Tramp: Putinlə Donbasın təslimi barədə anlaşma yoxdur

ABŞ prezidenti Donald Tramp mayın 12-də Çinə yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib ki, onun Vladimir Putinlə Rusiyanın bütün Donbası əldə etməsi barədə heç bir razılaşması olmayıb.
Jurnalistin Tramp ilə Putin arasında bu məsələ ilə bağlı hər hansı anlaşmanın olub-olmaması sualına ABŞ prezidenti qısa şəkildə "xeyr" cavabını verib və əlavə detal açıqlamayıb.
TASS agentliyinin müxbirinin sualına cavabında Tramp bu il Rusiyaya səfərinin mümkün olduğunu və Ukraynadakı müharibəni dayandırmaq üçün əlindən gələni edəcəyini vurğulayıb. O, həmçinin müharibənin sonunun getdikcə yaxınlaşdığı qənaətini bölüşüb.
Moskva Ukraynada atəşkəsin şərti kimi Ukrayna qüvvələrinin Donetsk vilayətindən çıxarılmasını tələb edir. Son günlərdə yüksəkvəzifəli Rusiya rəsmiləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, Moskva Kiyevdən məhz bu əsas qərarı gözləyir.
Rusiya təmsilçiləri açıq şəkildə deməsələr də, bu mövzunun ötən ilin avqustunda ABŞ və Rusiya liderlərinin Ankoricdəki görüşündə müzakirə edildiyinə eyham vururlar. Bildirilir ki, "Ankoric ruhu" və ya Ankoricdə əldə olunmuş anlaşmalar Ukrayna nizamlanmasının əsasını təşkil etməlidir. Lakin həmin görüşün yekunları ilə bağlı heç bir rəsmi razılaşma elan olunmayıb.
Ukrayna hakimiyyəti bütün Donbasın Rusiyanın nəzarətinə verilməsi tələbini rədd edir. ABŞ rəsmiləri də heç vaxt belə bir mövqeyə dəstək bildirməyiblər. Bununla yanaşı, onlar münaqişənin həllini əngəlləyən əsas mübahisəli məqamın kiçik bir ərazi ilə bağlı olduğunu qeyd ediblər ki, bununla da Donetsk vilayətinin nəzərdə tutulduğu ehtimal olunur.
Ukrayna döyüş əməliyyatlarının cəbhə xətti boyunca dayandırılmasını təklif edir. Bu halda Ukraynanın Donbas vilayətinin böyük hissəsi Rusiyanın nəzarətində qalacaq. Kiyev isə bunu hüquqi baxımdan tanımaq niyyətində deyil.