukrayna, Çin, Hindistan və Aİ üzv ölkələrin əksəriyyəti hələ iştirakla bağlı qərar verməyib, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya isə açıq imtina ediblər.
Rumıniya prezidenti Nikuşor Dan fevralın 8-də X sosial şəbəkəsində Sülh Şurasının iclasına dəvət olunduğunu yazıb. O, Rumıniyanın hazırda ABŞ ilə qurumun nizamnaməsinin bir sıra müddəalarına yenidən baxılması haqda məsləhətləşmələr apardığını qeyd edib.
Rusiyanın Ukraynaya dron hücumlarında azı üç nəfər ölüb
Fevralın 9-na keçən gecə Rusiyanın Ukraynaya dron hücumlarında azı üç nəfər ölüb. Onların arasında ana və onun 10 yaşlı oğlu da var.
Region rəsmiləri və prokurorlar Ukraynanın şərq və cənub bölgələrinin hədəf alındığını bildiriblər.
Regional prokurorluğun məlumatına görə, Xarkov vilayətinin şərqindəki Boqoduxov şəhərində yaşayış məntəqəsinə hücumda uşaq və anası həlak olublar. Daha altı nəfər yaralanıb. Rusiya 2022-ci ildə Ukraynada təcavüzkar müharibəyə başlayandan bu vilayət tez-tez hücumlara məruz qalır.
Odessa liman şəhərinə Rusiyanın kütləvi dron hücumunda isə bir nəfər ölüb, iki nəfər isə yaralanıb. Məlumatı vilayət qubernatoru Oleq Kiper verib. Onun sözlərinə görə, hücum zamanı yaşayış infrastrukturu və qaz kəmərinə ziyan dəyib. Kiper bu məlumatı Telegram-da paylaşıb.
Cənub-şərqdə yerləşən Dnepropetrovsk vilayətinə dron hücumunda 13 yaşlı qız daxil, doqquz nəfər yaralanıb. Vilayət qubernatoru Oleksandr Qanja deyib ki, hücum üçmərtəbəli binada yanğına səbəb olub, binanın damı tamamilə dağılıb.
Pakistanda məscid partladılıb
İslamabadda məscidə intiharçı hücumunda ölənlərin sayı 31-i keçib, 169 nəfər yaralanıb.
Pakistanın paytaxtı İslamabadda cümə namazı vaxtı şiə məscidinə intiharçı hücum edib.
Yaralıların çoxunun vəziyyəti ağırdır deyə, ölü sayı arta bilər.
Paytaxt İslamabad sərt mühafizə olunur və nadir hallarda partlayışlar baş verir. Amma son illər ölkədə silahlıların fəallaşması müşahidə olunur.
Noyabrın 11-də İslamabadda intiharçı hücumu 12 nəfərin həyatına son qoyub, 27 nəfər yaralanıb. Pakistan hakimiyyəti həmin hücumu Əfqanıstan vətəndaşının həyata keçirdiyini bildirib. Məsuliyyəti üzərinə götürən olmayıb.
241 milyon əhalisi olan Pakistan, əsasən, sünni ölkəsidir, azlıqda olan şiələr əvvəllər də məzhəb zorakılığına hədəf olublar. Bu hücumları gerçəkləşdirən qruplar arasında sünni islamçı "Təhriki-Taliban" Pakistan silahlı qruplaşması da olub.
Belqorod və Bryanskda energetika obyektlərinə hücum olub, istilik, işıq, su kəsilib
Fevralın 6-na keçən gecə Belqoroda hücum nəticəsində elektrik təchizatı qismən kəsilib. Məlumatı Belqorod vilayətinin qubernatoru Vyaçeslav Qladkov yayıb.
Qladkov yazıb ki, Belqorod şəhərinin, bir sıra dairələrin enerji infrastrukturu böyük miqyasda zədələnib. O, bərpa işlərinin bütün gecə davam etdiyini, Belqorodda elektrik enerjisinin verilişini tam həcmdə bərpa olunmadığını bildirib.
Daha öncə yerli sakinlər partlayış səsləri barədə məlumat veriblər. Belqorodun mərkəzində istilik təchizatında fasilələr yarandığı xəbər verilib.
"Astra"nın təhlilinə görə, Belqorod İES-in şimal hissəsinə hücum olub.
Bryansk vilayətinin qubernatoru Aleksandr Boqomaz isə Ukrayna ordusunun energetika obyektlərinə yeni zərbələr endirdiyini bildirib. Bir neçə yaşayış məntəqəsi işıqsız qalıb.
Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, fevralın 6-na keçən gecə 38 Ukrayna dronu vurulub. Onlardan 26-sı Bryansk, 10-u isə Belqorod vilayəti üzərində məhv edilib.
Rusiya 2022-ci ilin fevralında Ukraynaya qarşı tammiqyaslı işğala başlayandan Ukrayna qüvvələri Belqorod və digər sərhəd vilayətlərinə hücumlar edib.
Rusiyanın Kiyevə raket və dron zərbələri isə yanvarda 1 milyonadək insanın işıqsız qalmasına səbəb olub.